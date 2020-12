González volvió a derrapar, descalificó groseramente la emotiva despedida de los judiciales a Fernando Carbajal, y desde la tribuna oficial pegó a diestra y siniestra

16

2,512 total views, 2,512 views today

El periodista Leo Fernández Acosta, en lo que ya es el segmento más interesante y atractivo de las cansinas conferencias de la mesa del COVID, con toda corrección y profesionalismo le preguntó al hiper mediático ministro Jorge González, acerca de ¿cuál sería su relación a partir del cambio en el Juzgado Federal con la nueva funcionaria, la Jueza Federal, María Belén López Macé y si seguiría el hostigamiento o habría un trato institucional?.

El poderoso ministro que ha convertido al informativo gubernamental por la Emergencia Sanitaria en sus shows de histeriqueadas unipersonales, y que frente a las cámaras se considera una diva como Mirta Legrand o Susana Gimenez, cuando en realidad cada vez se asemeja más a Zulma Lobato…

….al principio pareció arrancar la respuesta con la impostura y la templanza de un funcionario en serio, pero a los dos segundos le saltó la Diva de Caberet, y del formal arranque con “la relación siempre es de respeto” derrapó mal, y cual patoterito pendenciero, desde la tribuna oficial del Gobierno provincial, le faltó el respeto a todo el mundo, pegó, menospreció e injurió a diestra y siniestra hasta a los jóvenes de Formosa Libre.

“Nosotros siempre hemos tenido una relación de respetuosa relación institucional con la justicia provincial y la federal. La crítica que realizó “¡este ministro!” respecto de la actividad que desempeñó “ese señor” (por el Dr. Fernando Carbajal) a quien en un grado de paroxismo. Hoy (por ayer) en un portal de información de Buenos Aires, hablan como si fuera que fueron miles de personas que fueron” (refiriéndose a la histórica despedida del funcionario).

“Acá hubo una maniobra política a la cual muchos se prestaron (La Cámara Federal de Apelaciones y la Corte Suprema), nosotros somos muy respetuosos de las relaciones institucionales con todos los poderes del Estado pero cuando detrás de la utilización de la justicia hay una maniobra política (y la utilización del Superior Tribunal de Justicia?)”

“Porque ya salieron a anunciar que va a ser un buen candidato, nosotros lo vamos a exponer. El laufar o laufer, como quiera que se suene (lawfare) existe y lo intentaron hacer con este señor y muchos periodistas se prestaron y se prestan hasta el grado de paroxismo de ver un 17 de octubre en lo que pasó ayer. No juntaron la gente que querían juntar, pensaron que iba a ser un 17 de octubre, no sé si le faltó Evita o le faltó Cipriano Reyes, habría que analizar que no le funcionó”.

El ministro González totalmente brotado por una simple pregunta de un periodista independiente, tras cartón descalificó las emotivas manifestaciones de las personas que despidieron al magistrado y también a los trabajadores del Poder Judicial de la Nación que salieron a despedirlo entre lágrimas y aplausos.

“Hablaban de los que se emocionaban y lloraban en la despedida, se burló despectivamente y cual Diva que viene a farandulizar la conferencia del Gobierno, resaltó comparando “yo puedo hablar de los que querían sacarse una “selfie” conmigo ¿Qué nos vamos a empezar a medir por los “likes” que tenemos en las redes sociales?¿Cual es? Polemizó, como si la mesa debería centrarse en sus divinos que ya no le engañan ni a Eunise, y no debería tratar temas más importantes como por ejemplos los relacionados con la Emergencia Sanitaria.

“Me parece tan básico, tan burdo o la emoción de que me llamen de Buenos Aires para que me pidan una colaboración gratuita”, manifestó para burlarse despectivamente del trabajo periodístico en varios medios locales y nacionales de Leo Fernández Acosta.

“Nosotros alertamos de una maniobra política y dimos las pautas de porque era una maniobra política porque montaron una acción política en base de acciones judiciales, eso fue lo que dijimos, eso fue lo que señalamos. El estatuto legal del contagio (respaldados por La Cámara Federal de Apelaciones y la Corte Suprema) se lo va a llevar por siempre puesto. Fue un señor (Carbajal) que se prestó a una jugada política, a una maniobra política, montada para obtener un resultado determinado, no le salió, listo ya está, dar vuelta la página, superarlo y si se siguen lamentando, bueno ya está, psicólogo para superarlo”, se burló nuevamente.

Finalmente, se refirió a la manifestación en su contra realizada frente al edificio judicial donde juró la nueva magistrada. “Me decían cosas a mí, y la verdad es que los insultos hablan de quien los da”, señaló e hizo notar que “quienes piden ‘Formosa libre’ lo insultaron “con total libertad” y le dijeron lo que quisieron, manifestó contra los jóvenes que valientemente convocan a las masivas marchas contra el gobierno y que algunas veces entonan canticos alegres como “Gordo bala botón, Gordo bala botón, sos la…” o “Gildo Basura vos sos la dictadura”.

Comments

comments