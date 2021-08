Gendarme detenido por abuso policial: “Mira payaso de mierda te voy a iniciar una causa, pedir orden de allanamiento y te voy a sacar a patadas de tu casa”

29

El señor Mario Esteban Biloni Sub Oficial Primero de Gendarmería Nacional quien se encuentra privado de su libertad, en comunicación con Radio Parque desde Ibarreta, explicó su situación jurídica y los atropellos que sufrió de parte de la policía.

El gendarme informó que está detenido pero no sabe aún porque delito, el día 15 de agosto se fue a hacer un hisopado al hospital de la localidad en el cual dio positivo, entonces decidió aislarse en un domicilio perteneciente a su madre para no contagiar a su esposa e hijo, al cuarto día su hermano también da positivo entonces viene el personal de salud y les dice que los tiene que llevar a ambos a un centro de aislamiento, cuando consulta porqué si estaban solos en un domicilio con una casa grande y con todas las comodidades, sólo le responden que si no querían debía hablar con un oficial de la policía, por el nuevo decreto de qué Ibarreta pasó a la fase 1.

“Me dijeron que tenían la orden de llevarme a un centro de aislamiento, entonces le pido hablar con el policía encargado a los 5 minutos viene un patrullero con el oficial Cristian Gamarra, a quién le comentó todo y le avisó que también trabajo en las fuerzas de seguridad, entonces me dice que debo saber mis derechos y lo que debo hacer, cuando le pregunto porque debía ir a un centro de aislamiento me dice que me iba a labrar un acta, cuando le pregunto el porqué ya que me sorprendió todo, porque yo trabajo de esto desde que comenzó la pandemia, y cuando le dije que la acta no lo iba a firmar hasta no saber de mí situación me contestó “Mira payaso de mierda te voy a iniciar una causa, te voy a pedir orden de allanamiento y te voy a sacar a patadas de tu casa“, explicó.

Además relató que preguntó porque le faltaban el respeto así cuando él se había dirigido cómo debía por ser un oficial de la policía y pidió a un enfermero qué le salga de testigo de la situación que estaba pasando, porque se sintió amenazado, luego de esto otra enfermera llama a mi hermano y le informa que a los 14 días debe presentarse en el hospital para que le den el alta sin necesidad de un hisopado.

“Ayer, pasado el mediodía me allanaron la casa con orden del comisario de Ibarreta, cuando consulte qué es lo que sucedía me dijeron que había una orden judicial porque se me había abierto una causa y me dijeron que decida como quería irme porque nos iban a llevar a los dos a un centro de aislamiento, es decir se cumplió las amenazas del oficial Gamarra, lo hizo, me armó una causa, y ahora estoy encerrado bajo llave en una pieza del Hotel Plaza, con total impunidad, a mi hermano lo llevaron a otro centro, estoy solo bajo llave y con custodia policial, pero a mí no me notificaron de nada, sólo me privaron de mi libertad, el comisario sólo me dio un número de causa que es la 224/21 y lo tiene el Penal Cuatro de Formosa Capital, eso es todo lo que se, un total abuso de poder, me arruinaron la carrera“, advirtió.

También añadió que él nunca se resistió y tiene testigos, pero no sabe si declararán por miedo, porque le armaron una causa e hicieron lo que quisieron, para que encuadre en el delito del artículo 205, o que violé la cuarentena pero sabe que no cometió ninguna falta, sólo fue un simple capricho de alguien.

“Volví a hablar con el enfermero y le dije que iba a denunciar esta situación porque me parecía incorrecto lo que hicieron, y me dijo que me saldría de testigo, porque me perjudicaron en mi trabajo porque nosotros por ser funcionarios nos castigan el doble cuando cometemos algún delito, y con esta causa que me armaron seguramente hasta acá llegó mi carrera, me fundieron, me arruinaron, fue un total abuso de poder lo que hicieron conmigo, pero no todos son así porque con muchos trabajé desde el principio de la pandemia, y hay personas buenas y malas y no sé qué le sucedió este señor, pero me sorprendió porque tal y cual lo dijo fue y lo hizo me armó una causa hizo un allanamiento y me sacaron de mi casa como si nada“, sostuvo.

Por su parte expuso que según me dijeron el allanamiento fue con orden judicial pero nunca se lo leyeron, por el protocolo del COVID, pero le dijeron que tenían todos los oficiales dispuestos y que decidiera como quería salir de su domicilio, y para no pasar un mal momento ya que no se encontraba bien de salud decidió agachar la cabeza y subir a la ambulancia poniéndose a disposición de ellos aunque no fuese lo correcto ya que no está bien lo que hicieron.

“Es muy mala la atención en dónde estoy, ni siquiera agua caliente se puede pedir, todo muy lamentable lo que me están haciendo, no vino ningún médico sólo enfermeros para retirarlo a mi hermano, me dijeron que hasta que cumpla el décimo día tengo que estar encerrado, detenido según la causa, le dijeron que me tendrán tres días más luego me llevaran a mi domicilio y tengo que estar cuatro días más de aislamiento, no entiendo porque me sacaron de mi domicilio si ya estaba haciendo bien la cuarentena nunca la violé, tengo 21 años de servicio en gendarmería, sé cómo se hace una actuación procesal y es un total abuso de poder lo que hicieron, yo en la parte política nunca me metí sólo cumplí mis funciones, no sé por qué encapricharon y me armaron esta causa, me imagino lo que harán con otros si yo que soy funcionario y más o menos conozco las leyes lo que le deben hacer a las otras pobres personas, hacen lo que quieren” informó.

Biloni dijo que este comisario le armó la causa con total impunidad como si fuese el dueño del pueblo, sólo porque le pidió una explicación de porque nos sacaban de su domicilio si no corría riesgo de contagiar alguna persona allí, pero le armaron una causa y lo detuvieron con un allanamiento, atropellando su domicilio, y ahora está encerrado bajo llave, encontrándose solo sin apoyo de nadie.

Para finalizar señaló que nunca le notificaron su situación procesal, entonces cree que debe ser una causa nula ya que no cometió ningún delito. porque tampoco llamaron testigos civiles para el allanamiento, lisa y llanamente armaron una causa.

