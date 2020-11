González mintió descaradamente, insultó impunemente a un periodista, que luego le demostró que es un cobarde mentiroso y que Lanata tiene razón

3

“Lamento yo romper con este espíritu épico de lo que haya sucedido a partir del discurso del gobernador Insfrán. Creo que lo que ha quedado claro que ha habido un gran acto de negligencia por parte de la administración de la emergencia”, arrancó con su intervención el periodista Leo Fernández Acosta en la Conferencias del Covid 19.

“…más allá de esto (enumero una serie de atropellos y violaciones a los derechos humanos) que vuelvo a repetir y no quiero romper con tanta épica y me parece bueno el espíritu para encarar un desafío”, ironizó el periodista de El Comercial y conductor de “El Ciudadano” en Radio Parque 89.3.

“Creo que quienes la han pasado mal han sido las personas que han estado en la Ruta hace 5 meses abandonada, tres meses abandonas. Se ha escuchado hoy a la prensa oficial que decía que ya en Mansilla no había varados del lado chaqueño, en puerto Eva Perón”, indicó.

Pero todavía hay varados en el lado chaqueño, del otro lado del Puente Libertad enfrente de El Colorado, que todavía no los han hecho ingresar y nadie sabe porqué?, se interrogó el Periodista Leo Fernández Acosta

Luego de una breve respuesta respetuosa del Ministro Ibañez que siempre sabe guardar las formas y los modales acorde a la compostura que requieren una investidura como la que tiene a cargo, hizo su estelar irrupción circense el impresentable y payasesco ministro Jorge González siempre sobrador, canchero, charlatá, cómico, agresivo e infinitamente soberbio.

González como siempre tomó la posta para mentir descaradamente, agredir, descalificar y tratar injustificada e innecesariamente de “pavo” al periodista, que nuevamente hizo una pregunta que le molesto y como siempre no respondió.

Lo nás grosero de sus mentiras fue para descalificar la opinión sobre los varados que “desde hace nueve meses están del otro de El Colorado en el chaco”, y tomó la palabra para decir “si me permiten corregir otra falsedad a la cual nos tienen acostumbrados, tampoco en el Colorado hay varados. Es falso. Hay tantas mentiras dando vueltas, te plantean que hace 5 meses están en la ruta… ¿Donde, dónde? Es falso!”, afirmó burlándose del trabajador de prensa antes de tratarlo de Pavo.

Cuatro horas después Leo Fernández desde su programa en Radio Parque, se comunicó al aire con Norma Barrionuevo, quién le confirmó: “Estamos del lado del chaco, del lado de general San Martín”.

“Hace 9 meses estoy acá, yo quiero ir a mi pueblo, en el Colorado. Ahí tengo mi casa”.

Que le han dicho del Gobierno? Usted, presentó algún tipo de pedido?, interrogó el comunicador social.

“Nos dicen que dentro de 15 días recién”.

“Somos 7 personas entre ellos dos menores. Estamos pasando mal porque nadie nos ayuda. Cuando los políticos necesitan de uno, saben dónde estamos, saben nuestra casa y ahora que necesitamos de ellos nadie nos viene a preguntar si necesitamos una bayaspirina, nada”, se quejó la formoseña varada olvidada por el Modelo Formoseño.

“Mi casa queda cerca del puente, puedo ver mi casa desde el puente. No sé que pensar, me agarra una tristeza. Pero no nos queda de otra que aguantar”, se resignó.

“Fíjese la crueldad de los políticos… nos dijeron que Gildo pedía $15.000 para hacernos pasar. Como puede ser eso?. Nos va a dejar sin comer también? Dijo antes de cuestionar que fuera a Mansilla para poder ingresar a Formosa, no tenemos ni para comer, como vamos a ir a Mansilla que cueldad”, lamentó.

Norma finalmente agradeció al periodismo por preocuparse y visibilizar la situación. Para el Ministro González no existen, son mentiras, mentiras…

