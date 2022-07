Gildo Insfran volvió a imponer su censura despótica contra la prensa independiente en la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande

401

El gobernador Gildo Insfrán a diferencia de lo que ocurre en el resto del país y en las 10 reuniones ya celebradas del Consejo de Gobernadores del Norte Grande, volvió a imponer su intolerancia autoritaria al trabajo de la prensa independiente en la 11° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande este martes 5 de julio, en el Hotel Howard Johnson.

Volvieron a censurar a Julieta González

El gobernador y sus responsables de prensa ante la presencia de más de 50 representantes de medios periodísticos de la región, de los medios hegemónicos locales que manipula el oficialismo y ante un puñado de periodistas de medios independientes tomaron la decisión de limitar arbitrariamente a 5 las preguntas de los periodistas, dejando nuevamente sin la posibilidad de preguntar a la abogada y periodista de Radio Parque y sus 22 repetidoras, además delos portales de Prensa Libre y Opinión Ciudadana.

La arbitraria y antidemocrática decisión del Gobierno provincial dejó a todos los medios independientes representados con una sola pregunta a cargo del Jefe de Redacción del diario El Comercial el licenciado Leonardo Fernández Acosta, que sin lugar a dudas es un profesional sobradamente capacitado para realizar un pregunta profunda y trascendente en representación de una docena de medios si quisiera, pero eso no justica que el gobierno vuelva censurar discrecionalmente a los medios periodísticos que no responden a la pauta oficial, ni militan el relato feudal del oficialismo aldeano.

El problema son las preguntas que incomodan las mediocridad, la intolerancia y las limitaciones de Insfran

Nuevamente fue groseramente censurada la abogada y periodista Julieta González, que trabaja para medios independientes algo que en esta provincia se convierte en profesión de riesgo y muchas veces, la mayoría de las veces, te convierte en carne de cañón de la intolerancia oficial.

En esta provincia, entre otras cosas no está legislada ni existe el derecho del acceso a la información pública, ni la transparencia de los actos de gobierno, los funcionarios no responden los pedidos de informes ni responden preguntas de periodistas que no sean del partido de Gobierno.

A los periodistas que sospechados de no militar el relato oficial y que pueden llegar a incomodar, no los dejan ingresar a las “parodias” de Conferencias de Prensa, les prohíben cubrir los actos públicos oficiales y encima son víctimas de persecuciones “política-policial judicial”, con causas armadas con testigos truchos por comisarios y jueces afiliados al PJ.

En el caso personal de Julieta González fue detenida de los pelos por un Narco comisario, cuando cámara fotográfica en manos intentaba cubrir la violenta represión policial en una manifestación ciudadana en pandemia (5 de Marzo), fue impedida de ingresar a Conferencias en Casa de Gobierno; en la Jefatura de Policía y hasta en un acto público en una escuela pública OPNGT.

Le impidieron violentamente narcopatotas parapoliciales que los amenazaban, amedrentaban y agredían en frente de las narices del Jefe de Policía y la plana mayor de la fuerza de seguridad, que le garantizan la zona liberada para violentar periodistas.

Julieta González, juntos a Leonardo Fernández Acosta y Matías González fueron censurados y agredida física y salvajemente al intentar ejercer el periodismo en el Concejo Deliberante y entrevistar a vicepresidente del HCD Cacho García.

La pregunta que cabría al gobernador Gildo Insfran, luego ser censurada nuevamente en la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, es:

Señor Gobernador, usted no cree que la libertad de Prensa; el acceso a la información, en cumplir con su obligación de rendir cuentas de los actos de gobierno, en la transparencia de la gestión, y en respetar el derecho de los periodistas a trabajar libremente como el derecho de los ciudadanos a estar correctamente informado: No son estos una materia pendiente en la Formosa de su Régimen.

¿No cree que el respeto a la Libertad de expresión y a la pluralidad pueden mejorar la calidad institucional, democrática y republicana de su Gobierno?.

Comments

comments