General Belgrano: Ciudadana denuncia que el director del Hospital no es médico

Rosana González de la localidad de Belgrano en comunicación con Radio Parque explicó la situación por la que atraviesa el hospital del mencionado distrito.

La ciudadana comentó que hay muchas quejas e incertidumbre, falta de información, si bien se trata de averiguar lo que se pueda porque es competencia de todos y es un riesgo todo lo que sucede allí, hoy con todo lo que se está viviendo es mucho más urgente ocuparse del tema como hace un tiempo se tenía otro director en el hospital que era el doctor Benítez, el cual renunció por ciertas cuestiones internas del lugar, la comunidad hizo una nota con más de 4000 firmas pidiendo que este director continúe su función pero no se logró, luego vino otro director Didelón Julio que tiene muchos conflictos con el personal de salud local y eso impacta dentro de General Belgrano.

“La gente ya no cree en las cifras que se están dando de contagios, el bioquímico que envió la UPAC de Formosa ya no está, se está en un lugar muy alto dentro de los casos positivos, pero el problema se centra en que el trato del director dentro del hospital no es el que corresponde, hay mucho enojo porque prácticamente se hizo una empresa familiar, están los hijos y más familias, pero el tema es que se sabe que el personal de salud está haciendo un esfuerzo terrible a nivel nacional se pagó un bono el año pasado pero resulta ser de que en Belgrano las personas que son allegadas al director actual cobran el mismo pero resto no, hay una lista que deben enviar al ministerio evidentemente la misma no está yendo y ese personal de salud que algunos son de riesgo que están trabajando, algunos de avanzada edad, con problemas de salud, pero no sé los contempló, tampoco le dieron licencia, se le recortaron las guardias a ese personal de salud que no está con el actual director y van a ver más acomodados si esto no se para”, advirtió.

Además agregó que en este momento el pueblo es manejado por personas que no tienen conocimiento en salud, porque Didelón no es médico, no es enfermero, solo es afín al gobierno de Insfran, este señor solo es un administrativo, esto es grave porque se está dentro de una pandemia y el sistema de salud está bajo sus órdenes arriesgando sus vidas, ni siquiera cobran el bono le recortaron las horas extras, no tienen viandas, son muchas cosas las que están mal y el director sólo acomoda su familia con una gestión para su conveniencia.

“El ministerio envía dinero para los vales de combustible para las ambulancias, también recibe del municipio y de otros lugares, pero no hay nadie que controle el dinero que está viniendo, es decir todo lo maneja él, en una entrevista lo habían preguntado esto al Consejo del Covid, porque esto no es de ahora sino que las quejas se hace tiempo que están y sólo dijeron que es un administrativo que sí está puesto ahí es porque es competente, pero hay otras cosas que tiene que fijarse, porque hoy importa si es que no se tiene ningún conocimiento de salud en estas circunstancias de pandemia, esto es muy arriesgado casi un suicidio” afirmó.

Para culminar añadió que el gobierno de la provincia tiene conocimiento de lo que está sucediendo en la localidad, porque hay un montón de notas presentadas, incluso esta persona tiene denuncias por abuso de autoridad, por acoso es decir nos está hablando de alguien que puede estar enfrente de una institución tan importante como el hospital en este momento tan crítico en la localidad de Belgrano por eso se necesita que las autoridades provinciales se pongan las pilas y hagan algo para modificar esta situación.