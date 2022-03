Haz lo que digo pero no lo que hago ¡a tener memoria!

55

Pareciera ser que la señora Cayetana Villalba, actual decana de la Facultad de Recursos Naturales, nunca recorrió los pasillos de la FRN, o ha perdido la memoria, pregonando a dos voces por medios oficiales una supuesta persecución y un atropello ficticio por parte de la gestión del rector, haciendo denuncias públicas infundadas y acusando a quienes no comparten sus ideas y metodologías intervencionistas, casi adheridas incluso al «Stronismo» haciendo caso omiso a la libertad de pensamiento y a la autonomía, la esencia de toda universidad pública ; sus hechos y gestos lo avalan, persiguiendo al personal no docente , con traslados arbitrarios de lugar y revocando funciones, cambios de horarios ,maltratos permanentes, violación de toda normativa vigente. Pero además, la homónima de aquel santo a quien se le pide trabajo, es toda una joyita, ya que vive amenazando a docentes con sacarle sus cátedras o armarle concursos con tribunales puestos por ella, no respetando así al máximo órgano de gobierno de la facultad, el Consejo Directivo, dejando en nulidad absoluta a las resoluciones dictadas por este cuerpo ,no permitiendo de esta forma el ingreso a la Subsecretaria de Obras y Planificación para dejar los salones y el módulo en óptimas condiciones para el dictado de clases , pero lo más grave que ha hecho esta señora en sus orígenes fue simpatizar por la Franja Morada, luego muto a ferviente militante de la JUP, y posteriormente convirtiendose en fanática dirigente de Adrian Bogado con la agrupación «evita vive», apoyando públicamente en sus redes al candidato a presidente a Juan Manuel Urtubey, y actualmente ,como se dice en la jerga política ,un salto «camaleonico» para estar en las filas de Eber » Solis, previo conchabo para su hija, cuyo único mérito para ocupar un cargo en la cartera de salud es haber sido bailarina. Pero «San Cayé» no quedo ahí, apostó a más y trasladó su cargo provincial a la legislatura. Ahora va por los estudiantes y en ese sentido, viola la autonomía de los centros de estudiantes al usurpar el espacio físico, en donde ella como otrora militante estudiantil tomaba diariamente terere .o se olvida que hace más de 35 años en ese lugar funcionaban los centros de estudiantes ,con la conducción de distintas agrupaciones como la Jup ,la franja morada, el mei, ingenierías unidas ,el ceiu, el frente de ingenierías, y últimamente la nefasta gestión de fraternidad estudiantil, como el año pasado accedió a la conducción del centro de estudiantes la agrupación Líne azul, automáticamente la decana usurpo el espacio físico y lo disfrazó con otro fin ,para quedar como victimaria y a salir por los medios de prensa a generar caos ,siendo que ocurre lo contrario ya que el estudiante común, el docente y no docente transitan libremente por el campus, es momento que la señora decana reflexione y se dedique a gestionar, que respete al claustro estudiantil y dialogue , o ¿se olvido acaso que el estudiante es la esencia de toda la universidad?

