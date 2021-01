¡González es hipócrita y caradura! No tiene autoridad para hablar de maltratos, discriminaciones, de cuidar su familia, ni de violencia de género

17

El ministro Jorge Abel González, miente, falsea y tergiversa permanentemente sobre cuestiones en la que no tiene autoridad moral para apostolar y menos para condenar, porque no puede acusar a nadie de discriminación contra los aborígenes, ni de respeto a la familia y menos de violencia de género, aseguró la joven Monserrat Zárate.

La dirigente juvenil deploró la grosera acusación de González contra un periodista independiente, acusándolo de haber discriminado a los aborígenes, por mencionar las declaraciones de una indignada aislada de un Centro de cuarentena, cuando el mismo González fue cómplice de los encierros a los originarios, de las quitas de documentos a los aborígenes para las elecciones, y de la retenciones de sus tarjetas sociales para que comerciantes inescrupulosos les saquearan sus beneficios.

La dirigente juvenil también recordó que González fue uno de los responsables de la cobarde y criminal represión de los aborígenes qom de La Primavera en el año 2010. También fue el responsable de la represión a los estudiantes del Colegio Nacional, que durante ese mismo año reclamaban mejoras edilicias, para su colegio, aseguró.

González fue responsable de dejar a miles de mujeres, madres, hijas varadas fuera de la provincia o acampando en verdaderos Centros de exiliados en los puentes de los límites provinciales. González fue responsable de que muchas mujeres no pudieran dar, o recibir, el último adiós de sus seres queridos que agonizaban en la provincia o fuera de ella, recordó.

Záraté reprochó además que el Ministro González fue responsable de mandar a detener a comerciantes en El Colorado, que se movilizaron para defender sus emprendimientos y las fuentes laborales de cientos de formoseños…. ¡Eso es discriminar y perseguir!, remarcó.

González que persiguió con la policía en El Divisadero a Naty Petrocinio (La Madre Teresa Argentina), horas después de fabricar circunstancias para acusar a un comunicador de faltar el respeto y discriminar a los aborígenes, mandó a encarcelar a las wichis Ercilia Agüero, Miguelina Navarrete, entre otras, tan solo porque estas mujeres exigían saber el estado y paradero de sus familiares que se los habían llevado para aislarlos.

“González –recordó- es el responsable de haber mandado a reprimir, encarcelar y apalear a 14 aborígenes, que tan sólo se manifestaban para reclamar por un banco móvil para cobrar sus haberes. Si eso no es maltrato, discriminación.. ¿Qué será?”, se preguntó.

“González en las Conferencias de ufana de hablar de violencia de género, pero después hipócritamente se abraza a sus diputados Fernandez Patri y Coqui Zarza, ambos imputados en causas de violencia de género”, ironizó.

González utiliza las conferencias del Covid, el poder del Estado y la impunidad que le otorga Gildo Insfran, para montar los payasescos show unipersonales, en los cuales se ufana de predicar sobre respeto a las mujeres y a las familias, cuando nunca él no respetó ni la suya!”, disparó.

Un Boludo peligroso, dijo Opinión Ciudadana

Pero este Boludo es peligroso, no solo porque “todo imbécil con poder es peligroso“, sino porque este cuenta con el total y cenil respaldo del Gobernador Gildo Insfran, y es peligroso porque al no tener escrupulos, no trepida en usar al Estado para perseguir a un periodista, sentenció en una nota aparte el portal de Noticias que al igual que FOPEA, se solidarizó con Leo Fern{andez Acosta.

Y es más peligroso por su patológica pretensión de armar algo para acusar a Leo Fernández de no respetar a las mujeres o directamente de acusarlo de violencia de genero, porque como buen hipócrita, puede terminar acusándolo de faltarle el respeto a su familia, a su mujer y a sus hijas, andando de amorios con una tal Eunise.

“La culpa no la tiene el Chancho….”

No seria raro porque solo hace unos días lo acuso a Leo de faltarle el respeto a los aborigenes, horas antes de andar cazándolos, reprimiéndolos y encarcelándolos como animales

Por suerte la provincia ya tiene un Ministro de salud, con experiencia, equilibrado y respetuoso, que igual que los otros profesionales de la salud de la mesa y varios funcionarios provinciales que prestigian su cargo, saber responder con seriedad y sensatez las preguntas que respetuosamente le traslada la prensa.

En esta oportunidad bien vale el refrán: “La culpa no la tiene el Chancho….” aunque se alimente de la plata de los contribuyentes.

PD.: Por las dudas si no se dieron en cuenta, nuestra total solidaridad con el periodista Leonardo Fernández Acosta. Y, por las dudas que el imbécil, o algún ingenuó, o inadvertido lo entienda de otra manera, nuestro total respeto con la comunicadora señora Gladys Torres.

