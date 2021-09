Insfran totalmente enajenado al regresar de la CABA despotricó contra los porteños al presentar a sus candidatos: una de ellas porteña

46

El gobernador Gildo Insfran totalmente enajenado y descontrolado luego de la derrota electoral, al igual que Alberto Fernández bajó el mismo discurso de barricada desde un acto institucional, convirtiendo inescrupulosamente un acto público solventado con dinero de los contribuyentes, en un mitin partidario donde luego de las PASO presentó a sus candidatos para que la gente los conozca.

Gildo Insfran sumamente nervioso al regresar de su viaje de urgencia en jet privado a la capital federal para analizar con los porteños la debacle electoral del Kirchnerismo, llegó convocó a las autoridades paraguayas para abrir las fronteras para las próximas elecciones, e inmediatamente viajo a Belgrano para festejar los 25 años del gran fracaso del programa clientelar en que degrado a la producción formoseña intentando convertir a los productores en subsidiados punteros del PJ.

La funcionaria y candidata Cristina Mirassou es porteña, esposa del uruguayo Vizacaino, y estaba sentada junto al chaqueño Basterra y al paraguayo Ferreira

Como es su costumbre feudal, nuevamente utilizó los fondos públicos y la cadena de medios del Estado, para realizar un gran acto político partidario en beneficio propio, en un lugar histórico donde paradójicamente -antes que él llegara al poder- funcionaba una de las tantas desmotadoras de algodón desaparecidas por El Modelo Formoseño.

Y, lo hizo para ponerse la campaña electoral al hombro, presentar a los candidatos del “Frente de Todos” como los candidatos de su modelo, de pasó atacó frontalmente al doctor Fernando Carbajal, volviendo a intentar polarizar con el ex juez federal las elecciones de noviembre, y de pasó volvió a despotricar contra los porteños, tal vez olvidándose que una de sus funcionarias candidata a diputada nacional que posaba a su lado es porteña.

El oligarca feudal aldeano llamó oligarcas a los porteños. “Zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino”, disparó y seguramente no se refería a su cuadrilla de funcionarios millonarios

No se confundan con los mensajes mentirosos de otros sectores, que lo primero que hicieron fue ir a sacarse fotos con los porteños

“Yo quiero obviar un poco el trato protocolar que se tiene que dar a este acto porque me voy a salir. Yo quiero que me acompañen los candidatos que van a representar a este proyecto. Quiero que venga Ramiro, quiero que venga Elena, quiero que venga Adrián y quiero que venga Cristina” dijo el mandatario.

Después de 38 años en el poder prometió “después del 14 de Noviembre vamos a modificar todo lo que hay que modificar”

“Ellas y ellos son los que representan este modelo de provincia. No se confundan con los mensajes mentirosos de otros sectores, que lo primero que hicieron cuando le dieron la posibilidad de la precandidatura, fue ir a sacarse fotos en la ciudad capital, con los porteños, con Macri, con Larreta y todos sus secuaces” remarcó.

“Esos no representan el interés del pueblo formoseño, no representan, no se equivoquen y no se confundan, el 14 de noviembre vamos a modificar todo lo que tengamos que modificar. Gracias compañeras y compañeros, quería presentarles a ellos porque o sino, no iba a estar conforme, muchas gracias” señaló Gildo Insfran.

“Los porteños, que no saben lo que es plantar una lechuga, quieran venir a indicarnos lo que tenemos que hacer”, y arremetió llamándolos “zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino”.

