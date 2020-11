Gildo Insfran se negó a informar cuánto gana por mes, junto a los gobernadores de San Luis, Tucumán y La Rioja

12

El cerco informativo en Formosa y sin posibilidad de acceso a la información pública

En Formosa nunca se supo, ni se sabe, cuál es el sueldo de Insfrán, quien gobierna la provincia en forma ininterrumpida desde 1995. Tampoco son públicos sus bienes. El mandatario peronista va por su séptimo mandato consecutivo y se impuso en las últimas elecciones en representación del Frente de Todos con el 70% de los votos.

Al igual que el cerco sanitario que levantó en la frontera de la provincia por la pandemia -impidiendo que los propios formoseños puedan retornar a sus casas-, el cerco informativo en esta provincia es infranqueable.

Ni en el portal oficial del gobierno de Formosa, ni en el link de “Datos abiertos” hay información on line sobre sueldos públicos. Y está aceptado que los funcionarios no respondan consultas de los periodistas, más allá de la información que quieren dar. Salvo excepciones, la prensa está cooptada por el oficialismo, y no hay cuestionamientos a este status quo en el manejo de la comunicación oficial.

Insfrán, ultrakirchnerista durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, se convirtió en un aliado de Alberto Fernández, al llegar a la Casa Rosada. El jefe de Estado lo elogió en reiteradas oportunidades en los últimos dos meses, por su manejo de la pandemia, en medio de las críticas por los férreos controles sanitarios que estableció para ingresar a la provincia, que implicó que cientos de formoseños o ciudadanos con residencia en ese distrito no hayan podido volver desde el inicio de la cuarentena obligatoria.

Al igual que en los infructuosos intentos para acceder a su declaración jurada, Infobae llamó al celular personal reiteradas veces del ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, quien se ocupa diariamente de oficiar de vocero del gobierno para informar sobre la situación sanitaria, y al teléfono del ministro de Economía y mano derecha de Insfrán, Jorge Ibáñez. También, se comunicó directamente al celular del propio gobernador varias veces. Ninguno de los funcionarios respondió los llamados, ni los mensajes, pese a que todos aparecen con las dos tildes azules de “leídos”.

Según fuentes de la oposición formoseña consultadas por Infobae, el sueldo estaría arriba de los $300.000 mensuales, pero no fue posible acceder al monto preciso.

“En Formosa, básicamente hay oscuridad en la información que genera la administración pública, incluido el sueldo del gobernador, sus ingresos y su declaración jurada. Ningún pedido de acceso a la información es aceptado. Directamente, no responden nunca. Hay que recurrir a la Justicia, que al estar sometida al poder político de Insfrán, rechaza los planteos”, le dijo a Infobae el presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández.

“Hay un mandato constitucional de poner en vigencia la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y

En los 37 años que van desde el retorno democrático, los hermanos Rodríguez Saá manejaron los hilos del poder en San Luis durante tres décadas. Adolfo -hoy senador nacional- gobernó durante cinco mandatos consecutivos. Desde 2003, al frente de la gobernación está “el Alberto”, con un interregno entre 2011 y 2015 en el que estuvo Claudio Poggi, ex aliado y hoy opositor. El actual mandatario fue reelecto el año pasado por un cuarto mandato.

En todo este tiempo, nunca se pudo saber cuál era el sueldo del gobernador en San Luis. “Es secreto de Estado”, coincidieron todos los consultados.

Infobae contactó reiteradas veces esta semana a quien concentra toda la comunicación oficial en San Luis, Miguel Fernández, titular de la Agencia de Noticias oficial de la provincia, sin obtener respuesta a los llamados y mensajes. También se comunicó con el celular de la jefa de Protocolo y Ceremonial del gobernador, Stella Gil, sin éxito. Una de las funcionarias de confianza de Rodríguez Saá, tampoco respondió ni los llamados ni el pedido por Whatsapp para trasladar la consulta al gobernador. Por último, el viernes, este medio le escribió a su secretaria Josefina Aldana, quien sólo atinó a contestar: “No lo veo hasta el lunes”, y luego borró el mensaje.

Sin embargo, pese a esta cerrazón informativa de los canales oficiales y tras una exhaustiva pesquisa- Infobae pudo acceder al recibo de sueldo oficial del mandatario puntano a través de una fuente de la administración provincial, y revela en exclusiva por primera vez cuánto gana el gobernador de la provincia definida por sus detractores como “el feudo de los Rodríguez Saá”. Según esa constancia, Alberto Rodríguez Saá tiene un salario bruto mensual de $359.216.

