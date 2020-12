Gildo Insfrán anunció que recibirán el bono de $10 mil los pensionados del IPS

9

Al inaugurar una plaza en Laguna Naineck mediante videoconferencia, el gobernador de la provincia de Formosa doctor Gildo Insfrán anunció que los pensionados dependientes del Instituto de Pensiones Sociales cobrarán también el bono extraordinario de $10 mil al igual que los empleados de la administración pública provincial y de las municipalidades de la provincia de Formosa.

“Con esto, desde aquí les doy un abrazo inmenso, deseándoles que el año que viene estemos más unidos que nunca, más fortalecidos, más convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto. No nos dejemos engañar por nadie, como lo hicimos hasta ahora y que pasen una fiesta en esta nueva normalidad, cumpliendo con todas las recomendaciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID19” señaló el primer mandatario a través de la transmisión de la Red de Medios Audiovisuales.

Al encabezar el acto de inauguración de la plaza “General José de San Martín” de Laguna Naineck, Insfrán se refirió a la crisis sanitaria por Coronavirus que azota al mundo entero.

“En el marco de una pandemia que azota al mundo, el país no está exento, la provincia tampoco, pero gracias a las medidas sanitarias que se han tomado desde el inicio, hoy tenemos un estatus sanitario aceptable, y si bien es una hermosa noticia todos los resultados que tenemos, pero no nos podemos alegrar cuando sabemos lo que pasa en provincias hermanas, países vecinos, en el otro continente, que ya está en la segunda ola, con medidas restrictivas severas, porque ya no saben cómo hacer para parar esta ola tan terrible que está ocurriendo. Tenemos que prepararnos para eso” advirtió.

Vacunación

A continuación, se refirió a la vacunación con Sputnik V que comenzó en todo el país, al señalar que “es una luz de esperanza, que es el tema de la vacuna. Recibimos pocas, de acuerdo a las cantidades que recibió Nación, y que distribuyó en forma equitativa en todo el territorio, a todas las provincias sin distinción de ninguna naturaleza, como se debe actuar”.

Reconoció que la provincia debió optar quiénes se debían vacunar primero y se decidió que “fue a los que están más expuestos, en la primera línea de lucha, que son los terapistas, la gente que trabaja en la UPAC, que están siempre expuestos, los del Laboratorio de Biología Molecular del HAC, son quienes están manipulando el material que causa esta enfermedad”.

Y amplió que en Clorinda se vacunaron todos los trabajadores de salud del Hospital Arnedo, como también de todos los centros de salud y agentes de seguridad que están trabajando denodadamente.

Consideró que si bien la vacuna es una esperanza, “no debemos relajarnos, debemos seguir cumpliendo fielmente todas las medidas de prevención, lavado frecuente de manos, uso de barbijo, distanciamiento social, porque la pandemia no pasó”.

Dijo que llegarán más partidas de vacunas en enero y febrero del año 2021 que permitirán “poder vacunar a las personas con comorbilidad, con más problemas, y disminuir así los índices de mortalidad que tiene el país y que no es para estar alegres”.

Se quejó por el “trabajo permanente de algunos medios que incentivan ese tipo de actitudes (de no cumplimiento con los cuidados), que lo único que se hace es poner en riesgo nada menos que la vida de un ser humano, sea compatriota o no. Esto es preocupante”.

“Al pueblo formoseño quiero decirle que la mayoría no se ha sumado a esta prédica y ya nos demostraron un comportamiento ejemplar para el día de navidad y nos viene demostrando su compromiso en todo este tiempo” señaló.

Insfrán pidió “hacer un esfuerzo más, aguantemos este estatus sanitario, nos permitirá salvar vidas, porque las vacunas ya están, vieron esa campaña de los medios cualquiera opinando sobre que no dan los resultados, depende a qué lado quieren inclinar la balanza. Todas las vacunas tienen una habilitación provisoria, porque hay una etapa que no se puede esperar, algo hay que hacer, pero estas vacunas son efectivas”.

