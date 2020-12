GONZÁLEZ MIENTE y manipula la información, dicen que nos cuidan pero nos están matando. Acá pasaron todos los camiones con medicamentos e insumos

5

La docente Mirian Filippini de la ciudad de Clorinda en declaraciones a Radio Parque FM 89.3, se manifestó muy decepcionada y dolorida por el abandono de los gobernantes e INDIGNADA con las mentiras deliberadas y la grosera manipulación de la información que efectúa el Ministro Jorge González, a quién denominó “ese tipo, porque no se ni como nombrarlo, porque para referirme a él solo me salen malas palabras” aseguró antes de informar que “esta madrugada pasó la Trafic con medicamentos, que “ese tipo” que Insfran puso como ministro denunció que en el corte no dejababamos pasar”.

“Mienten intencional y desvergonzamente y Gendarmería es testigo de la mentira del Gobierno de Insfran. Acá pasaron y pasan todos los camiones, ambulancias y vehículos transportando enfermos; medicamentos e insumos para la salud y el hospital, como lo vamos a impedir, si por eso estamos luchando, estamos luchando por la salud de los clorindenses, contra el abandono del Estado y el olvido del gobernador que siempre fue respaldado por Clorinda, y ahora se olvidó, dicen que no están cuidando pero nos están mintiendo y matando”, aseguró la docente que no pertenece a ningún partido político.

Filippini informó que “inicialmente rechazaron la propuesta del intendente Manuel Celauro, porque ni él entendía bien lo que venía a proponer, desde la mesa del Covid no lo respaldaron, y la gente está muy golpeada, muy desconfiada, ya no cree más en palabras poco creíble, de gente que se ríe de nosotros, y que son los responsables de lo que sucede culpa del clientelismo que generaron con medio Paraguay para que los voten y que ahora vienen a cobrar los planes y beneficios que le dieron para que lo voten.

“Nosotros durante muchos años le dimos una gran mano al gobernador y hoy se olvidó de Clorinda y abandonó a los clorindenses, que ya nos caimos del mapa de formosa, nos utiliza de carne de cañon del trafico fronterizo que no no pueden o no quieren contolar”, reprochó Filippini antes de adelantar que “de ser necesario los clorindenses vamos a pasar la nochebuena en la ruta si no se levanta el caprichoso y arbitrario Bloqueo a Clorinda”.

La docente clorindfense explicó que está mal y desgastada, fueron atropelladas por parte de la gente repatriada, nos faltaron el respeto, se pusieron muy agresivos, patearon auto y golpearon a dos mujeres a dos mujeres que estaban haciendo el corte, fuimos presionadas por los aborígenes a los que le mandaron mercaderías, somos víctimas de las mentiras del ministro de Insfran y Manuel Celauro no se hace cargo de nada, mientras anda paseando por la plaza nosotros reclamando sin tener Intendente, Senador, Defensor del Pueblo ni Gobernador, y con un ministro mintiendo públicamente, que no dejamos entrar una Trafic con medicamentos que ya había entrado a las 6 y 30 de la mañana, según puede testificar gendarmería, aseguró

La educadora manifestó que están desprotegidos, sólo hay dos gendarmes en el corte custodiando casi 20 km de colas de vehículos detenidos, y a medida que pase el tiempo se va a poner más peligroso es decir que están arriesgando su vida en esa manifestación, y es algo desgastador porque en los informes de la mesa del COVID-19 se ignora a Clorinda, el intendente y el senador también nos ignora, y solo quieren dividirnos, presionarnos y reprimirnos como hace dos años el mismo ministro reprimió en La Primavera o en el Colegio Nacional, recordó.

Filippini dijo que piden que el ministro González renuncie porque ya les hace mal psicológicamente todos los días escucharlo con sus malos tratos con esa forma burlona que tiene de tratar a la gente no entiende como los periodistas se dejan avasallar por ese señor, al igual que aquí ningún periodista se acercó para informar sobre los hechos que sucedieron con las mujeres, porque aquí los periodistas son demagogos y pagados.

