Herrera: “Intentamos garantizar que el aumento tenga un tope y no sea de una sola vez”

El concejal de Juntos por el Cambio Diego Herrera hizo referencia a la controversia que se suscitó a partir de la presentación de un proyecto para el aumento escalonado del boleto de transporte público.

En las comisiones ellos estaban hablando de un 60% de aumento

El edil radical explicó que la empresa Crucero del Sur pidió un aumento de pasaje del 90%, todos los años el municipio autoriza este incremento que siempre es superior a la paritaria que se le otorga a los empleados públicos tanto provinciales como municipales, entonces para evitar que la municipalidad disponga de un aumento exagerado porque están hablando del 60% en un solo tramo, realizaron una contrapropuesta en el caso de qué municipio decida aumentar el boleto para que el incremento sea de forma razonable.

«Si bien esto puede ser tomado como que se le abarata los costos políticos al oficialismo nosotros consideramos que teníamos que hacer una propuesta diferente porque todos los años cuando le aumentan el boleto al vecino que sí o sí se lo hacen, siempre es de una sola vez y es superior a lo que ellos ganan o mejor dicho el porcentaje de aumento que tienen”, manifestó.

Delguy es cómplice de la empresa y es parte del oficialismo que no controla a la prestataria

“Entonces de esta manera lo que hicimos es dejarle un piso, porque seguro van a aumentar independientemente de que nosotros nos pongamos o no, pero por lo menos establecerle un tope razonable, que sea escalonado como en otros lugares como Posadas, entonces el vecino que ya sabe que le están por aumentar al menos no es tanto el golpe», argumentó.

En cuanto a lo dicho por el concejal Delguy que expuso que los concejales deben garantizar el buen servicio del transporte público es un contrasentido porque él forma parte del gobierno, y es quién tiene que poner los puntos sobre la mesa a la empresa y no lo hacen, es cómo tirar la piedra y esconder la mano, no puede decir siendo parte de la intendencia eso porque lo tienen que exigir ellos, pero no lo hacen.

«Nosotros actuamos desde el punto de e vista de la buena fe y sabíamos que se podía mal interpretar y tal vez es cierto que esta propuesta la tendría que haber dado el oficialismo pero en las comisiones ellos estaban hablando de un 60% de aumento, ahora ya no se animan a decir el porcentaje, incluso salieron a decir que querían aumentar mucho menos, y ojalá que así sea como dicen que un 30% van a aumentar, ojalá sea así y que lo presenten formalmente”, indicó.

Además expuso que “todos los años el municipio aumenta el boleto más que la masa salarial, entonces sabían que era una jugada arriesgada pero ahora ellos están diciendo que van a proponer un aumento menor, y al fin y al cabo será una consecuencia de lo que su espacio presentó beneficiando siempre al ciudadano”.

«A veces uno tiene que manejarse con la buena fe y con la convicción de que debe hacer ciertas cosas que lo van a cuestionar pero si termina siendo beneficioso para la sociedad valió la pena”, aseguró.

Yo no hago kirchnerismo

“Otra cuestión es que si se le quitan los subsidios al transporte la empresa no puede funcionar, pero además exigimos que la empresa cumpla con las unidades para realizar los recorridos que tiene que hacer, lo que planteamos es que se efectúe un 25% ahora, pero que los dos aumentos posteriores quede sujeta al cumplimiento por parte de la empresa, entonces se obliga la intendencia al control porque si se sigue aumentando y la empresa no cumple ellos también son responsables» dijo Herrera.

Al ser cuestionado sobre la posición contraria del concejal de su mismo espacio Gerardo Piñeiro y si esto significaría la ruptura del bloque respondió «él forma un bloque unipersonal, yo siempre he dicho antes de ocupar el cargo que las diferencias de opiniones, si es mi correligionario yo lo resuelvo puertas adentro, yo no hago kirchnerismo, no ventilo para afuera las cosas que pasan, si hay algo que se lo tengo que decir será puertas adentro pero no voy a generar un clima de tensión para sacar un rédito político, lo que tenga que decir se lo diré personalmente cómo tienen que ser las cosas entre correligionarios, porque yo no hago kirchnerismo«.

