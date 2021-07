González juzgó de “ladrón” a periodista por una pregunta que no respondió. Lo raro es que Matías nunca fue acusado de “Roba Banco”

38

El ministro Jorge Abel González, en una conferencia en la cual no pudo ocultar su intolerancia a las preguntas del periodismo independiente, ni su evidente incapacidad en responder sin agraviar, sin descalificar, y sin poder disimular su arrebatos por intentar “Matar al Cartero” por las preguntas que le molestan o lo sobrepasan, se molestó y enojó con las preguntas de los cronistas de Radio Uno, Radio La Mira y Radio Parque.

“El ladrón Juzga por su condición“, respondió el Ministro a la pregunta del movilero de Radio Parque. Lo raro y extraño es que Matías nunca fue acusado por el Banco Nación de “Roba Banco”.

Lo más extraño se dio con la pregunta del movilero de Radio Parque FM 89.3, Matías González a quién de entrada subestimó y menospreció poniendo en duda que él haya elaborado su pregunta, pero empezó asociando al periodista, a su pregunta y al medio radial con el adagio Español: “El ladrón Juzga por su condición“. Lo raro y extraño es que Matías nunca fue acusado por el Banco Nación de Roba Banco.

También se molestó con otra pregunta del reconocido periodista Sergio Olazar de Radio La Mira, y aprovechó para descalificar a los abogados opositores que presentan recursos en favor de los derechos de los formoseños, y elogiar a los abogados de la Fiscalía de Estado, que pierden todos lo recursos y apelaciones que impulsan fuera de los limites del Bermejo. Como es costumbre finalmente también menospreció al periodista y al medio.

Matías González de Radio Parque FM 89.3, cometió el pecado de preguntar al Ministro Jorge González, en la Conferencia del Covid:

“Desde este Consejo se condena a los que hacen política con la pandemia y las vacunas. Nuestro medio tiene 3 procesos judiciales por informar sobre ollas populares de los comerciantes. En cambio, en ese mismo momento se la veía alegremente a Blanca Denis, Edgar Pérez, promocionado la realización con casacas y banderas de la 17 de Octubre y del PJ, ollas populares, merenderos, reparto de mercaderías del PAIPPA, y la coordinación política de las aplicaciones de las vacunas que son para cuidarnos a todos” argumentó el periodista.

Para luego preguntar: ¿Este Consejo no cree en eso de predicar con el ejemplo, o hacer política electoral en beneficio propio, con recursos del Estado y dinero público está bien?

La respuesta del ministro favorito de Gildo Insfran, fue como siempre, nada, no vi nada, no sé, no consta, antes de entrar en las rebuscadas descalificaciones de periodismo partidario, y de poner en duda que el medio tenga procesos por informar sobre la realización de ollas populares de los comerciantes.

Noticia en desarrollo..

