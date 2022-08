Horacio Rodríguez Larreta dijo que apelaron el fallo, recusarán al juez Gallardo y envió una dura respuesta a Cristina Kirchner

34

Luego de que el juez Roberto Gallardo dio lugar a un amparo del dirigente social Juan Grabois y ordenó liberar de presencia policial las inmediaciones del edificio donde vive la vicepresidenta, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este martes que apelaron el fallo y van a recusar al magistrado.

«Obviamente que apelamos el fallo y vamos a recusar al juez, porque nadie nos puede obligar a eludir nuestras obligaciones. No nos vamos a correr de nuestra obligación de cuidar a los vecinos de la Ciudad», resaltó Rodríguez Larreta.

Al recorrer el Instituto Superior de Seguridad Pública, lugar donde se forma y capacita a la Policía y Bomberos de la Ciudad, puntualizó: «Un juez públicamente alineado con el kirchnerismo y que además no tienen ninguna competencia en el tema dictó un fallo en el que intenta, de forma muy confusa, ordenarnos que liberemos la calle».

En una respuesta directa a las acusaciones realizadas por Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno porteño apuntó: «A usted señora vicepresidenta, le pido que no siga incitando a la violencia ni siga echando más nafta al fuego sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país. No es quién grita más fuerte o hace la manifestación más grande, no es por ahí».

Respecto del fallo de Gallardo, el dirigente de Juntos por el Cambio cuestionó: «Nos ordena que no nos ocupemos más de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional y además es nuestra responsabilidad con todos los vecinos».

Los militantes lograron tirar al piso las vallas y se enfrentaron con efectivos de la Policía de la Ciudad. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni Los militantes lograron tirar al piso las vallas y se enfrentaron con efectivos de la Policía de la Ciudad. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

