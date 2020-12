Hernández: “Clorinda se convirtió en una zona de sacrificio por los caprichos de Insfran”

13

1,486 total views, 1,486 views today

Los ataques a Carbajal testimonian su actitud autoritaria y antirrepublicana

El presidente del Comité provincial de la Unión Cívica Radical el doctor Martín Hernández, en comunicación con Radio Parque FM 89.3, cuestionó el bloqueo de Clorinda y los índices de pobreza estructural del país.

“En todo este tiempo lo único que han hecho es armar un andamiaje de impunidad, la economía un desastre, la salud un desastre, pero en la impunidad han sido muy eficientes, en cuanto a Formosa sólo se la conoce nivel nacional por los escándalos vinculados a la corrupción, al narcotráfico, o a hechos bochornosos cómo lo que ha sucedido en la causa Ciccone que tuvo sus inicios en Formosa”, señaló el referente radical

“Aquí se dio el pago de la coima para comprar la empresa, aquí se dio inició y generó ese gran negocio entre Boudou y Gildo Insfrán, para eso mandaron a Vandenbroele, para que supuestamente asesore sobre el pasivo de la provincia, y con la plata que le pagaron por un asesoramiento trucho compraron Ciccone, y a Insfran le retornaron algún dinero de la coima, básicamente es lo que pasó y lo que dijeron después los arrepentidos, que todo fue trucho y un montaje“, afirmó el ex legislador.

“Todo esto sigue en investigación hace más de 10 años, es una vergüenza de parte de la justicia ya que al ser tan visible el acto de corrupción, sin embargo aún no hay resolución en la causa, en algún momento un juez muy amigo de Gildo dijo A Boudou lo vamos a juzgar acá en Comodoro Py, y a Gildo y sus amigos lo va a juzgar su justicia formoseña, y pese a que la Cámara dijo que no estaba bien que se divida la causa de esa manera, y la manden a Formosa para dibujar algún sobreseimiento o absolución en una causa, con tanta pruebas, a valores de hoy se pagaron 200 millones de pesos por un asesoramiento, y se la pagaron a un tipo que no tenía la más mínima idea de esto y hasta la primera factura la hizo mal, es todo un escándalo”, afirmó Martín Hernández.

“El testaferro de Gildo Insfrán recibió un aporte importante de ese dinero, es decir son elementos de prueba contundentes, sin contar que hay un arrepentido que afirmó que todo fue una mentira, un montaje y que eso nunca existió, qué no vino a asesorar a nadie y que sólo estuvo para retirar plata, entonces es muy difícil que un juez pueda pasar por alto tantas pruebas en el expediente”,

“Con Carbajal quedó demostrado cómo actúan cuando un juez se comporta de forma independiente, ya que lo agreden, lo descalifican, lo maltratan, le quieren hacer juicio político, es decir arremeten con todo no les importa nada, aún cuando Carbajal fue criterioso y sólo les dijo que estaban haciendo mal al tener toda esa gente varada”, señalo.

“Carbajal sólo les dijo que hagan algo atinado y razonable y lo que decidió luego fue avalado por la Cámara y ratificado por la Corte Suprema, pero no, para Insfran siempre fue el culpable de todos los males, demostrando la actitud anti republicana de Insfran, de creer que puede manejar todo cómo maneja la justicia de Formosa, como el Superior Tribunal de Justicia totalmente sometido”, cuestionó.

“Lo cierto es que ojalá la justicia actúe y Gildo Insfrán por una vez pague por los delitos que ha cometido, como la situación de Clorinda qué es de una tremenda irracionalidad de tener encerrada a una ciudad entera por 100 días, todo porque el Estado ha desertado de su control”, disparó Hernández.

Clorinda se convirtió en una zona de sacrificio de los caprichos de Insfran

Clorinda se convirtió en una zona de sacrificio, porqué las personas con un PCR negativo no pueden circular, no pueden salir ni con orden judicial sin hacer cuarentena, es decir el Gobierno provincial está incurriendo en una grosera desobediencia judicial, por eso está bien que se visualice la situación de Clorinda porque allí hay ausencia del estado, y Celauro es un títere que no hace nada, que no reclama nada por miedo a Insfran, entonces los ciudadanos están indefensos, y ante la justicia lo que se hizo fue poner en evidencia la ilegalidad del bloqueo”, concluyó.

Comments

comments