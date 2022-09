Grippaldi acusó a Insfran de desfinanciar la UNAF para Intervenirla y lo trató de “emblema del absolutismo Stroessnita”

15/09/2022

El doctor Emilio Grippaldi, actual vicerrector de la Universidad nacional de Formosa (UNAF), justificó la declaración de Emergencia Económico-Financiera de la casa de altos estudios provincial ante el arbitrario y deficitario envío de fondos por parte de la Secretaria de Políticas Públicas (SPU), producida ante una intencional y discriminativa maniobra política para desfinanciar a la UNAF para Intervenirla.

“Gildo Insfran impulsa una actuación arbitraria y discriminativa que apunta a generar una conmoción interna en la UNAF, para justificar una intervención y aseguró que el Gobierno provincial ya tiene un virtual Interventor”

En una entrevista con el doctor Gabriel Hernández, en el programa «Sin Censura», dio a conocer las bases legales constitucionales autárquica: “En primer lugar, el honorable Consejo Superior qué es el más alto órgano de gobierno, de la democracia republicana federal, y de la democracia participativa y social.

El máximo órgano de gobierno, ha resuelto la emergencia económico-financiera por la arbitraria discriminativa actuación de la secretaría de políticas universitarias, que pese a todo lo que ordena la Constitución y la ley, han enviado insuficientes fondos a la Universidad Nacional de Formosa, de modo tal, que en el mes de marzo, de cada $100 que se enviaban a todas las universidades conforme al acuerdo paritario, se debía enviar 41% más en el mes de junio, para sufragar sueldos de docentes y no docentes, y a eso, agregarle en el mes de agosto, el 7% sobre ese monto, comentó.

Esta actuación arbitraria y discriminativa apunta a generar una conmoción interna en la UNAF, para justificar una intervención

“La Secretaria de Políticas Universitarias no ha cumplido con esto que ordena un acuerdo cuasi supra legal porque el acuerdo paritario deviene de una orden del Congreso de la nación y con participación de representantes paritarios de los gremios docentes, no docentes y de entidades del poder ejecutivo nacional cómo son: el Ministerio de Educación el cual no pude decir que desconoce y del Ministerio de trabajo”, explicó.

“Violando todas las obligaciones que establece la CN en el inciso 19 del artículo 75 al darle carácter de Autónoma a la universidad pública y gratuita poniendo legislador Constituyente el subrayado del tercer elemento fundamental de la autonomía que es el de la autarquía financiera”, aclaró.

Gobierno provincial ya tiene un virtual Interventor

Acusó a Gildo Insfran de impulsar una actuación arbitraria y discriminativa que apunta a generar una conmoción interna en la UNAF, para justificar una intervención y aseguró que el Gobierno provincial ya tiene un virtual Interventor.

Gildo Insfran quiere manipular los destinos de la Universidad

En abierta referencia al gobernador de la provincia Gildo Insfran, el vicerrector de la UNAF manifestó: “obedece a un gato encerrado qué es, una actuación arbitraria y discriminativa, que aviesamente apunta a generar una conmoción interna en la Universidad Nacional de Formosa, para intentar justificar de alguna manera una intervención a pedido de alguien, que ya tiene inclusive nombre y apellido, y también tiene nombre y apellido el supuesto futuro virtual interventor, el cual ya tuvo alguna actividad de naturaleza análoga en la universidad de La Rioja y lo sacaron pitando de ahí”.

Pichado porque no pudo entrar a la Universidad, se fue a la juguetería a comprar o fabricar otra Universidad

Este personaje, conjuntamente con otro personaje del Gobierno provincial, intentaron vulnerar el gobierno de la Universidad Nacional de Formosa el año pasado, como diría el formoseño “pichado porque no pudo entrar a la Universidad, entonces se fue a la juguetería a comprar o fabricar otra universidad, que le fabrico la mamá, en su cuna madre (Laguna Blanca), entonces este personaje (Gildo Insfran) es el que quiere manipular los destinos de la Universidad, y es otro que emblema del absolutismo Stroessnista que anida en los lares que nos circundan”, acusó.

Aclaro: “el que va a ser designado no tiene nada que ver por qué diría el criollo “hanga” (pobrecito), más bien de quién tiene el poder de designar seria el virtual responsable.”

Agregó que “gracias a la brillante, buena y prolija administración del rector Profesor Augusto Parmetler hemos podido con recursos propios pagar lo que demandan los sueldos de los trabajadores docentes y no docentes”.

“Pero hay otra cuestión grave: desde el mes de mayo, de los 22 millones que tienen que enviar por inciso 2 solamente envían el 10%, solo 2 millones. Es decir que a la fecha la SPU adeuda a la UNAF 80 millones por gastos de funcionamiento.

Esto tiene importancia porque la educación superior universitaria se brinda a estudiantes que reciben Becas, Comedor Universitario, atención primaria para la salud, etc., y todo eso se cubre con esos gastos, como los insumos y demás servicios como Internet, luz, agua potable, combustible y satirizantes”, concluyó.