Hernández: “El bloqueo es una medida brutal y alocada de un Gobierno delirante, que insiste con el show patético de González”

El doctor Martín Hernández en comunicación con Radio Parque FM 89.3, cuestionó el bloqueo sanitario impuesto a la ciudad de Formosa, y el accionar “delirante” del Consejo del covid-19 que desde un inicio apostó a montar un show mediático con dos abogados que no entienden nada de salud pública, quienes con su ineptitud, con decisiones improvisadas, injustificadas fuera de razón y alejado de rigor científico, muchas veces terminaron agravando la situación sanitaria y perjudicando a los formoseños.

El gobierno nunca tuvo interés de dialogar para construir consensos y ahora nuevamente gira hacia medidas extremas que tienen como única idea el encierro y la prohibición, con las terribles consecuencias que tiene para las actividades comerciales, que ya han sido suficientemente golpeadas durante la cuarentena eterna, sin que el gobierno tenga un mínimo gesto con este sector de la población, objetó Hernández.

Existe una grave negligencia por parte del gobierno y con este bloqueo nuevamente vuelven errar el camino

Las medidas tomadas siempre tuvieron un divorcio con la realidad y más allá que siempre tuvimos el espíritu de colaboración en esta emergencia, nunca nos escucharon. El primer caso lo trajo el propio gobierno, los contagios masivos también fue culpa del gobierno porque hacinaron en un lugar (Juan Pablo Segundo) a mucha gente que venía de distintos lugares y finalmente uno al que no le habían hecho el PCR contagio al resto, recordó.

Luego la negligencia por parte del Estado, que se enfocó en pelear con el Juez Carbajal, con los varados y los abogados, en lugar de enfatizar el control de las fronteras desde donde vinieron los contagios, por eso la situación de Clorinda e Ingeniero Juárez y finalmente la falla del sistema sanitario qué tanto lo quisieron hacer valer como propaganda política, pero que fracasó, recalcó.

El ex diputado expresó que existe una grave negligencia por parte del gobierno y con este bloqueo nuevamente vuelven errar el camino, cuando lo que hay que generar es concientización social sobre los cuidados que se debe tener con respecto al virus, pero no encerrarlos de esta forma, cuestionó.

Hay una ignorancia de parte del gobierno que se maneja con criterios de seguridad y policiales, cuando lo que no están haciendo los países y las provincias que lograron un éxito lo hicieron a través del testeo masivo, indicó.

El test se debe poder realizar en cualquier laboratorio de forma privada, incentivando el propio control comunitario, ya que si da positivo uno debe hacer el aislamiento en el propio domicilio. Pero no esto de concentrar la información y que sólo lo sepa González y sus sequitos,

El gobierno tenía que prepararse, para no encerrarnos y esperar la vacuna para salir de esta caverna, pero el gobierno que permanentemente hizo política con la pandemia “acá no se rinde nadie” o “tenemos cero casos”, se enfoco en sacar réditos y después culpó a todos al juez Carbajal, a la oposición, estigmatizando a los varados, y el virus no llegó por ellos, sino lo que falló es el sistema sanitario porque estaban permanentemente sólo tratando de culpar a otros, con el show patético de González al mediodía”, advirtió.

Fueron celosos para no dejar entrar a formoseños sin embargo los extranjeros entraron como si nada

Y, este bloqueo perjudica a las personas que están enfrente de comercios, como a las Pymes, y el gobierno miró al costado, no hizo nada, ni siquiera quiso dialogar con los sectores perjudicados, que durante meses perdieron todo, cuando volvieron a reactivar e invertir lo poco que tenían vuelve el encierro, sin capacidad de gestionar una solución y cuando se la quiere proponer automáticamente se convierte en enemigo, el ejemplo claro es el juez Carbajal quién con fallos criteriosos les quiso dar un camino al gobierno, pero lo denigraron y lo enmarcaron con el estatuto del contagio.

“Nosotros cuando ofrecimos propuestas superadoras siempre fuimos descalificados, pero el gobierno tiene la responsabilidad de gestionar la emergencia, pero están errando el camino, y no aceptan la opinión de nadie ni siquiera de la Corte Suprema, pero apelamos a su reflexión una vez más, es tanto este querer tener la razón que hasta el propio Superior Tribunal de Justicia se ha rendido a los pies del poder político, con una confesión totalmente grosera de decir nosotros no tenemos nada que hacer acá el poder político todo lo puede“, expresó.

Para culminar señaló que debe haber una sociedad comprometida con el reclamo de justicia, que exija un estado de derecho en serio, para un pueblo, que ve a Insfran a Fernández o funcionarios como Bibolini comiendo asado y a los amigos y parientes del poder juntándose sin utilizar barbijos ni el distanciamiento, haciendo lo que quieran, sin observar lo que ellos le exigen a los demás, algún día la ley tiene que ser pareja para todos, es decir se debe recuperar los valores, y respetar la Ley.

