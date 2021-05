Figueroa: “No es culpa nuestra, nosotros transitamos un velorio familiar sin público”

10

El hijo del fallecido, Daniel Figueroa, en Los Chiriguanos en donde se realizó el velorio y que fue, según muchos, el epicentro de contagio de coronavirus.

En dialogo con Radio Parque, Daniel expresó no estar de acuerdo con la información oficial, pues afirma que él ingreso la provincia con todos los hisopados negativos, que todo fue desvirtuado por el tema del sepelio pues su padre era un hombre que era conocido. Por qué culparle la familia? porque se hizo un velorio? se pregunta. “Pero no fue así, mi papa falleció a las 10 de la noche y estuvo hasta las 6 a.m sin personas, después fue una despedida familiar a la mañana, con la presencia policial a quienes consulte sobre protocolos y sólo me dijeron que tenían que estar con barbijos” afirmó.

“Cuando se llevó el féretro la gente también fue saliendo y después se descontroló pero nos culparon que nosotros fuimos parte de eso, cuando nosotros en realidad teníamos la cabeza“. En otro lugar, “Ni madre y hermanos, somos parte de la seguridad, la policía estuvo en todo momento e incluso hablé con ellos, y me dijo que para el protocolo sólo necesitamos tener barbijos”. Lo cierto es que a la tarde, “Cuando lo llevábamos si se descontroló todo, pero ya no es culpa nuestra , nosotros transitamos un velorio familiar sin público”, enunció.

Figueroa dijo que el aglomeración se produjo cuando se iba a llevar el cuerpo al cementerio, desconoce cómo actúo la policía, pero si entiende que no tuvieron tiempo ni siquiera de llorar a su padre porque los acusaron de ser responsables de los resultados positivos, también aclara que al ingresar sus resultados eran negativos porque vino de la ciudad de Mar del Plata, y estando en la provincia dio resultado positivo al igual que el resto de su familia, pero estima que se hizo los estudios antes de venir y claramente los quiere perjudicar a su familia, se hisopó en Formosa para regresar y allí el 4 de mayo dio resultado positivo.

Para culminar “quiero aclarar que el día del velorio mi resultado era negativo, pese a que en el portal solo está el del día 4, y está cumpliendo su aislamiento en la Escuela 99 como debe ser”.

