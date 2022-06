Gildo Insfran apeló a burdas mentiras para volver a incitar al odio y la violencia contra periodistas

20

El gobernador Gildo Insfran volvió a aprovechar la tribuna partidaria OPNGT montada con dineros públicos y herramientas del Estado, para apelar a burdas mentiras para volver a incitar al odio, la persecución y a la violencia contra la prensa independiente.

En otro abierto ataque a la Libertad de Prensa, desde el OPNGT contraatacó nuevamente contra el trabajo de los periodistas. Mintió que los periodistas independientes tienen más medios que la costosa hegemónica Red de Medios Provincial y los medios coptados con la generosa billetera del gobierno

Y de paso, demostrando su intolerancia volvió a mentir descaradamente para intentar tergiversar otro abuso de autoridad y otra torpeza suya, que gracias a la prensa independiente quedó viralizado en las redes sociales que no pueden controlar ni someter y que por su contundencia es irrefutable e indesmentible.

Monta mafiosas complicidades entre las narcopatotas y la policía provincial, para que actuando en zona liberada y con total impunidad impidan violentamente el trabajo de periodistas

Gildo Insfran, el déspota que utiliza el dinero de los contribuyentes, los recursos del Estado y los medios de comunicación públicos para beneficio propio y del partido que preside, el sábado desde el operativo populista, demagógico, prebendario y clientelar, donde monta mafiosas complicidades entre las narcopatotas y la desprestigiada policía provincial, para que actuando con zona liberada y con total impunidad impidan violenta e inconstitucionalmente el acceso y el trabajo de periodistas que no puede controlar, a un acto público, celebrado en una institución pública y financiado con dineros públicos.

A Gildo Insfran y a sus archimillonarios funcionarios los desquicia la efectividad de las redes sociales que no pueden controlar ni contrarrestar, y el trabajo de los periodistas independientes a los que no puede doblegar ni someter y que para su gusto fascista no le rinden pleitesías, no le hacen propaganda política, no aceptan como verdades absolutas los ejes del relato provincial y lo peor no le rinden culto a su personalidad feudal, tan propia de los regímenes autoritarios.

Mentiroso serial

La inescrupulocidad para mentir y tergiversar la realidad es materia indispensable para fabricar el relato que distorsione la verdad y muestre un panorama exactamente contrario y opuesto a lo que indique la realidad, así el apotegma «la única realidad es la verdad» se traduce a hacer creer a los incautos, desprevenidos y crédulo que el espejismo construido con el relato es la realidad y verdad absoluta.

Angustiado por la impotencia frente a las repercusiones de las redes sociales, abusando de su inescrupulosidad y subestimando la inteligencia colectiva Gildo Insfran intentó mentir que son más los medios independientes que los que maneja la billetera oficial.

Con la misma caradurez y desfachatez, desde la tribuna oficial y para desprestigia a las redes y al periodismo intento desmentir

Noticia en desarrollo…

