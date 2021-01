González volvió a discriminar y Censurar groseramente a Leo Fernández Acosta, le impidió formular su pregunta e insistió con su cobarde y perversa intención de desacreditarlo

33

El inefable ministro de Gobierno Jorge Abel González, el vocero del Gobernador y abogado que está al frente de la comunicación de la emergencia sanitaria, contra quién pesan varias denuncias entre ellas la formulada por Fopea por atentar contra la libertad de Prensa, volvió a incurrir en abuso de poder y a usar todo el peso del Estado provincial que el gobernador puso a su cargo, para volver a impedirle al licenciado Leo Fernández Acosta, formular su pregunta y ejercer libremente su trabajo periodístico para informar a la sociedad, tarea que el periodista desarrolla responsablemente desde varios medios, gráficos radiales y televisivos.

González no solo discrimino groseramente a Fernández Acosta, porque le impidi{o ejercer el periodismo en igualdad de condiciones que los periodistas que alaban y elogian al ministro, le leen el horóscopo, le dan el estado del tiempo, le hablan de amor, y libremente hacen sus programas de radios con saludos a sus oyentes y todo, en plena conferencia del Covid, que inicialmente fueron convocadas para informar a los comprovincianos de cosas más importantes, y…

…no para convertirse en escenarios cabareteros de los vedetismos y shows de las miserias personales, de un funcionario al que EL SACO DE MINISTRO LE QUEDA GIGANTE a pesar su inmensa y desproporcionada humanidad.

Es tan hipocrita que puede acusar a Leo Fernández de no respetar a las mujeres, de faltarle el respeto a su familia, a su mujer y a sus hijas, andando de amoríos con una tal Eunise

Pero lo peor es que González, persiste en su perversa, cobarde, corrupta y canallesca actitud de usar todo el peso y el poder del Estado para resolver sus enconos y resentimientos personales, y en intentar armar circunstancias para desprestigiar y desacreditar desde la misma mesa del Covid, a un profesional que comete el único error, de persistir valiente y pacientemente en trasladar en su compromiso de trasladar las preguntas de sus oyentes y lectores, a un imbécil que el año pasado supo ganarse repetidamente el galardón del Boludo del año, y del Boludo potenciado del año.

Pero este Boludo es peligroso, no solo porque “todo imbécil con poder es peligroso“, sino porque este cuenta con el total y cenil respaldo del Gobernador Gildo Insfran, y es peligroso porque al no tener escrupulos, no trepida en usar al Estado para perseguir a un periodista.

Y es más peligroso por su patológica pretensión de armar algo para acusar a Leo Fernández de no respetar a las mujeres o directamente de acusarlo de violencia de genero, porque como buen hipócrita, puede terminar acusándolo de faltarle el respeto a su familia, a su mujer y a sus hijas, andando de amorios con una tal Eunise.

“La culpa no la tiene el Chancho….”

No seria raro porque solo hace unos días lo acuso a Leo de faltarle el respeto a los aborigenes, horas antes de andar cazándolos, reprimiéndolos y encarcelándolos como animales

Por suerte la provincia ya tiene un Ministro de salud, con experiencia, equilibrado y respetuoso, que igual que los otros profesionales de la salud de la mesa y varios funcionarios provinciales que prestigian su cargo, saber responder con seriedad y sensatez las preguntas que respetuosamente le traslada la prensa.

En esta oportunidad bien vale el refrán: “La culpa no la tiene el Chancho….” aunque se alimente de la plata de los contribuyentes.

PD.: Por las dudas si no se dieron en cuenta, nuestra total solidaridad con el periodista Leonardo Fernández Acosta. Y, por las dudas que el imbécil, o algún ingenuó, o inadvertido lo entienda de otra manera, nuestro total respeto con la comunicadora señora Gladys Torres.

