Formosa superó los 22 mil positivos y los 500 muertos: En lunes de informó 13 fallecimientos y 534 contagiados

34

El lunes 31 informaron 534 casos POSITIVOS nuevos a coronavirus, y el fallecimiento de 13 personas por COVID-19.

Se trata de nueve vecinos de Formosa: Marta de 87 años, Argentina de 67 años, Eugenio de 65 años, Elena de 64 años, Pedro de 64 años, Teodoro de 59 años, Nancy de 51 años, Bernardino de 51 años y Silvana de 34 años; un vecino de Pozo de Maza: Eduardo de 46 años; un vecino de General Mansilla: Cirilo de 69 años; un vecino de Ibarreta: Segundo de 60 años, y un vecino de Clorinda: Nilda de 68 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.

En las últimas 24 horas se bajó de 7 mil a 4.517 los test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 534 de ellos resultados POSITIVOS a coronavirus

Correspondiendo a: – Formosa: 373 (137 por búsqueda activa, 123 consultas por síntomas, 108 contactos estrechos, 3 controles por internación, 2 consultas por egreso). – Misión Laishi: 20 (17 contactos estrechos, 3 consultas por síntomas). – El Colorado: 16 (11 contactos estrechos, 5 por búsqueda activa). – Palo Santo: 15 (13 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa). – Clorinda: 13 (8 contactos estrechos, 5 consultas por síntomas). – Estanislao del Campo: 12 (11 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas). – Ibarreta: 10 (contactos estrechos). – Villafañe: 8 (6 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas). – Laguna Blanca: 8 (4 por búsqueda activa, 3 consultas por síntomas, 1 consulta por egreso). – Los Chiriguanos: 7 (por búsqueda activa). – Pirané: 6 (4 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas). – Ingeniero Juárez: 6 (por búsqueda activa). – Las Lomitas: 5 (4 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa). – Villa Dos Trece: 5 (4 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas). – General Güemes: 5 (3 consultas por síntomas, 2 contactos estrechos). – Gran Guardia: 4 (3 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa). – Lote 8: 3 (por búsqueda activa). – Siete Palmas: 3 (por búsqueda activa). – General Mansilla: 2 (1 contacto estrecho, 1 por búsqueda activa). – Mojón de Fierro: 2 (por búsqueda activa). – Misión Tacaaglé: 2 (1 contacto estrecho, 1 consulta por síntomas). – Laguna Naineck: 1 (consulta por síntomas). – La Primavera: 1 (contacto estrecho). – Riacho He He: 1 (contacto estrecho). – General Belgrano: 1 (por búsqueda activa). – Subteniente Perin: 1 (contacto estrecho). – Villa Escolar: 1 (por búsqueda activa). – Ingresos desde otras jurisdicciones: 3 (1 de Corrientes, 1 de Chaco, 1 de Neuquén) 3- En el día de la fecha se dará de alta médica a 1.019 pacientes recuperados que corresponden a Formosa (747), Clorinda (33), Pirané (28), Laguna Blanca (22), María Cristina (18), Ibarreta (17), Ingeniero Juárez (15), Villa Escolar (13), Las Lomitas (12), Laguna Naineck (11), Misión Laishi (10), Villafañe (10), Lote 8 (8), Estanislao del Campo (7), Misión Tacaaglé (7), General Güemes (7), Pozo del Tigre (7), El Colorado (7), General Belgrano (6), Riacho He He (5), El Espinillo (4), Comandante Fontana (3), Chiriguanos (3), Palo Santo (3), Bartolomé de las Casas (2), General Mansilla (2), San Martin II (2), Mojón de Fierro (2), Buena Vista (1), El Potrillo (1), Pozo de Maza (1), Siete Palmas (1), Tatane (1), Tres Lagunas (1), Tres Marías (1) y Villa Dos Trece (1). 4- Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes: • Total casos diagnosticados: 31.847 •

Total pacientes recuperados: 22.304 • Casos activos: 9.006 • Fallecimientos por coronavirus: 502 • Casos en tránsito con egreso de la provincia: 35 • Cantidad de test realizados a la fecha: 567.430 (5,61% de positividad acumulada).

Comments

comments