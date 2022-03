Gamarra: «La escuela 104 no tiene luz eléctrica, ni internet, ni siquiera agua y prohíben a los ciudadanos peticionar a Insfran»

55

El comunicador de la localidad de Palo Santo Tito Gamarra en dialogo con Radio Parque denunció autoritarismo protocolar de los actos institucionales y de la visitas al interior de Gildo Insfran que exigen a la gente no le pida nada al gobernador y prohíben poner pancartas con reclamos legítimos de las promesas incumplidas de Insfran. En Palo Santo, pese al relato y la promesas, todavía padecemos la falta de agua.

El referente del lugar informó que están teniendo inconvenientes con el agua y el canal del qué tanto alarde hicieron no está funcionando, y que hay mucho medios que le cierran las puertas para que no cuente lo que sucede en su pueblo.

«El gobernador ganó las elecciones con el voto del interior, y como sucedió en Potrero Norte no dejan expresar a los ciudadanos, porque la gente cuando el gobernador visita un pueblo quieren dar a conocer su situación a través de cartas o carteles, de pancartas, pero el tema está que la gente del protocolo que acompaña al gobernador, antes que esté llegué se encarga de hacer un análisis y de mirar que hay y que no hay, y si se pone un cartel de bienvenida cómo pasó en Potrero Norte, en donde le decían gracias por la sala y por todo lo que inauguró pero abajo del cartel le pedían que arregle la Ruta 21 que es la que va al Coatí, qué le falta empedrado o colocar el pavimento porque él prometió pavimento y luz eléctrica en todas las campañas anteriores, cuestionó.

«Hasta el día de hoy hay una Escuela que no tiene luz eléctrica ni tampoco tiene conexión a internet, esta es la Escuela Número 104 yo próximamente voy a estar allí para hablar con la directora y preguntarle por qué no solicita al gobernador una solución, pero el tema es que cuando esté va al interior los del protocolo o los mismos dirigentes te dicen que este no es el momento de pedirle nada al señor gobernador, y esto es para que él no se entere las falencias que existen en cada pueblo», contó.

Los delegados le exigen a los maestros que no pidan nada al Gobernador

Además señaló que los mismos delegados de las escuelas se reúnen previo a la inauguración y les exigen directamente los maestros que ninguno le pida nada porque es un momento solo de celebración porque visitó el pueblo y qué se inauguró el ciclo lectivo, pero los docentes son los únicos que saben la necesidad de lugar porque la delegada zonal está sentada en Pirané en su oficina con aire acondicionado sin saber nada.

«En mi caso siempre voy a estar peleando por lo que hay que hacer en Palo Santo, y voy a felicitar cuando se hagan las cosas venga del gobierno que venga, pero en este caso el gobernador no se está enterando de las falencias que tenemos los palosanteños, porque los mismos intendentes y toda la gente que tiene plata y poder no deja que la gente cuente y dialogue con el gobernador para que le diga lo que realmente necesita, contó.

No tenemos Agua

Por ejemplo no se entera que no tenemos agua en Palo Santo hace tiempo, que estamos peleando porque solamente largan de 7 a 11 de la mañana, ese es un problema de siempre con cada sequía que viene vuelve el inconveniente, excepto el 2018 que se hizo el canal para que el agua venga desde el Bañado la Estrella pero este año comenzaron los problemas porque nos duele y el canal que hizo el gobernador,

Después de que vino gente de otro partido político para ver la problemática que tenía Palo Santo y a llevar las muestras que se tomaban en ese entonces de una represa de la zona, y fue cuando nuestro señor intendente salió por todos los medios y dijo encontramos el problema del agua y solucionamos el tema, pero no pasó una semana que se secó esa laguna, luego estuvimos con medios de comunicación en el lugar de los hechos para mostrar lo que paso, concluyó.

