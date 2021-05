González escrachó hipócrita y vilmente a Motter, para descalificar una columna de La Mañana

12

El ministro de Gobierno, Jorge González, apeló a la gestión municipal de Motter, para descalificar grosera y maliciosamente la afectuosa columna de opinión, firmada por Barbara Read publicada en el diario La Mañana el 04/05/2021, olvidándose hipócritamente de todos los personeros, personajes y funcionarios del proceso militar que tiene a diestra y siniestra, al mismo Elvio Borrini al que reemplazó en el cargo, luego de traicionar a Nazar, Félix Díaz, a las ligas agrarias, a los productores del Bañado la Estrella, a la Pastoral Aborigen, de quienes supuestamente sería el canal de diálogo con el gobierno, hasta que hizo insostenible la denuncia penal que por integrar una supuesta asociación de ROBA BANCO, recibió del Banco Nación Argentina durante la gestión de Carlos Menem.

González se erige en juez de la moral ajena, sin mirar el pajar en el ojo propio, sin recordar a Borrini a quién reemplazó y sin girar la cabeza para ver a Ibañez o Zábala de Copes, o a Cabrera, y menos a su abogado Vivas

Si hubiese girado la cabeza lo hubiese visto al Ministro de Economía Jorge Ibañez (ver historia aparte), que sucedió en el cargo a su ex compañero de armas y ex ministro de economía Ricardo Cabrera, si hubiese mirado para el otro lado hubiese visto a Estela Zabala de Copes, ex funcionaria judicial de la última dictadura militar junto al Capitán “Granadina” Linares, con un poco de memoria hubiese recordado que ocupa el sillón del represor Elvio Lorenzo Borrini, y no se hubiese olvidado del Juez Luis Vivas cuyo hijo, además de privilegiado contratista del Estado, es abogado personal del Gobernador y su defensor en la causa donde el Banco Nación lo acusó de Roba banco, y por cuya actuación fue sancionada la entonces conjuez Olga Edith Yanci, por ejemplo y para empezar…. si en verdad hubiese tenido la mínima intención de “contarla completa a la historia”, pero como siempre miente, oculta, tergiversa, falsea y desinforma, González nunca va a poder contar la historia completa.

“No es solamente una persona simpática que haya podido hacernos chistes cuando éramos chicos y nos ibamos a sacar sangre”. “La historia, la contamos completa“, atacó, olvidándose del 90% de la historia real, al solo efecto de desacreditar la opinión que bajó el titulo “Decí “caca conejo”, Pichón”, publicó Barbara Read, haciendo un cálido homenaje al valor humano, la vocación de servicio y la prestigiosa trayectoria profesional y de honestidad del bioquímico Raymundo Motter.

González mintió que no se debe a una persecución política, la clausura del laboratorio del Dr. Raymundo Motter, y sin que nadie le pregunte, ni tenga nada que ver aseguró que el Laboratorio en cuestión tiene las garantías y plena vigencia de la Constitución para defenderse, algo que “no tuvieron centenares de compañeros y compañeras de la Municipalidad de Formosa en 1976, a quienes no tuvieron inconvenientes para aplicarles la prescindibilidad“.

La doble vara del gordo bala

“Lo que no tiene modificación es la historia, y acá garantizamos los derechos incluso de aquel que fue funcionario de la dictadura militar y que a partir de ese momento se constituyó en un artífice de la misma en la ciudad de Formosa”, agregó como si algo tuviera que ver con el tema actual en cuestión: la posibilidad de que los Laboratorios privados realicen hisopados a demanda de particulares.

En efecto, el Dr. Raymundo Motter fue uno de los cuatro intendentes capitalinos que hubo entre los años 1976 y 1977. De su corta gestión se sabe que creó el Tribunal Municipal de Faltas, institución que continúa en la actualidad.

“Decí “caca conejo”, Pichón”, la opinión de Barbara Read, que molestó a González

Hacerse análisis de sangre nunca es divertido. Levantarse temprano, ir en ayunas, a veces con incertidumbre o preocupación si se trata de algún problema grave de salud. Cuando sos chico encima vas pensando en qué tanto te va a doler el pinchazo.

Pero en nuestra ciudad podes ir al laboratorio del Dr. Raymundo Motter, o mejor dicho a lo de “Pichón”. Un lugar con décadas de trayectoria donde te hacen sentir cuidado, donde entienden que “la calidad es un estilo de trabajo”.

Quienes se atienden ahí saben que siempre lo van a encontrar a Pichón, que conoce a sus pacientes desde hace años, y que probablemente viene atendiendo a dos o tres generaciones de la familia. Saben que si no te realiza la extracción de sangre él mismo, seguro pasa a saludarte y te pregunta “qué te anda pasando flaca”.

El tiempo pasa y Pichón sigue ahí al pie del cañón, todas las mañanas, todos los días, con vocación de servicio.

Ayer el Ministerio de Desarrollo Humano clausuró el laboratorio Motter por “no notificar adecuadamente” los resultados de test rápidos de antígenos. Será sólo por 48 horas, pero el mal trago que pasaron viendo cómo les cerraron de un minuto a otro su lugar de trabajo, sin comprender qué hicieron mal, seguramente no se lo olvidarán tan fácilmente.

De niña, el Dr. Motter te daba una licencia importante: te dejaba decir malas palabras mientras te sacaba sangre. De grande todavía lo recuerdo con su mirada cómplice diciendo: “Decí caca conejo”, cuando se venía el pinchazo, una manera inocente de ayudar a pasar el mal trago. Hoy, las familias formoseñas que atendiste toda la vida te decimos a vos: “decí caca conejo, Pichón”.

*Por Bárbara Read

