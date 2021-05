Formozuela: La médica Capello repudió las medidas sanitarias del gobierno en Pandemia

14

Cómo médica repudio las medidas sanitarias que están tomando. En medio de una pandemia con un virus circulando mucho más agresivo que el del año pasado, con muy poca gente inmunizada de manera natural (infección previa con virus menos agresivo) o artificial (vacunada). Con el nivel de stress emocional económico y social al que fue sometida la población formozuela, perdón formoseña, ironizó la doctora Carolina Capello.

No pueden encerrar en contra de su voluntad a la gente en lugares no aptos, en camas no aptas, bajo control policiaco.

No pueden negar al testeo a la gente que quiere aunque sea hacérselo en forma privada y condicionar a medidas arbitrarias al sector de salud privado. No trabajo en el sector público pero si me hubieran convocado hace más de un año cuando correspondía y me capacitaban como correspondía, porque aclaro mi especialidad es diagnóstico pero la facultad nos da los conocimientos para re – aprender rápidamente lo necesario, hubieran tenido en mi una más al frente.

Pero convocar ahora para ser cómplice con lo que no estoy de acuerdo no voy a aceptar. Seguiré haciendo lo mío desde mi humilde lugar. Espero que, a pesar de lo que uno esperaría dado los antecedentes, dar mi opinión no signifique represalias como temen muchos de los que piensan igual que yo pero no se pueden expresar.

Por favor escuchen otras opiniones, aprendan de lugares que ya tienen más experiencia en esto como Chaco y Corrientes. No está mal decir no se y necesito ayuda. Tan difícil es?

Tenemos hospitales tan lindos y lugares para hacer hospitales de campaña intermedios para pacientes en observación y estamos desgastando a la gente peleando con asistentes sociales y policías. Realmente es necesario que los profesionales de la salud que no están de acuerdo den su opinión pública. Nadie se salva de pasar por una situación como las que vemos que están pasando. Ya han intimidado médicos de la primera línea. Cuánto más están dispuestos da hacer? Dejen de buscar culpables, esta pandemia afectó TODO el mundo.