El mandatario puntano es uno de los cuatro gobernadores que no hacen público su sueldo, ni accedieron a informarlo ante una solicitud de este medio para un informe especial sobre cuánto ganan los 24 mandatarios del país, del que Infobae hoy publica la primera entrega.

Los otros tres son Gildo Insfrán, de Formosa; Juan Manzur, de Tucumán; y Ricardo Quintela, de La Rioja. Todos son peronistas, alineados hoy con el Frente de Todos .

La negativa de los cuatro mandatarios a que se conozca cuánto cobran por su función pública no deja de sorprender siendo que ese dinero sale del erario de los contribuyentes provinciales, y está incluido en las partidas del presupuesto provincial que aprueban cada año las legislaturas locales. Sin embargo, todos los legisladores de la oposición consultados desconocían el monto preciso.

No sorprendentemente, los cuatro gobernadores que no permiten que se conozca cuánto ganan, tampoco hacen pública su declaración jurada de bienes, tal como reveló Infobae el 3 de noviembre último.

Según el recibo de sueldo de Rodríguez Saá al que accedió Infobae, los casi $360.000 que gana el mandatario por mes incluyen $43.233 por antigüedad. Después de los descuentos, Rodríguez Saá percibe en mano $187.681. El principal ítem es el impuesto a las Ganancias, por el que sufre un descuento de $88.302, seguido del correspondiente a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos Automotor de $35.921. El mandatario, quien fue reelecto en junio del 2019 con el 42% de los votos por el Frente Unidad Justicialista, hace un aporte mensual al PJ de $13.909.

A poco de comenzar la pandemia, y cuando varios de sus colegas en otras provincias anunciaron rebajas o la donación de parte o la totalidad de sus sueldos para enfrentar el COVID-19, “el Alberto” fue el único que públicamente rechazó bajar los salarios de los funcionarios en la provincia.

“Estos días se ha hablado de que la clase política tiene que bajar los sueldos. Yo quiero aclarar que si fuera necesario, el primero que se va a bajar el sueldo es el gobernador de San Luis. El gobernador de San Luis recibe como salario mucho menos que un senador nacional o diputado nacional, mucho menos, mucho menos”, sostuvo en un mensaje grabado el 31 de marzo pasado. Lo justificó en que su provincia estaba preparada para enfrentar el virus porque contaba con “un fondo anti-crisis” y aseguró que “nada le va a faltar al sistema de salud, nada le va a pasar al personal de salud en cuanto al salario, nada le va a pasar a la obra pública”.

de Transparencia en la provincia, pero el gobierno se negó sistemáticamente a sancionarla, rechazando los proyectos de la oposición. La declaración jurada de los funcionarios o su sueldo es inalcanzable, así como cualquier información sensible para el gobierno”, agregó el dirigente opositor.

Hernández le adelantó a Infobae que diputados provinciales de Juntos por el Cambio presentarán un pedido de informes por la declaración jurada y los haberes de Insfrán.

El “misterio” de la información en Tucumán

Cuánto gana Manzur es también un misterio. El sueldo del gobernador tucumano no aparece en el portal de “Datos abiertos” de la provincia, así como tampoco el de ningún empleado del sector público provincial. En Tucumán, al igual que en Formosa, no hay ley de Acceso a la Información Pública.

Infobae consultó a la encargada de prensa de la gobernación, Mariana Lucenti, quien se disculpó por no poder brindar el dato. Por la pandemia, en abril, Manzur anunció que donaría el 100% de su sueldo, pero no reveló de cuánto sería esa donación. Según le dijo Lucenti a Infobae, “lo viene haciendo desde entonces todos los meses”. Cuando fue ese anuncio, el diario La Gaceta publicó que Manzur cobra en promedio $287.500 mensuales brutos.

El mandatario – de profesión médico y ex ministro de Salud de Cristina Kirchner entre 2009 y principios de 2015- fue reelecto el año pasado por el Frente Justicialista por Tucumán. Antes de acceder a la gobernación, había sido vicegobernador de su antecesor, José Alperovich, cuando éste fue electo en su segundo mandato en 2007.

