Guillermo Moreno: “Pensé que el peor gobierno iba a ser el de Macri, ¡y este es peor!”

A unos dos meses de las elecciones legislativas PASO, el exsecretario de Comercio Interior de los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, Guillermo Moreno , se prepara para competir en los comicios con el partido Principios y Valores. Con duras críticas al Frente de Todos, el exfuncionario kirchnerista hizo un análisis sobre la actualidad y consideró cómo se deberían resolver las problemáticas que atraviesan a la Argentina.

“Este formato de frente electoral que se trasforma en frente gubernamental ha demostrado su fracaso”, sostuvo Moreno, quien enfatizó que “es muy difícil ir para algún lugar sin un esquema de comunión”, y anticipó que estos comicios “serán los últimos” del estilo. “La próxima elección volvemos a la tradición de confrontación entre peronistas y radicales”, sostuvo.

Sobre la interna opositora que encabezará Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Moreno -en diálogo con AM530-, dijo: “No tengo dudas que [Facundo] Manes empieza a expresar la profundidad del radicalismo, hasta les diría a los muchachos del Pro que no se presenten. No tienen ni idea lo que es una maquinaria radical en una interna”.

Luego de su pronóstico sobre los comicios legislativos, el exfuncionario kirchnerista siguió por arrojar duras críticas a la gestión de Alberto Fernández. “En términos de seguridad es muy sencillo: hay que declarar la emergencia y el Presidente se tiene que hacer cargo de la seguridad de su pueblo”, sostuvo, y continuó: “Él [Alberto Fernández] está al mando de las fuerzas de seguridad federales y también tiene que estar al mando de las provinciales. Al declararse la emergencia, se adjunta un convenio entre el gobernador y el Presidente, donde le cede la jefatura de las fuerzas”.

En este sentido, Moreno fustigó: “El que no quiere hacerse cargo de la seguridad de su pueblo, que no sea presidente”. “Esto se resuelve poniendo el cuerpo, no hay que estudiar ni hacer mapas, se saben dónde están los muchachos”, dijo, y aseguró: “El Presidente resuelve el tema de [la banda narco] los monos en Rosario en 15 minutos”.

En materia económica, Moreno reprochó que el presidente Fernández no haga “lo que hicieron”. “¿Por qué Alberto Fernández no hace lo que hicimos? O nunca lo entendió o tiene otras ideas. Él [Alberto Fernández] no es peronista, es social demócrata entonces no quiere hacer lo que hizo un gobierno peronista exitoso”.

Y remarcó: “En economía no hay nada que inventar, hay que repetir lo que hicimos”.

“Lo que está haciendo este gobierno no es economía, es una payasada”, dijo, y continuó: “Yo pensé que el peor gobierno iba a ser el de Macri, ¡y este es peor!”.

De forma acelerada y con escuetas interrupciones de los conductores, Moreno dijo que Alberto Fernández “es un presidente sin doctrina”, lo que -a su criterio- “no lo hace apto”.

