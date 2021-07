Hernández se preguntó por qué el 80 por ciento de enfermos muere en terapias intensivas

21

El periodista Gabriel Hernández puso de relieve su profunda preocupación por dos datos impactantes que arrojan los últimos datos en Formosa dentro de la pandemia por coronavirus.

En su programa “Sin Censura”, por 89.3 FM Radio Parque, informó hoy que las personas que fallecen en la provincia por Covid 19, cada vez son más jóvenes, con la preocupación que causa que la variante “Delta” aún no está circulando. Otro dato impactante que abordó es que el 80 por ciento de los pacientes formoseños que ingresan a salas de terapia intensiva fallecen, cuando la tasa promedio mundial es de sólo el 36.

Dijo que los últimos datos aportados por el Consejo Covid 19 de la provincia cada mediodía, reflejan que los fallecidos son personas jóvenes y citó el nombre y la edad, más la localidad, que los tomó de ese informe cotidiano.

“De diez fallecidos que hubo ayer cuatro eran personas jóvenes y esto es muy preocupante. Insisto con algo: Todavía no llegó a Formosa la variante “Delta” y nosotros estamos teniendo un 40 por ciento de fallecidos jóvenes. Hay que seguir el tema con mucha atención y preguntarnos qué está pasando en las terapias intensivas en Formosa”, remarcó.

Agregó que los datos en el mundo precisan que los fallecidos en terapia intensiva tienen un porcentaje del 36 por ciento. “Saben cuanta gente mueren en las UTI de Formosa? … del 60 al 80 por ciento”, se respondió Hernández.

“Esto no lo digo yo. No es un invento. Lo dice el Dr. Julián Bibolini, el infectólogo del Consejo Covid. Si él nos está advirtiendo que entre el 60 y el 80 por ciento fallece en Formosa entonces me pregunto qué está pasando. Hay que revisar qué está pasando. Por qué ocurre esto en Formosa”, afirmó.

Comments

comments