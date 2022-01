Formosa aportó la primera empleada despedida del país por el Pase Sanitario. Marcela Canesín y Juan Manuel Arce repudiaron la arbitrariedad

98

Radio Parque se hizo presente en Farmacity donde los abogados de emplea perjudicada denunciaron el primer despido por no contar con el esquema sanitario de vacunación.

Mayra la trabajadora que perdió su trabajo por los abusos de la medidas que se aplican en Formosa, luego de ser impedida de ingresar a trabajar volvió a presentarse en su lugar de trabajo, esta vez acompañada por los abogados del equipo jurídico de LIBRES Juan Manuel Arce y Marcela Canesín, junto al escribano Leandro Parajón y con la cobertura periodística de Julieta González y Adrián Gamarra qué se presententaron para constatar la situación a partir de la decisión de la empresa.

El abogado Juan Manuel Arce expresó «Farmacity le comunicó a Mayra que van hacer cumplir a rajatabla la decisión del ministerio, con respecto al pase sanitario y está empleada entendiendo que la vacunación con cualquiera de las marcas que existen en la Argentina no es obligatoria, ella decidió no inocularse, Y la decisión del ministerio dice que van a empezar a pedir pase sanitario para ingresar a los comercios, sin embargo la empresa no le piden pase sanitario en los clientes pero si se lo exigen a los trabajadores, es por eso que Mayra hace varios días que viene con estos inconvenientes por eso ese contacto con nosotros que somos sus abogados y vinimos a dialogar con la gente de Farmacity, en esa charla lo pudimos lograr que comprendan ya que no entienden que la vacunación no es obligatoria es decir no se lo tendrían que exigir, y de allí comenzaron los inconvenientes porque no la dejan entrar a trabajar y el día de hoy ya le cerraron las puertas diciéndole que no podía entrar a trabajar qué esa era la orden de la empresa».

Además, sostuvo que ante esta circunstancia Mayra además de contactarse con los abogados de LIBRES le dio aviso al escribano Parajón para que viniera a constatar todo lo que estaba sucediendo.

Por su parte la Dra. Canesín explicó «no existe notificación de que ella no puede Ingresar a trabajar a local de Farmacity es por eso que el día de ayer se presentó a trabajar normalmente en el horario de las 2 de la tarde pero no le permiten la entrada entonces va directamente hablar con la gerente y lo que está le dice es que había salido una carta documento emitida la cual nunca llegó, le imprime un papel y con eso ya le daba como comunicado, entonces como abogados le dijimos de que eso no es una notificación fehaciente y que ella va a seguir viniendo a trabajar hasta que esa notificación llegué, el día de hoy se presenta Mayra a trabajar pero directamente el guardia de seguridad me dice que no podía entrar impidiéndole la entrada, por eso el escribano Parajón a quien contrata la empleada constata esto, qué a los clientes no le piden el pase ni las vacunas ni nada».

El escribano Parajón expuso «vengo a razón de un requerimiento de la trabajadora, para constatar el ingreso de las personas y también el hecho de que esta persona quiere regresar a su trabajo y que en estos momentos se lo están denegando, por lo tanto vengo a constatar esta situación que sucede así como lo han narrado de los abogados, y esto se puede ver que ingresan personas a la farmacia pero no le permiten el paso a sus propios trabajadores por eso en estos momentos estamos tratando de dejar constancia en virtud de este requerimiento para dar constancia de esta situación, para ver la manifestación tanto de esta parte como de la farmacia y seguidamente se procederá a las actuaciones correspondientes y en el futuro se verá Cuáles son las medidas que se van a tomar».

Para culminar el doctor Arce dijo «no es motivo suficiente no contar con las vacunas y el pase sanitario para los despidos, al existir una ley que permite la vacunación y que la hace voluntaria las personas no están obligadas a inocularse, entonces no es motivo suficiente para que exista una medida como la que toma Farmacity actualmente.

Esto es muy preocupante incluso e tenido comunicaciones con el secretario del gremio de los farmacéuticos de Formosa y me manifestaba la misma preocupación, y él cree que es el primer caso en el país con un personal de farmacia, e incluso estaban teniendo conversaciones para llevar esta situación ante la CGT, para ver cómo lo podían resolver a nivel país porque va a ocurrir el muchísimas empresas, indicó.

O sea que hay muchas personas que no acceden a la vacunación porque no es obligatoria por lo tanto no es un motivo para un despido, a lo que la Dra. Canesín agregó que Mayra fue discriminada, es decir es lo que hay que tener en cuenta que fue un acto de discriminación de la empresa hacia un empleado, manifestó el abogado.

Y, esto es grave porque ningún momento le dieron un motivo o una causa solo la “no vacunación” siendo una decisión solo de eso porque la vacunación no es obligatorio por lo tanto se avanzará con todo lo que tenga que ver en cuanto los procesos judiciales tratando de llegar a una solución favorable lo más pronto posible, concluyó.

