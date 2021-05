Hoyos calificó de ignorante de González, por agraviar a los demás para intentar justificar la negligencia propia y el escandaloso atraso en la carga de 6900 casos de Covid

20

El ex administrador del Plan Belgrano y dirigente de la Unión cívica Radical Blas Hoyos, que fuera dura e innecesariamente criticado desde la conferencia de la Mesa por el Covid19 por el ministro de gobierno Jorge González, porque este había cuestionado la tardía y sospechosa carga de datos de las estadísticas del coronavirus en la provincia, en el registro nacional.

González debería estar en aislamiento, porque pone en peligro la salud pública

El ex funcionario de la gestión del gobierno del presidente Macri, indicó que su preocupación pasa por la presencia en la Mesa del abogado González porque es contacto estrecho de un caso positivo como es el doctor Romero Bruno, por lo tanto debería estar en aislamiento, sobre todo teniendo en cuenta sus comorbilidades que ponen en serio peligro su salud, esto desde el punto de vista médico sanitario y hasta humano.

“En cuanto a lo otro, muestra cierto nivel de ignorancia en la búsqueda de denigrar al otro que habla, como cae en serias situaciones de ignorancia supina porque en primer lugar el título de veterinario no existe, este título que tiene tanto Gildo Insfrán como yo es el de médico veterinario y me sorprende porque él hace meses había reivindicado el rol del gobernador que conocía muy bien las situaciones epidemiológicas porque era Veterinario y le había tocado lidiar con muchas epidemias, entonces no entiendo como algo que califica al médico veterinario Insfran me descalifique a mi, en segundo lugar en mi caso soy doctor en ciencias veterinarias, y mi trabajo de tesis doctoral ha sido sobre transmisión de argovirus en vectores como ser dengue y otras cosas, y entre los módulos exigentes están los móviles que debemos hacer sobre estadísticas y es desde esa posición la que yo opino” declaró.

Además sostuvo que esto es preocupante porque al margen de la denostación o la descalificación en que habla permanentemente, de tratar de buscar un culpable siempre, qué es la lógica con la que se manejan en el oficialismo, pero sobre todo lo cierto es que no contestó nada sobre los planteos que se le está haciendo, porque el decir que el sistema de la provincia se mezcló con el de nación no puede justificar bajo ningún punto de vista más del 50% de la casuística generada por la pandemia, se tiene 3600 casos registrados en el año y medio que se lleva del virus y a estos señores del COVID se les escapó registrar la friolera de 5100 casos en un día y al otro día 1900 casos es todo un disparate escandaloso, que demuestra a las claras la tremenda ineficacia y por otro lado la soberbia e improvisación que demuestra en manos de quién está la pandemia.

“Como se te puede pasar el 60% de los casos y cómo podés decir entonces que la planificación de la pandemia que debe partir básica y elementalmente del rigor de las estadísticas para poder definir cuántas camas, cuántos respiradores hay o cuanto operativo seguridad se necesita, cuántas vacunas, todo depende de la estadística en la que estás trabajando pero si se te pierde la mitad del total de los casos estas en un gravísimo problema y has metido en un gravísimo problema a toda la población de una comunidad, esto significa decirle al gastronómico, al que tiene un gimnasio al que tiene un comercio que los fundiste sin saber a ciencia cierta cuántos casos había cuando declaraste fase 1 o fase 3, entonces esta situación me permite poner en duda toda la información que están dando porque son una enormidad de casos”, enunció.

Hoyos dijo que sobre 13600 contagios totales que tenía informado el gobierno, se olvidaron de cargar 7000, esto es una idea aproximada de la calamidad epidemiológica que están cometiendo, y por más que el abogado González diga que por ser veterinario y que no tiene idea de lo que dice, no puede descalificar como quiera, pero los hechos son sagrados y están demostrados a las claras, las cifras, los números están cantando una situación de precariedad realmente alarmante.

Para terminar mencionó que la población debe saber que el gobierno tiene un enorme relato y esto qué sucedió demuestra el manejo de la pandemia como el hecho de que hoy 1300 presos estén vacunados y que los choferes de colectivos no lo estén, son todos los gruesos errores que se cometieron y hoy saltan a la luz con este escándalo estadístico que se acaba de suscitar en Formosa, concluyó.

Comments

comments