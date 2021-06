Hernández insistó que Formosa no se registran vacunas porque hay vacunados por izquierda

16

El periodista Gabriel Hernández volvió a insistir con una recurrente denuncia mediante un programa radial, y señaló que el gobierno de la provincia no publica la lista de personas vacunadas en Formosa, ni la cantidad, porque hay privilegiados que ya se la colocaron por izquierda.

Lo hizo en su programa “Sin Censura”, por la 89.3 FM Radio Parque, donde se preguntó además dónde están las más de 40 mil vacunas que según el Monitor Nacional de Vacunación, recibió la provincia. En este marco de dudas, precisó que, o bien están guardadas en sistemas refrigerados o ya se colocaron a los privilegiados partidarios y sus familiares.

Ante su audiencia, dijo que “¿por qué no vemos a funcionarios y allegados al poder sacarse fotos, con los deditos en “V” luego de vacunarse, agradeciendo al gobernador y chupando las medias al gobierno? Porque la mayoría ya se vacunó”, se respondió.

Suscribió así a la teoría apuntada públicamente por la concejal de la UCR, Celeste Ruíz Díaz, y el periodista de la misma emisora, Leo Fernández Acosta, quienes sostienen que esas fotos demagógicas no existen porque la mayoría de los adherentes al PJ y allegados al poder, ya se vacunaron.

“Hay entre 44 mil y 50 mil vacunas dando vueltas. Existe una diferencia en el sistema de registro de vacunas, entre las que ingresan y las que faltan aplicar. Se pensaba que quizás las están guardando para sacarlas ante la tentación que significan las próximas elecciones, pero parece que al no estar cargadas en el sistema, se la colocaron por izquierda a la señora, la hermana, la prima, la amante, a los punteros políticos o demás familiares, de algún concejal o funcionario”, se planteó Hernández.

Agregó que las vacunas se las colocaron “todos los del grupo familiar, amigos, y demás privilegiados del gobierno provincial, que la recibieron allá por el mes de diciembre, cuando todavía no les llegaban el turno y por eso se la colocaron. Por eso no cargaron en el Monitor Nacional de Vacunación, que es el sistema oficial del país. Teóricamente, desde Buenos Aires, deberían saber quiénes se vacunaron y quienes no”, afirmó.

“Por eso se le pide al gobierno de Formosa que entreguen o publiquen el listado de los vacunados. Pero no lo hacen porque hay casos de vacunados por izquierda. Muy pocos gobernantes lo hicieron, entre ellos el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, y casi nadie más”, destacó.

Acotó que “en Formosa es un misterio este tema de la lista de vacunados y no se puede saber quiénes recibieron o no las dosis. Y entonces sale el ministro (Jorge) González y se ofende por las críticas en tal sentido, pero entonces publique la lista, para que esto no ocurra”, reclamó.

Como lo hace habitualmente en su programa, insistió con datos precisos de números y señaló que “hoy hay 44.755 vacunas guardadas en Formosa. Hace semanas que hablamos de esta cantidad y uno sospecha que la aplicarán mañana o pasado, pero no, eso no sucede y sigue habiendo esa diferencia y para colmo no brindan respuestas”, enfatizó.

Remató al subrayar que “uno tiene derecho a hacer especulaciones ante la falta de información. Entonces surgen dos posibilidades en cuanto a la suerte de las vacunas: Uno, la posibilidad “A”, es que podría estar guardadas en una heladera. La posibilidad “B” es que ya se la habrían colocado los funcionarios del gobierno, chupamedias, novias, novios, primas y primos, hermanas y hermanos de quienes están en el gobierno”, precisó Hernández.

Comments

comments