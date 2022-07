Fuerte crítica interna de Máximo Kirchner: “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante”

39

Después de varias semanas de silencio, Máximo Kirchner encabezó un acto del PJ de la provincia de Buenos Aires en Escobar y se refirió en muy duros términos a la reciente renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. El líder de La Cámpora recordó cuando él dejó la conducción del bloque de diputados del Frente de Todos y comparó su accionar con el del ex titular de Hacienda. “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante” , aseguró. Y agregó: “Yo no fui a pedirle al Presidente que eche a ningún compañero”.

“Cuando decidí dejar la conducción del bloque de diputados nacionales de nuestro gobierno en la Cámara, porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado adelante las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal, no lo hice pensando en mi destino personal ni en falsos protagonismos, sino entendiendo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor”, comenzó el hijo de Cristina Kirchner.

Y continuó: “Nadie supo de mi decisión hasta que yo había conversado con el señor presidente. Primero hablé con un colaborador de él y esperé a hablar con él, charlamos durante un largo rato, me pidió pensarlo, lo pensé y confirmé la decisión. Esto que ha pasado los últimos días, que vaya a saber cómo ha sido, pero no comunicarse con el Presidente habla de una irresponsabilidad supina”.

Finalmente, apuntó contra la información que indicaba que Guzmán puso como condición para seguir en su cargo que Federico Basualdo y Darío Martínez se vayan de la secretaría de Energía: “Yo no fui a pedirle al Presidente cargos, no fui a pedirle que eche a ningún compañero de la gestión. Lo único que quería demostrar era que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente”.

“Muchas veces, durante estos últimos meses, escuché, no sin dolor, a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera a la compañera Cristina. Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante. A ver cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula, si es necesario, para tener razón”, sentenció.

“Los dirigentes se alejan de la gente y se abalanzan sobre las consultoras. Hay que acercarse a la gente, hay que buscarla, hay que invitarla a participar. Y se la invita a participar cuando se la representa. cuando la sociedad entiende que ha sido representada por sus dirigentes, te despiden como la despidieron a Cristina en 2015″, añadió el diputado.

De esta forma, Máximo Kirchner reapareció públicamente luego del cimbronazo que provocó en el Gobierno la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. El diputado del Frente de Todos y presidente del peronismo bonaerense habló en la localidad de Escobar en un encuentro con la militancia.

El evento tuvo lugar en el microestadio de Garín, ubicado en Boluevard Presidente Perón 450, y el acto también sirvió para que asumieran las autoridades del PJ provincial que fueron designadas en la distintas secretarías del partido. Al respecto, el titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, e intendente local en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, asumió su cargo como presidente del Partido Justicialista de Escobar. Asimismo, la presencia de Máximo fue la antesala para el discurso que brindará Cristina Kirchner este viernes en El Calafate.

Allí participará junto al intendente de la ciudad santacruceña, Javier Belloni, de la inauguración del Cine Teatro Municipal. Será la primera vez que la vicepresidente dará un discurso tras la renuncia de Guzmán, luego de sus críticas a la conducción de la economía, y tras los recientes encuentros y llamados telefónicos con el presidente Alberto Fernández.

