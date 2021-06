Hernández: “Ellos festejan eufóricos, pero en Formosa falta vacunar a un 94,3% de personas”

80

El periodista Gabriel Hernández salió hoy a criticar al gobierno de Gildo Insfrán, que mediante el Consejo Covid 19, festejó alborozado como un gran mérito, haber superado las 200 mil personas vacunadas contra el coronavirus, peor en la real cuenta de los números, falta inocular con las dos dosis a un 94,3 por ciento de residentes en la provincia. ¿Hay algo para festejar? ¿Se justifica tanta euforia, cuando las estadísticas son más que magras y enjutas?.

Dentro de la burbuja que vive este gobierno y las propagandas de mentiras que propalan ante cualquier circunstancia que descarnadamente se padece en esta pandemia por coronavirus, se inscribe ahora esta desmedida embriaguez, como si se hubieran alzado algo así como con la Copa del Mundo, si lo comparamos con el más ecuménico de los deportes, el fútbol.

El Dr. Hernández, en su programa “Sin Censura” por la 89.3 FM Radio Parque, siguiendo con las metáforas del fútbol, salió a trabar fuerte en una jugada dividida, a los protagonistas de esta especie de histórica epopeya dentro de la campaña de vacunación. Y agregó que recién cuando una comunidad alcanza a un 40 por ciento del total con por lo menos una primera dosis, los contagios masivos empiezan a descender. Entonces, de nuevo la duda existencial: Qué es lo que están festejando?.

El periodista basó sus afirmaciones en los documentos oficiales que mediante una página, publica y actualiza cada 6 de la mañana de cada jornada, el gobierno nacional.

“El informe de hoy destaca que en Formosa se recibieron más de 247 mil vacunas; se aplicaron 16.900 en primera dosis, y tan solo 36.800 en segunda y alcanzaron a 206.553 personas. La cantidad de 247.553 vacunas recibidas, es de 247.553 y quienes se beneficiaron con la primera dosis alcanza a tan solo el 26,5%. En respuesta, no son números ni porcentajes para festejar, sin para agarrarse la cabeza”, afirmó.

“Los números reflejan entonces que falta vacunar en una provincia de 640 mil habitantes, con la segunda dosis, a un 94,3 por ciento!…que es la mayoría.”, remarcó.

Agregó que “vacunado, vacunado, es quién tiene colocada las dos dosis, porque con una sola, la persona no está totalmente protegida, aunque es muy importante que lo tenga. Hasta que no tengas la segunda dosis colocada, no se está tan protegido”, subrayó.

Como ejemplo, citó los dichos del ministro de salud porteño, Dr. Fernán Quiroz, quién señaló que cuando una población alcanza al 40 por ciento del total vacunadas con una sola dosis, los contagios bajan. “Y Buenos Aires alcanzará esta semana esa cantidad. El gobierno de Formosa, en la Mesa Covid, siempre cita al gobierno de Rodríguez Larreta. Que lo citen ahora entonces, que alcanzará esa cantidad de vacunados”, desafió Hernández.

“Que la Mesa Covid nos explique qué es lo que festejan con estas cantidades y porcentaje evidenciados, que son pobres, que la comparen ahora con Buenos Aires y que nos digan dónde están las más de 40 mil vacunas que no están registradas en Formosa. Mi teoría es que la están guardando para las elecciones, y la de mi colega Leo Fernández Acosta, es que se la colocaron a parientes, poderosos del entorno del gobierno de Insfrán, punteros políticos, amantes, primas etc.”, cerró el periodista.

