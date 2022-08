FURP: Se abre la convocatoria para el país federal 2022

12

En Formosa se abre la convocatoria para todos los jóvenes profesionales, o aquellos que estén cursando el último tramo de su carrera hasta los 32 años de edad inclusive, que estén interesados en la actividad pública, política o sean líderes en el sector privado.

El Programa País Federal se trata de un seminario de una semana desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una experiencia única, donde los jóvenes que participan tienen la oportunidad de asistir a conferencias y panales con altos funcionarios de gobierno, líderes políticos del momento, legisladores, sindicalistas, empresarios, personalidades de la academia y del periodismo, además de convivir una semana con jóvenes líderes de todo el país de distintos partidos políticos y profesiones, en el marco de un dialogo responsable y plural. La idea es que se conforme un grupo heterogéneo, de espíritu Federal que sea representativo de la identidad nacional.

Finalizado el País Federal, entre los candidatos de todas las provincias, se selecciona un grupo de 15 jóvenes que se hayan destacado durante el seminario, para una Beca a Estados Unidos, que es coordinada por la FURP y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde viven una experiencia similar, pero conociendo las instituciones del país americano, su realidad política y su relación con Argentina.

La FURP abrió nuevamente su filial en la provincia de Formosa, y abre la convocatoria para todos los jóvenes profesionales, o aquellos que estén cursando el último tramo de su carrera hasta los 32 años de edad inclusive, que estén interesados en la actividad pública, política o sean líderes en el sector privado. Hay tiempo para la inscripción hasta el 9 de septiembre y el examen se realizará el 17 de septiembre en Formosa capital. Para mayor información pueden visitar la página en Instagram de la @furparg o @furp.formosa .

Daniela Zieseniss, joven abogada de El Colorado, detalló que: «El año pasado, me tocó participar en el Seminario País Federal 2021 y luego ser seleccionada entre 86 jóvenes líderes de todo el país, para la Beca FURP USA a Estados Unidos. Viaje que realicé durante el mes de junio de este año. El grupo tanto en el País Federal como para la beca a EE.UU. se definió por la diversidad: peronistas, radicales, del PRO, independientes y de diferentes provincias del país. De allí el lema principal de la FURP: «el intercambio fortalece». Personalmente, fue una experiencia increíble y muy enriquecedora, no sólo de formación política, social y económica, sino que también es un espacio para crear vínculos sólidos y tejer redes. Me encontré en un lugar con jóvenes de diferentes provincias, con realidades y pensamientos distintos, y creo que el diálogo y debate que se dio en esta diversidad, ayuda a pensar y fortalecer los acuerdos del futuro, en una generación que tiene la convicción de cambiar la forma de hacer política. En un momento de crisis no sólo económica, sino también representativa que estamos viviendo, me parece importante fomentar aquellos ámbitos que incluso en los peores momentos de grieta, se abra un espacio para el diálogo y puntos de encuentros, tendiendo puentes interpartidarios e intersectoriales, en pro del bien común, que es en definitiva lo que, más que nunca, necesita la Argentina del presente y del futuro».

Dijo además que: «Luego de mi gran experiencia personal tras mi paso por la FURP, decidí hacerme responsable de la Filial en Formosa y coordinar los exámenes para este año, porque es mi deseo que sea una oportunidad más que llegue para los jóvenes de nuestra provincia. Sé que a lo largo y ancho de nuestra geografía provincial contamos con jóvenes talentosos y con mucho potencial que ésta experiencia les puede cambiar la vida. Además, la Fundación cuenta con otros programas, por ejemplo, el de Políticas Públicas, destinados a los becarios miembros que puede ser de mucha utilidad, entre otros. En el ámbito provincial fueron también becarios de la FURP nuestros diputados nacionales Fernando Carbajal (Radical- JxC), Ramiro Fernández Patri (Peronismo), y el reciente designado Rector de la Universidad Provincial de Formosa, Enrique Morales».

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), es una organización civil creada en 1970 para contribuir a la formación de dirigentes de extracción universitaria, con el objetivo de que adquieran mayor conocimiento en materia política, económica y social, a fin de contribuir a su mejor desempeño en los ámbitos del quehacer nacional, provincial y local en el que participan o participarán en un futuro.

Comments

comments