Gildo Insfran pidió a Alberto Fernández suspender las PASO del año próximo, junto a varios Gobernadores

Los 21 gobernadores que compartieron un almuerzo en Olivos con Alberto Fernández tras la firma del pacto fiscal en la Casa Rosada, le plantearon la suspensión de las PASO legislativas del año próximo. El pedido fue compartido incluso por los mandatarios de los partidos provinciales y de Juntos por el Cambio como Gustavo Valdés (Corrientes), quien -más allá de la pandemia- nunca estuvo de acuerdo con la realización de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

El planteo para que se analice la suspensión de las Primarias “por única vez” en 2021 se haría público a través de un documento. El primero que lo puso sobre la mesa fue el gobernador chaqueño Jorge Capitanich. Los argumentos son el costo y el COVID-19, en especial, con la logística y recursos que requerirá el plan de vacunación cuando empiecen a estar disponibles las dosis en Argentina a partir del año próximo.

Desde el Ejecutivo, señalaron que la suspensión fue “una iniciativa de ellos” y que el Presidente “solo escuchó”. En realidad, según pudo saber Infobae, los gobernadores habían hablado del tema entre ellos y se lo habían planteado a comienzos de la semana al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quien les dijo que “lo hablaran” con el jefe de Estado.

Fernández estaba al tanto del planteo que recibiría de los gobernadores en el almuerzo y, tras escuchar el pedido de boca de los mandatarios, respondió que lo “iba a estudiar”.

Hasta ahora el jefe de Estado no se expresó públicamente sobre el tema, y de hecho la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias de un proyecto para suspender para suspender la caducidad de los partidos -a pedido de las propias fuerzas políticas a la Dirección Nacional Electoral y al Ministerio del Interior- fue leído como una señal de que el Gobierno pensaba seguir adelante con las PASO. Sin embargo, fuentes oficiales le confirmaron tras el almuerzo a Infobae que el tema “se evaluará”, a la vez que aseguraron que “se buscará que haya consenso político”.

Quiénes estuvieron

En el almuerzo- en la que además de Fernández participó De Pedro y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa – también acordaron que pondrán a dos diputados a trabajar en un proyecto consensuado con el titular de la Cámara baja. Por tratarse de un tema electoral, la suspensión de las PASO debe pasar por el Congreso.

De Juntos por el Cambio, en Olivos solo estuvo Valdés, ya que Gerardo Morales (Jujuy) había viajado ayer a la Casa Rosada para reunirse con el Presidente y el ministro del Interior, debido a que hoy no podía estar en Buenos Aires.

“Tengo una posición desde antes de la pandemia, en desacuerdo con las primarias abiertas, porque creo que a los candidatos los deben elegir los partidos políticos. Ahora, con el plan de vacunación que será la prioridad en 2021, y que no sabemos cuánto va a durar, menos”, le dijo Valdés a Infobae tras el almuerzo.

“Cada distrito planteó su posición ante el Presidente y se habló de un mecanismo de articulación en el Congreso para debatirlo”, agregó el mandatario correntino, quien afirmó que -al cierre de esta nota- todavía no le habían propuesto firmar un documento conjunto y que se enteró del planteo de los mandatarios peronistas recién en la Quinta Presidencial. Y explicó que en el caso de Corrientes, donde también se elige gobernador el año próximo, “podría llegar a haber tres elecciones”.

En Olivos estuvieron también Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Ziliotto.

En el caso del mandatario mendocino Rodolfo Suárez, quien estuvo en Casa Rosada pero luego se volvió a su provincia sin ir a la Quinta Presidencial -según voceros del gobernador, porque “no lo invitaron” al asado-, está de acuerdo en suspender las PASO en aquellas provincias donde no hay competencia interna, pero sostuvo que sí deberían realizarse donde no haya una lista consensuada.

Gerardo Morales, de Jujuy, no estuvo presente ya que viajó ayer a la Casa Rosada para reunirse con el Presidente y el ministro del Interior, debido a que hoy no podía estar en Buenos Aires.

Voceros del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien fue el único que no firmó el pacto fiscal y no estuvo presente, le dijeron a Infobae que el jefe de gobierno porteño “no estaba al tanto que en la reunión del consenso fiscal se iba a hablar sobre las PASO” y que “Juntos por el Cambio no está de acuerdo con suspenderlas”.

Suspensión de las PASO en Salta y Catamarca

El gobernador de Catamarca le dijo a Infoabe que en su provincia ya tomó la decisión de suspender las elecciones el primer domingo de marzo -esta provincia es la que inaugura el calendario electoral- y que realizará las primarias para elegir 8 senadores y 20 diputados provinciales en octubre junto con la generales de octubre. A nivel nacional, Catamarca elige también senadores y diputados nacionales. “Decidí no llamar a elecciones ahora en marzo por la pandemia y porque estaremos en pleno proceso de vacunación. Creo personalmente que es una encuesta demasiado cara y no estoy de acuerdo con las PASO, como ya lo he manifestado. Más cuando la gente la está pasando mal por la pandemis y la crisis económica”, le dijo Jalil a Infobae.

En el mismo sentido, en Salta, esta semana, los diputados dieron media sanción a la ley que suspende las Primarias locales en 2021, por única vez, en principio. Como ya había sido aprobada en el Senado, la suspensión se hizo efectiva y los comicios se llevarán a cabo en una sola jornada electoral.

El argumento fue el costo económico, la situación sanitaria y la necesidad de revalorizar los partidos políticos. “Esto surgió de la conversación con distintos partidos, en la que la gran mayoría, entre un 85% y un 90%, se expresó a favor de suspender las PASO del año que viene”, explicó la diputada Socorro Villamayor, del bloque oficialista Salta tiene Futuro. El proyecto aprobado implicará celebrar una única jornada electoral en la que se ahorrarán recursos por casi $800 millones.

