Herrera, Casadei y Caballero quieren acceso a la información pública sobre la gestión municipal

28/09/2022

El concejal Diego Herrera junto a los concejales Enzo Casadei y Daniel Caballero, presentaron un proyecto de ordenanza para que cualquier vecino de la Ciudad pueda pedir información completa, veraz, adecuada y oportuna sobre la gestión municipal, como así también la obligación del Municipio y del Concejo Deliberante de publicar vía web todas las resoluciones y decisiones que dicten.

Herrera en diálogo con Gabriel Hernández en el programa Sin Censura comentó: “Es algo que se viene reclamando hace rato por parte del radicalismo a nivel general, volvemos a plantear en el Concejo Deliberante el libre acceso a la información pública, que básicamente consiste en que, cualquier ciudadano, sin tener que demostrar intereses en particular, pueda pedir información al municipio. El organismo tiene la obligación de proceder a dar la información basándonos en la situación de que todo es público, y como consecuencia de tener todo en carácter público. No tiene que ser privado la información, debe ser accesible a todos los ciudadanos.”

“Con esto se busca no solo promover la transparencia y participación ciudadana, sino también garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública lo cual se encuentra establecido tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial y que debe ratificarse en el ámbito municipal», afirmó.

“Hemos presentado varias notas, todavía no nos contestaron ninguna, pero vamos a empezar con los prontos despacho, tendremos que judicializar. No te dejan otra opción al no informan absolutamente nada de lo que gasta en obras, compras, suministro, contrataciones ni licitaciones para todo solicitan presentar una nota, nada se transparenta sobre todo cuando está relacionado con gastos que hace el municipio”

“A nivel nacional se dictó una ley de acceso a la información pública, se adhirieron 21 provincias dentro de las tres que no adhirieron esta la provincia de Formosa, como consecuencia menos se van a adherir los municipios, entonces acá hay un oscurantismo en donde todo lo que está relacionado con el manejo de la cosa pública no se informa, cuando debería ser todo lo contrario, el intendente es un mero administrador de los recursos de la gente, no son sus recursos, tiene la obligación que brindar información cuando se le solicita, sin tener la necesidad de recurrir a la justicia. constitucionalmente te establece el derecho a la información pública, pero no te establece una vía de un área específica para eso.”

En aquellas provincias donde accedieron a la vía de información pública o antes de esa ley terminas en un amparo por derecho constitucional en acceso a la información púbica terminas litigando para que el gobierno te de la información correspondiente. El que tiene algo que ocultar se esconde, no van a aprobar nada que implique saber que está pasando en el municipio, cuanto gastan, en que se gasta, los asesores que tienen, todo eso tiene que ser parte de la libre información para los ciudadanos, cualquiera tiene que tener la posibilidad de acceder a la información.

La mayoría de nuestros proyectos los cajonean y no lo dejan tratar mas si es un proyecto delicado como este. A través de este instrumento legal daremos respuestas a la sociedad que exige una total transparencia en el manejo de los fondos públicos como así también un acabo conocimiento de las distintas resoluciones y decisiones municipales adoptadas

Estamos estudiando los loteos que se están haciendo sin autorización del municipio

Hay muchos reclamos de los vecinos que compran parcelas en determinados loteos los cuales no tienen la autorización de la municipalidad, es decir le falta la factibilidad y el municipio está al tanto de esto, es decir la ciudad es grande pero no tan grande, nosotros en varias comisiones hemos planteado estas circunstancias y el municipio como que hace oído sordo , lo que queremos plantear a partir de ahora es exigir al municipio que tome las medidas correspondientes porque es el órgano de contralor. Así mismo efectuar una comisión investigadora, hay un montón de loteos que están sin la aprobación del municipio, urbanización don Pedro, urbanización don Joaquín, si no me equivoco la Nueva Italia tampoco tiene la aprobación y después nos encontramos con que la gente se encuentra en laberinto, no puede solicitar los suministros de agua y luz porque el plano no está aprobado, en consecuencia, el municipio no entra a arreglar las calles.

El municipio debe sancionar y parar las ventas de forma irregular

Cuando terminan de pagar no pueden acceder a las escrituras por que no están efectuadas las parcela, es un quilombo grande, el municipio sabe, pero no se hace cargo.

Esto forma parte de un todo con respecto a la imposibilidad de la gente de acceder a una vivienda o comprarse un terreno. Antes la posibilidad de comprarlo financiado, la gente se mete en esos loteos confiados en que está en regla y después de un tiempo se encuentra con estos inconvenientes.