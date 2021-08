Gialluca quiere presos a Fernández Acosta y González: “Esto es simplemente censura de un funcionario que quiere hacer mérito con Insfrán”

19

El gobierno de Gildo Insfrán, a través del Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca denunció a los periodistas de Radio Parque, Radio Uno y El Comercial por intimidación pública y ambos tuvieron que presentar una eximición de prisión por el pedido de captura que había sobre ambos, quienes fueron advertidos por los profesionales que los asesoraron.

No es el primer ataque del gobierno hacia la prensa porque de manera diaria, otro funcionario similar, desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19 promueven las agresiones hacia la prensa crítica desde el inicio de la pandemia y desde que se desarrollan estas conferencias de prensa pero en este caso, la amenaza velada que ya había sido advertida por Fernández Acosta el año pasado respecto de que le armarían una causa penal por ejercer el periodismo crítico se hizo realidad a través del paradójicamente, Defensor del Pueblo.

Al respecto, Fernández Acosta, advirtió que: “Insfrán está apretando el acelerador a fondo, utilizando el armado de causas contra periodistas y eligiendo funcionarios a dedo para que pongan la cara y se incineren como bonzos, ante el ataque al trabajo de la prensa“.

Agregó: “Lo que sucede en Formosa es digno de una dictadura. Frente al diario El Comercial hay todos los días un policía uniformado que anota los horarios de entrada y salida de los que allí trabajan. Me han hecho una contravencional por orden de un Comisario General, en un lugar en donde nunca estuve y si hubiera estado hubiera sido trabajando de periodista pero no estuve. Ahora Gialluca, claramente autorizado por Insfrán, se manda sobre la libertad de expresión y denuncia “Intimidación pública”, una figura muy popular durante la pandemia, casi la preferida para acallar voces”.

Continuó: “Es lisa y llana censura para infundir temor sobre los trabajadores de prensa entonces el día de mañana, otros más jóvenes, ni siquiera pensarían en abrir la boca o solamente lanzar odas al emperador. Gialluca es circunstancial, es una herramienta, es un resorte del poder, seguramente está inquieto porque quiere seguir siendo Defensor del Pueblo porque tiene una jubilación de privilegio al igual que los miembros del STjJ, pero quien está detrás de todo esto, es el mismo Insfrán. El que parodiaba hace poco en una acto de campaña, burlándose del miedo que le tiene la población y que mandó a todos a que se vayan a quejar a su abuela”.

“Este es el miedo que infunde Insfrán, que te metan preso por pensar, por problematizar su régimen autoritario, el tener que presentar una eximición de prisión o hubiera sido una excarcelación y después quedar supeditado a sus jueces es el claro escenario de un feudo. Gialluca interpreta un programa de radio de manera retorcida, sesgada y asume que nosotros con Julieta, somos generadores de preocupación, incitamos a cometer desordenes o tumultos y presenta un recorte con su interpretación ante el Procurador General, Sergio López, algo de por si muy raro” dijo Fernández Acosta.

Agregó que: ” La denuncia de Gialluca no es concreta y los delitos son conductas concretas, no aleatorias. Este funcionario que nos cuesta carísimo, no puede meter a martillazos sus prenociones tiradas de los pelos del Código Penal puesto que el siendo abogado, debería interpretar que la conducta que nos imputa tiene que estar “abulonada” al artículo por el cual el curiosamente nos denuncia, no constituir una “sospecha” por una interpretación cargada de subjetividades. Sobre todo porque se que no me soporta por haberlo expuesto cuando “truchó” una foto demostrando lo poco serio que es”.

Gialluca cuando falsificó una foto para mentir que había concurrido a un encuentro de defensores del pueblo Foto: web

Finalmente Fernández Acosta dijo que: “Esto es simplemente censura de un funcionario que quiere hacer mérito con Insfrán. Es violentar un derecho fundamental, porque la información es un derecho humano así que nada nuevo bajo el sol en el imperio del verde. Esperaremos el llamado a indagatoria, veremos la actitud de los magistrados intervinientes y luego lo denunciaremos a Gialluca mínimamente por falsa denuncia, entre también los planteos que haremos en foros nacionales. El año pasado yo advertí que recurrirían a una causa armada en la justicia pero no pensé que sería de esta forma tan precaria y ridícula pero grave porque intenta violar derechos humanos”.

