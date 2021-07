González diferenció a “delincuente condenado” por la justicia de Insfran; por criticar a Insfran, del “Roba banco” protegido por el poder político

91

El Ministro de Gobierno de gabinete de Gildo Insfran, Jorge Abel González, que diariamente desde el pedestal de las conferencias del Covid 19, diariamente se convierte en impoluto e implacable “fiscal, juez y verdugo” de las líneas periodísticas, de las opiniones de los ciudadanos y de la moral de los formoseños, habitualmente usa el latiguillo “delincuente o colaborador de la dictadura” para escrachar a medios, programas o periodistas.

El ministro preferido de Insfran, con toda hipocresía arremete contra honorables trabajadores o ciudadanos que desempeñaron normalmente sus actividades y profesiones durante la última dictadura militar, olvidándose que con solo mirar a cualquiera de sus costados va a encontrar a altísimos y atornillados funcionarios del gobierno de Gildo Insfran, que fueron estrechos colaboradores de la última dictadura militar, o al mismo gobernador de la provincia.

Gildo Insfran durante todo el gobierno del General Colombo, desde 1978 y hasta 1983 se desempeñó en el Ministerio de Asuntos agropecuarios y Recursos Naturales, y nadie nunca se animó a ponerlo en tela de juicio, porque no corresponde.

Sin embargo el multiministro de su gobierno, desde la cima de su soberbia e hipocresía no trepida en quemar en la hoguera de la inquisición mediática a los Pichón Motter, al padre de los Montoyas o al padre Leo Fernández porque no le gustó la pregunta que le hizo. Se puede ser tan ruin y cobarde?.

El ministro preferido de Insfran, desde el cadalso para castigar y escarmentar a ciudadanos, periodistas, controlar líneas editoriales y disciplinar medios, en que ha convertido las Conferencias del Covid-19, no escatima en abusar del calificativo “delincuente” para sitemáticamente linchar a periodistas, como si todos los trabajadores de prensa hubieran sido acusados por el Banco Nación de Roba Bancos.

Así el ministro Jorge Abel González, que no pudede ocultar su intolerancia a las preguntas del periodismo independiente, ni su evidente incapacidad en responder sin agraviar, sin descalificar, y sin poder disimular su arrebatos por intentar “Matar al Cartero” por las preguntas que le molestan o lo sobrepasan, se molestó y enojó con las preguntas de los cronistas de Radio Uno, Radio La Mira y Radio Parque y le respondió:.

“El ladrón Juzga por su condición“, respondió el Ministro a la pregunta del movilero de Radio Parque. Lo raro y extraño es que Matías nunca fue acusado por el Banco Nación de “Roba Banco”.

Para argumentar una respuesta que no efectivizó, González optó como respuesta la descalificación de la pregunta y del cronista, asociando al periodista, y al medio radial con el adagio Español: “El ladrón Juzga por su condición“. Lo raro y extraño es que Matías nunca fue acusado por el Banco Nación de Roba Banco.

El periodista de Radio Parque, Dr. Gabriel Hernández, antes uno de los tantos viles ataques recibidos de parte del ministro González, reconoció que él es una persona que efectivamente, estuvo detenido hace años y que fue condenado por la Justicia de Insfran, por calificar al gobernador Gildo Insfrán de dictador, y aclaró que esta persona (Jorge Abel González) coincidía con esa apreciación en el pasado, pero ahora hizo una espectacular voltereta política y adoptó una actitud camaleónica.

Lo extraño para los que no dimensionan la retorcida y perversa personalidad del ministro González, es que el abogado que descalifica indiscriminadamente a los demás como delincuentes, es quién fue denunciado en varias causas iniciadas por el Banco Nación Argentina por defraudación a la administración pública provincial, como partícipe necesario y complicidad para perpetrar delitos tipificados como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, peculado, prevaricato.

González ya desde 1999 aparece patrocinando a personas demandadas por el Banco, denunciando diferentes domicilios procesales. Lo grave de la cuestión, resulta del hecho que, en la órbita del Banco Nación Argentina, fueron hallados los manuscritos confeccionados de puño y letra del abogado de institución, titular de la RR LL, perteneciente a dichas causas, cuyas transcripciones fueron presentadas en los expedientes con el patrocinio del Dr. Jorge Abel González, lo que demuestra una espuria vinculación entre ambos funcionarios, que data de 1999, denunció el Banco Nación.

En el 2002 González junto su socio el abogado del Banco Nación aparecen litigando juntos contra una ejecución de otra entidad bancaria, con el mismo texto y fundamentos con los cuales lo dos estafaban a la institución que uno de ellos debía proteger

En el año 2000, el Dr. Jorge Abel González, aparece litigando contra ejecuciones del Banco Nación en 2 causas, fijando como domicilio legal Belgrano N° 1389. En el 2002 González junto al abogado del Nación aparecen litigando juntos contra una ejecución de otra entidad bancaria nacional, fijando como domicilio legal la calle Corrientes N° 37. En el mismo año 2002 Jorge Abel González aparece nuevamente litigando contra el Banco Nación Argentina en dos causas y en una de ellas defendiendo a la esposa del abogado del Banco Nación.

Lo extraño es que pese a que actuó contra demandas casi simultaneas, los domicilios legales de Jorge Abel González son siempre diferentes, primero Corrientes N° 37, el segundo sobre Fhoteringhan 74, y el tercero sobre Pringles N° 37.

“Pero lo más extraño es que todos los textos de demandas de amparo de clientes diferentes, son exactamente los mismos y fueron presentados el mismo día a la misma hora, por lo que -para el Banco- este cambio de domicilio en la causa donde aparece actuando como socio del abogado del Banco Nación, y donde aparece actuando solo defendiendo a la esposa del abogado del Banco Nación, tenía por indudable finalidad burlar a las autoridades bancarias, así mientras su socio mantenía desde adentro del Banco el control de las causas, que desde afuera iniciaba su socio externo Jorge Abel González, actuando contra la propia institución bancaria que debía velar”, acusaron.

Las presentaciones sucesivas en distintas causas, son exactamente las mismas, con iguales fundamentos y citas jurisprudenciales, el mismo subrayado, etc. etc., lo que permitió al banco concluir en que se trató de un plagio, fruto del trabajo cotidiano de ambos abogados: del doctor Jorge Abel González y del representante Legal del Banco, la que consistía en asesorar simultáneamente a ambas partes, a cambio de importantes beneficios económicos en detrimento del Banco Nación Argentina, recurriendo para ello a ocasionales abogados del foro local, los que -como se comprobó- en la mayoría de los casos actuaron de buena fe, no como el doctor Jorge Abel González quién de acuerdo a la conveniencia iba mutando de domicilio legal para evitar sospechas.

En las investigaciones bancarias quedó demostrado, que González pese a conocer perfectamente la incompatibilidad de su socio, colaboró intensamente en la defraudación y en las maniobras delictivas inspirado por los importantes honorarios que eran regulados a su favor.

La colaboración prestada por Jorge Abel González en forma reiterada lo coloca como autor del delito de prevaricato y participe necesario de los delitos de su cómplice de Negociación Incompatible con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, peculado, prevaricato, entre otros.

