Gerardo Piñeiro puso en duda una publicación de Radio Parque. Vea el video y saque sus propias conclusiones

El Concejal radical Gerardo Piñeiro visiblemente molesto o sorprendido por una nota de Radio Parque puso en una duda si en es su publicación hubo error o mala intención?.

La nota cuestionada por el concejal radical, fue titulada: «En una provincia sin Agua potable y “sin Balneario”, Piñeiro promocionó la Fiesta el Rio» y en la misma se cuestionó severamente que un concejal opositor, en medio de la desesperante crisis por la sequia en ele 70% del territorio provincial, agravada por las altas temperaturas, los incendios y los cortes de energía eléctrica, y los reclamos por agua agua potables y la falta de Balneario, salga alegremente a promocionar la Fiesta del Rio y el Tereré y de paso a defender el uso abusivo del Pase Sanitario.

En otra publicación también se cuestionó a Gerardo Piñeiro, porque aseguran que no se lo vio ninguna vez ni gestionando la instalación de los tanques, ni la provisión de agua, como si se lo vio al concejal de LIBRES Daniel Caballero, ni tampoco conteniendo los reclamos de la gente. Tampoco se vio preocupado por distribuir bidones con agua como si lo hicieron militantes de la UCR y de Juntos Por Formosa Libre.

Los cuestionamientos de Ramírez y Bogado

Marcos Ramirez Gerardo Piñeiro Quédate tranquilo NOS CUIDAMOS SOLOS..tu función es otra y no hacer recomendaciones fuiste ELECTO para gestionar…y estamos pasando una crisis de energía eléctrica y falta de AGUA en varios barríos de eso ocupate…o expresate al respecto

Licenciada Laura Bogado Gerardo Piñeiro Si no tienen ni agua y les piden que se higienicen!! No tienen para comer y les piden que tengan barbijo!! Más descerebrado no puede estar este hombre!

La posición de Piñeiro

Buenas noches. Yo no estoy promocionando la fiesta del río, lo que si estoy haciendo es pedirle a la población que nos cuidemos, que no nos relajemos, que usemos el barbijo, distanciamiento social y que aprovechemos la oportunidad de compartir cuidándonos. ESTOY SORPRENDIDO que un medio de comunicación interprete erróneamente el objetivo del mensaje que he salido a promocionar. Saludos.

La posición de Radio Parque

Ante la duda, Radio Parque solicitó «vea usted mismo el video y saque sus propias conclusiones».

Desde ya si en medio de la sequia, los reclamos por agua y de la falta de Balneario, entienden que Piñeiro no promociona la Fiesta, no defiende el Pase Sanitario ni los protocolos restrictivos del Gobierno, pedimos mil disculpas, indicaron.

Nosotros lo votamos y esperábamos otra actitud, frente al drama humanitario de la falta de Agua y a los despilfarros populistas del Gobierno, concluyeron.

La opinión de Prensa Libre

Y, como si hubiera salido de en un termo, desentendiéndose de la dramática situación que atraviesan miles de comprovincianos que reclaman por falta de agua en el 70% del territorio, salió a congraciarse con el Intendente Jorge Jofré y en el día de su 71 años con el gobernador Gildo Insfran, promocionando de paso la obligatoriedad del «absurdo» Pase Sanitario que no evita nada pero restringe derechos de los Formoseños.

Para el PASE SANITARIO en la presentación del video tuvo una mención especial ya que lo consideró hasta como un logro personal, exhortando a sus seguidores a «Tenemos que empoderarnos de nuestras propuestas, de la lucha, de nuestros logros«.

La aplicación obligatoria del Pase Sanitario nuevamente dividió desde el vamos transversalmente a la sociedad y hasta al espectro político, entre los que defienden derechos y se niegan a darle ningún cheque en blanco más al Gildismo, que le permita alguna oportunidad para vulnerarlos, y los oficiosos defensores que de comedidos hasta se convierten en voceros de todas las medidas que adopta Gildo insfran.

La pregunta es si, la gente los votó para que se borren o para que estén de lado de los reclamos de la gente? O si los voto para sea opositores o para le usurpen sus funciones de voceros del PJ a Gialluca, a Samaniego o a Blanca Denis Ser o No Ser, esa es la cuestión.

