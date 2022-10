Francisco fue brutalmente golpeado en un control policial, pero para González sólo fue publicidad para la diputada Neme

04/10/2022

Francisco fue sometido a una golpiza en un operativo policial, donde lo infraccionaron y le iban a sacar la moto.

Según su testimonio, en el programa «El Cuidadano» que concuce del licenciado Leonerdo Fernández Acosta en Radio Parque, Francisco contó que se encontraba mejor porque ya estaba libre, ya que lo habían detenido: «En las calles Cabral y Circunvalación, me secuestraron la moto porque me olvidé los papeles de la moto. Cuando me niego a hacer el alcohotest, se pusieron furioso conmigo y me bajaron a los tirones de la moto».

Agregó que: «Cuando nos estábamos yendo, mi compañero les dijo «váyanse a la p…» y ahí se vinieron encima. El salió a correr y yo me quedé, me desfiguraron a los golpes. Me llevaron hasta la 3ra. ahí tuve que llamar yo al SIPEC porque aparte de todo, me sacaron el hombro del lugar y me tiraron en la camioneta».

Explicó que: «Me patearon por la cara, en el cuerpo, me sacaron el hombro y me esposaron. En el hospital me acomodaron el hombro, me sacaron radiografía y ahora que estoy en mi casa tengo un dolor tremendo».

Aseguró que fue al forense y el médico dijo que no tenía lesiones. «Yo llame de mi teléfono personal al SIPEC para que me vengan a atender. Ellos quisieron tapar todo pero yo ya había llamado a la Dra. Neme sino me iban a reventar».

«Siempre son soberbios, te tienen entre cuatro policías y diez motos en fila esperando pero jamás esperé que iban a llegar a esto» expresó.

Como no tenía los papeles de la moto y no tenía plata, «Les dije que no tenía para pagar y les molestó que le pusiera llave a la moto».

Finalmente dijo que se presentará ante la justicia para denunciar el abuso policial y la golpiza al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge González que amparó la golpiza policial y burdamente dijo que Neme busca publicidad, remarcando la necesidad de ser «implacables» con quienes conducen alcoholizados y cuestionó a quienes utilizaron lo sucedido como una cuestión publicitaria.

El Informe policial:

Cuando se retiraba, por el estado de beodez que tenía, perdió el equilibrio y cayó a la cinta asfáltica produciéndose lesiones en el rostro, siendo auxiliado por los uniformados.