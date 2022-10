Filártiga: Los Valientes de Formosa del 5 de Octubre

04/10/2022

Sandro Rojas Filártiga periodista y realizador cinematográfico de origen paraguayo, realizo varios documentales, “Los Valientes de Formosa” y del libro “Memorias de un Combate” mostró la época de los años de plomo, de la guerra civil, un episodio de esa interminable y sangrienta situación y como fue el ataque al Regimiento del Monte 29 ocurrido el 5 de octubre de 1975 en Formosa.

En una entrevista con Gabriel Hernández, en el programa Sin Censura Filártiga fue consultado Porqué Formosa? Y respondió:

“Mis dos primeras películas tienen que ver con Malvinas, cuando presente mi primer documental “Malvinas aún Esperan” en el año 2008 la primera provincia donde me invitan a presentar esa película fue Formosa, julio de 2008 en un salón auditorio de Gendarmería, luego en Clorinda y Laguna Blanca.”

En esa proyección acá en la ciudad de Formosa se sacaron algunos ex combatientes del 5 de Octubre.

“A la historia la conocía por haberla leído, pero ese día luego de la proyección fuimos a cenar, me senté al lado de uno de ellos y me conto lo ocurrido aquel 5 de octubre del 75 tal vez suene chocante lo que diga pero me enamore de esta formoseña que acompaño desde ese julio del 2008 , ese año vine al acto invitado por Ricardo Valdez gran amigo ,Y a partir de ese momento vengo consecutivamente todo los 5 de octubre, salvo el año 2020 por razones obvias tema COVID vengo todos los años a acompañar a las familia tengo una relación cercana con los Torales, con Carlos Sanabria , tengo una relación muy estrecha con muchos de ellos, con Mariana Sosa la hermana de Edmundo, cuya madre la cata falleció hace unas semanas.” relató

“Me han dicho más de una vez que pise la huella del indio, mucho no entendía la frase, pero me enamore profundamente de esta provincia. Amo mi ciudad Buenos Aires es un lugar maravilloso, pero Formosa me tiene prendado y enamorado. “admitió

El ataque al regimiento de monte 29 es una herida que lastimo profundamente a los formoseños

“La palabra muy puntual de este tema de Justicia, para estos héroes, para las familias de los héroes, cuando hablo de héroes hablo de combatientes vivos más allá que a ellos no le gusta ese rotulo, ese adjetivo, pero son héroes, y uno se pregunta lo mismo, porque a los atacaron a los que intentaron quebrar el orden constitucional ni más ni menos muchos pierden de vista que esto fue durante el gobierno constitucional del general Perón y su esposa María Estela Martínez. Y digo una palabra de las cual algunos están enamorados la legitimidad que tiene ese gobierno en las urnas era incuestionable. “sostuvo

“Entonces que estás organizaciones armadas que estos trasnochados intenten quebrar ese gobierno, todavía llama más la atención, sobre todo porque muchos que atacaban la columna vertebral de una democracia qué son las fuerzas armadas, eran peronistas, se decían peronistas mejor dicho, hay una frase que yo utilizo a menudo porque también la utilizan varios, son pobres de los pobres son muy Humildes. Pero lo que sí remarco que ése domingo, lo que quedaron de guardia, muchos no tenían dinero para irse a sus pagos, quedaron en el cuartel, y eso duele más porque entraron unos forajidos, unos delincuentes, a atacar el cuartel, lo que argumentaban era que el formoseño era apocado, que no iba a reaccionar y ahí tuvieron, la primera gran lección, la defensa férrea de los soldados conscriptos, con algún sub oficial, con dos oficiales que eran los únicos que estaban en el cuartel, pero los soldados conscriptos, que los tildaban de apáticos que no iban a hacer nada defendieron a sangre y fuego este pedazo de suelo Argentino qué es el cuartel del Regimiento de Monte 29.” afirmó

“No hay apego no hay voluntad política en lo absoluto para que se pague el resarcimiento económico y eso duele, a mí me duele mucho, como ciudadano y apasionado de esta causa, porque conozco la casa de casi toda la familia de los héroes y de los soldados, me une una gran amistad.” La justicia nunca llega, y cuando sabes o te enteras que los que atacaron el cuartel han sido reconocidos en el caso además Mayol por ejemplo, el traidor que entregó el cuartel tiene una placa en la universidad de derecho en la ciudad de Santa Fe, como un luchador popular y esas estupideces que le han puesto en esa placa. Cuando hablo de este tema me hierve la sangre, porque, que no se haya hecho justicia a 47 años me mata el espíritu, porque no puede ser, no lo entiendo no lo comprendo.” expresó

“Mi lucha es personal justamente para seguir y no abandonar esta causa, yo no vengo solamente los octubres vengo otros meses del año, doy charlas en los colegios, comparto extracto que lo hice especialmente para colegios, lo he representado en decenas de escuelas de todo el país con esta película, en varias provincias no conocían este tema. Se comenzó a hablar el 5 de octubre a partir del libro de Ceferino reato Operación Primicia, tres años después viene mi película, el 29 de noviembre del 2013 se proyecto en el Cine Italia que exploto de público. El documental que al día de hoy sigue dando vueltas lo siguen exhibiendo, para mí además de orgullo es un tremendo honor que siga pasando eso, pero todo muy lindo en esta fecha después se acaba todo, y los soldados siguen viviendo y siguen muriendo, eso es lo triste, los últimos que murieron son Chena y Morínigo que aparecen en el libro, ¿en la película y mi pregunta es por qué? porque se tienen que morir con esa pena.” Manifesó

“El gobernador Gildo Insfrán cada año participa del acto, lo curioso Gabriel es que ha dado pasos, no es que ha sido indiferente, el concurre a los desfiles año tras años, les ha otorgado una sede muy linda en el centro enfrente del el mercado frutihortícola, le ha dado señales mínimas ínfimas pero, como en este tipo de gestión siempre lo que importa es el dinero no importa otra cosa, creo que por ahí es donde pasa la cobardía, la falta de atención a estos héroes porque solamente hay que imponer voluntad política que no está puesta en este sentido. Los soldados muchísimos están pasando penurias económicas, cómo en gran parte del país, esta gente merece ése reconocimiento. La familia que han sufrido la muerte de seres queridos durante tantos años a ninguno de ellos se les ha escuchado una frase de odio, de rencor o de sed de venganza, todos absolutamente todos se sienten orgullosos de su ser amado, por supuesto con un dolor interminable infinito por la perdida, pero nadie tiene palabras de odio eso que esta tan instalado en la sociedad la división el enfrentamiento por eso mismo esta gente debe ser reconocida hoy , hoy luego de 47 años me da vergüenza hasta decirlo, me ofende me duele me lastima no lo entiendo esto que decís vos la hipocresía la cobardía.” concluyó-