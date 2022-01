“FORMOSA NO ESTÁ DESENDEUDADA. Insfran con la coima pagada a Boudou, logró dolarizar la deuda y diferir su pago para cuando él tenga 89 años”

205

La periodista y abogada Julieta González aseguró que el generoso regalo de Impunidad al cumplir sus 71 años que le hizo la jueza Belén López Mace a Gildo Insfran, es una gran “caja de pandora” que encierra mucho más que la impunidad de los gravísimos delitos por los que esta acusado el septuagenario mandatario formoseño.

La impunidad para el caso de la escandalosa coima de los 2 millones de dólares a Amado Boudou, para Ciccone calcográfica, también encubre que con ese dinero se evitó en el 2010 pagar los 1.480 millones de dólares en interés de mora que a la fecha tenía Formosa con el Estado Nacional, y poder restructurar la deuda provincial, dolarizándola para abonarla toda junta, en el 2040.

Formosa no está desendeudada, mucho menos es ordenada, ni previsora y menos superavitaria

“Formosa no está desendeudada, mucho menos es ordenada, ni previsora y menos superavitaria, son gigantesca y descaradas mentiras del relato de «El Modelo Formoseño» de Gildo Insfran”, no se puede hablar de ordenada y superavitaria con los peores sueldos, los más deficiente servicios, con desatención a la educación y la salud, con trabajo precarizado y en negro y dependiento en casi un 90% de la coparticipación federal. Todo puro cuento, todas mentiras», cuestionó la abogada de Libres.

La coima de los $ 7.667.161 (US$ 2 millones según el tipo de cambio de ese día), pagados por Gildo Insfran a The Old Fund fue un montaje para armar un negociado supuestamente para comprar Ciccone calcográfica, pero en realidad a través de esa “addenda” que firmó Insfrán con Boudou, le evitó al gobierno de Insfran pagar los 1.480 millones de dólares “en interés de mora” que tenía Formosa con el Estado Nacional en el 2010.

La provincia deberá abonar “U$s 874 millones de dólares. más 80 millones” en abril del 2040

Julieta González aseguró que el mandatario provincial pagó los 2 millones de pesos de coima a la firma del testaferro (Vandebroele) del ex vicepresidente Boudou para renegociar patear para 30 años después el pago de la gigantesca deuda Formosa mantenía con la Nación.

Si la negociación y el contrato millonario a The Old Fund-Vandebroele, el 21 de mayo del 2010, fue para asesorarlo en la renegociación y restructuración de la deuda provincial, quiere decir que Formosa no estaba, ni está desendeudada, señaló.

Evidentemente Formosa no está desendeudada, mienten sistemática; descarada y organizadamente y sobre esa mentira –con la complicidad y el silencio de muchos- el Gildismo construyó otro gran relato provincial, evidenció.

La verdad es que en el 2010 Amado Boudou y Gildo Isnfran, previo pago de 2 millones de dólares, dolarizaron la gigantesca deuda formoseña de 3.400 millones de pesos que Insfran acumuló y despilfarró durante su anteriores 15 años de gestión y, en el 2010 la patearon para adelante, muy para adelante con un único vencimiento para el 30 de Abril del 2040, cuando calculaba que más o menos capaz o muy probablemente, ya no sería gobernador de la provincia, ironizó Julieta González.

A confesión de parte…..

NO FUE MAGIA Y LA DEUDA NO DESAPARECIÓ

Según la precisión científica del propio Gildo Insfran (ver video) “teníamos el 99%, ..el 98,5 %, …..el 98% de la coparticipación afectada a la deuda, fíjense la Nación ya está en el 70%, nosotros llegamos al 98,5 % de nuestra coparticipación afectada, ¿y que hicimos?, hicimos lo que teníamos que hacer, “reprogramar nuestra deuda y hacer el modelo que tenemos hoy”.

“Hoy no tenemos deuda y tenemos superávit, no el superávit del que hablan ellos que es superávit primario, primario quiere decir aquellos a los que todavía no se pusieron los intereses de la deuda, cuando le ponen eso… todos tienen déficit. Formosa no tiene déficit, Formosa tiene superávit primario”, aseguró que Gildo Insfran se contradijo y mintió.

Una bomba a detonar en abril del 2040

La verdad el monto total de la deuda provincial en el 2010, luego de 15 años de gobierno y despilfarro de Gildo Insfran, se dolarizó (cuando el dólar valía tres pesos), se la transformó en “U$s 874 millones de dólares” y con la complicidad de Boudou –previo pago de una coima de 2 millones de dólares, de los cuales retornaron al entorno bancario de Gildo insfrán 500 mil dólares, se la pateó fuerte, lejos y para adelante, una bomba a detonar en abril del 2040, inistió.

Supuestamente no se debe nada hoy; ni mañana, pero la bomba le va a estallar en el futuro a las generaciones venideras, ese va a ser legado de décadas de administración Gildista, condenó Julieta González.

