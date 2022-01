Fútbol para Todos: Luis Naidenoff acusó al gobierno de subestimar «la inteligencia de la sociedad»

67

Luis Naidenoff, senador nacional de la UCR por Formosa, consideró “una subestimación colectiva a la inteligencia de la sociedad” la idea del gobierno de relanzar Fútbol para Todos.

En diálogo con CNN Radio, Naidenoff dijo que “me esperaba cualquier tipo de proyecto menos una iniciativa de esta características”.

El senador de Juntos por el Cambio le apuntó a Oscar Parrilli por su presentación y aseguró que, en este contexto económico, es «faltarle el respeto a la gente«.

a televisación del fútbol argentino de Primera División para la temporada 2022 no está completamente definidi a raíz de la medida de la Secretario de Comercio interno que instó a la empresa Disney a desprenderse de ciertos derechos y garantizar la competencia de señales, a raíz de la fusión con Fox.

En este sentido, el gobierno nacional actuó de manera oficial con la presentación de un proyecto de ley para la vuelta de Fútbol para Todos, el programa de apertura libre y gratuita de todos los partidos de la máxima categoría, aprovechando que la empresa deberá desprenderse e algunos juegos.

En este sentido, Oscar Parrilli llevó adelante la medida y expresó el derecho de la sociedad a acceder a programación de «interés cultural». Sin embargo, y como era de esperarse, la medida recibió la crítica por parte de Luis Naidenoff, senador por Juntos por el Cambio, que criticó la postura del Frente de Todos.

El jefe de bloque de la UCR fue muy tajante en su explicación. «Me parece que es una demostración cabal de un gobierno que no tiene hoja de ruta y del distanciamiento que existe entre el oficialismo y la sociedad», lanzó y aseguró que se sintió sorprendido con el proyecto de su colega.

«A mi me parece que en una Argentina donde la canasta básica alimentaria sufrió un incremento del 45% en 2021, una familia tipo necesita alrededor de 76 mil pesos para no caer en la pobreza, donde 6 de cada 10 chicos son pobres y una inflación que no cesa, una inseguridad desbordada… realmente que la energía del oficialismo esté puesta en la vuelta del Fútbol Para Todos…», remarcó.

«Me esperaba del Frente de Todos un proyecto de otras características, algo sobre la deuda… Este gobierno está en una disputa permanente. Jamás me hubiese imaginado que en semejante crisis, aparezca el oficialismo con un proyecto así. Encontrarte un proyecto de estas características es faltarle el respeto a la gente», sentenció en Doble Amarilla.

Comments

comments