HDMP: no la dejaron jugar un partido de fútbol por no tener DNI no binario

Una joven disputaba un partido de fútbol con varones en los juegos juveniles formoseños, pero la obligaron a salir del partido por ser mujer.

Este lunes por la mañana comenzaron los Juegos Juveniles Formoseños 2022 y en los cuales participaba Florencia Ortiz tiene 12 años y vive en la ciudad capital. Ella es una niña que adora jugar al fútbol y juega tanto con varones como con mujeres.

La intención era participar del torneo con su equipo de futsal «CASIL» y el primer día de competencia en la Escuela Normal Superior «República del Paraguay» no salió como ella esperaba.

A minutos de comenzar el primer partido parte del equipo de la organización, luego de un supuesto llamado del director de deportes, Luis Ortellado, el director técnico de CASIL sacó a Florencia del partido porque el torneo de futsal es solo para hombres.

Diego Chávez, quien formaba parte de la organización, dijo que: «Nosotros cumplimos normativas, entendemos la igualdad de género e inclusión pero son programas nacionales y nuestros superiores nos piden que jueguen solo nenes a menos que presenten DNI no binario».

Fabián Ortiz, padre de Florencia, lamentó el hecho y expresó que: “Sinceramente me parece una falta de respeto que a mi hija de 12 años le pidan un DNI no binario para participar. No entiendo por qué en este torneo no dejan jugar a las nenas en equipos masculinos. Flor y otras niñas juegan con los varones en el fútbol Infantil de la Liga Formoseña de Fútbol y en el torneo infantil de fútbol de la municipalidad».

El director de deportes de la provincia, que estuvo envuelto en un escándalo judicial al ser denunciado por su ex pareja por abusar sexualmente de sus dos hijos fue detenido en Marzo del año 2019 con la caratula de “abuso sexual agravado por el vínculo” ahora pide sexualizar a las niñas solicitándole el DNI no binario para poder participar de un torneo de futsal.