Manzur fue el primer mandatario peronista que hizo público su apoyo a Alberto Fernández, cuando éste fue designado candidato del Frente de Todos por la actual vicepresidenta. También fue uno de los gobernadores que motorizó aportes de funcionarios e importantes donaciones de empresarios tucumanos para su campaña

En su provincia, la falta de publicidad de su sueldo no sorprende al oposición. “Qué hacen con los fondos públicos en Tucumán es un misterio. Todo es oscuro, no tenemos acceso a ninguna información. Cuánto gana el gobernador no está en sitios oficiales, ni en el Boletín Oficial, ni en el registro de leyes y decretos de la Provincia, ni en la contaduría general, ni en el sitio web de la provincia”, advirtió la senadora nacional por Tucumán Silvia Elías de Pérez, de la Unión Cívica Radical.

“La cuenta de inversión -o sea, cómo se gastan los fondos que la provincia debe rendir- debería ser aprobada por la Legislatura. Pero ni con presentaciones en la Justicia los propios legisladores la pudimos conseguir”, ejemplificó la senadora opositora a Infobae sobre la falta de transparencia en la información oficial

El secreto mejor guardado en La Rioja

En abril, Quintela informó -al igual que Manzur- que donaría el 100% de su sueldo para enfrentar la pandemia, en tanto sus ministros y secretarios donarían el 50%. “Fue el primero en anunciarlo”, le aseguró a Infobae la secretaria de Comunicación y Planificación Pública de La Rioja, Luz Santángelo. La medida regiría por tres meses. Sin embargo, el mandatario peronista no dijo a cuánto ascendía su salario.

El monto de sus ingresos como gobernador es el “secreto mejor guardado” en La Rioja, dicen quienes están enfrentados políticamente al mandatario.

Como en otras provincias con opacidad informativa, no hay datos sobre los salarios públicos ni en el sitio del gobierno de La Rioja, ni en su link de “Transparencia”, ni en el de “Datos abiertos”. Infobae consultó a Santángelo a mitad de la semana, y si bien quedó en averiguar, finalmente no brindó la información y dejó de responder los llamados.

El sueldo básico del gobernador de acuerdo a la escala salarial vigente es de $31.092, según pudo averiguar este medio. “Sobre eso, las autoridades superiores del gobierno provincial tienen un ítem remunerativo del 120% y después tienen otros ítems que engrosan el salario. El sueldo estaría entre 100.000 y 105.000”, le dijo una fuente a este medio.

Pero los consultados coinciden en que ese monto es “irrisorio” para un gobernador. “Lo que figura en blanco en el recibo de sueldo del gobernador es una gran mentira. El gobernador maneja una cifra inmensa de gastos reservados. Se niegan a informar el monto. Son mayoría en la Cámara de Diputados (los legisladores del Frente de Todos) y nunca aceptaron los pedidos de informes”, se quejó un referente opositor – que pidió reserva de su nombre – sobre cómo se maneja el oficialismo en La Rioja.

El mandatario peronista fue electo al frente de la gobernación por el Frente de Todos el año pasado. Había sido diputado provincial y nacional por su provincia entre 1997 y 2003, y ex intendente de la ciudad de La Rioja entre 2003 y 2015. Volvió a ser electo diputado provincial en 2017 hasta asumir la gobernación.

“Quintela es un gobernador que adónde va y recorre, lleva dinero contante y sonante, y lo entrega como si fuera un capataz de una finca. Cualquiera puede ver que dispone de recursos ilimitados. Hay mucha gente que le pide dinero, y él les entrega efectivo. Y eso lo sabe cualquiera en la provincia”, le aseguró otro dirigente no peronista a Infobae.

La declaración de bienes de Quintela -al menos en una versión sucinta- debería estar publicada en el Boletín Oficial de la provincia, pero tampoco aparece. El mandatario no accedió a brindarla cuando este medio se la pidió a principios de mes. “Acá no hay acceso a la información pública en absoluto”, coinciden las distintas fuentes consultadas de la oposición.

Entre esa información que no está accesible figura el manejo de los recursos presupuestarios. “La semana pasada se sancionó el Presupuesto provincial. Ingresó a la Cámara una semana antes y nunca se agregaron los anexos y desagregados, o sea que solo estaban los números generales. Ni los diputados de la oposición pudimos tener acceso. Esto es una conducta reiterada en la provincia. La mayoría oficialista en la Cámara aprueba todo a libro cerrado”, le dijo a Infobae el diputado Juan Amado, presidente del Bloque Juntos por La Rioja.

“Nunca hubo en la legislatura provincial un informe trimestral de la ejecución presupuestaria, pese a que es una obligación constitucional. Ni tampoco el informe de la ejecución del año anterior. Ese es el panorama que tenemos en la provincia”, se lamentó el diputado opositor.

Mañana en Infobae la segunda parte del informe especial sobre los sueldos de los gobernadores.

