Hoyos: “El abogado clorindense que amenazó a alumnos de Abogacía, no tiene autoridad para hablar en nombre de la UNNE”

El medico veterinario Blas Hoyos indicó en su columna en Radio Parque, que existe un personaje siniestro que aterroriza a los estudiantes universitarios de la ciudad de Clorinda, que antes aterrorizaba personas que tenían problemas judiciales porque es abogado, y al tener acceso expedientes se encargaba de empalar y escrachar públicamente con esos problemas que son parte del secreto de sumario. En otras palabras es un abogado buchón que se arroba facultades absolutamente ilegítimas, adelantó recordando los motivos del escrache de este abogado que el año pasado terminó la arbitraria y violenta detención de Miryan Filippini en Clorinda.

«Vamos a hacer referencia a ciertos personajes que habitan el ecosistema del modelo formoseño amparados bajo el paraguas de la impunidad que le dan los hombres del poder en el caso de Clorinda Celauro y Mayans”, adelantó.

Este personaje que tiene ansias de protagonismo con una suerte de impulso vedetista, con un problema de incontinencia verbal que lo lleva a cometer errores y a buscar cierta notoriedad, pero no por méritos sino haciendo ganas de la impunidad, del mal gusto, de su capacidad de extorsión hacia otras personas, con amenazas, continuó anticipando refiriéndose al abogado Javier Paredes que el año pasado escrachó hasta desestabilizarla a la activista opositora a Celauro e Insfran, y que hace poco días intimó a universitarios de derecho en Clorinda a pagarle una cuota de 6 mil pesos amenazándolo con que se vayan si no pagan.

No tiene autoridad para hablar en representación de la UNNE

Los ataques de vedetismo de este personaje cobran vigencia porque ahora esta usurpando cargos y títulos que no tiene, porque no es representante ni autoridad de la extensión de la Universidad UNNE, y en una grabación de los propios chicos en un aula se escucha como amenazaba y apretaba a los alumnos de la extensión universitaria de Clorinda, a pagar una cuota de 6 mil pesos»

Hoyos explicó que desde las luchas de la recuperación de la democracia ha defendido el concepto de la gratuidad de la enseñanza en la universidad pública, y le choca el tema del arancelamiento las carreras, sí bien se entiende que con el correr del tiempo a través de fundaciones y cooperadoras muchas instituciones han encontrado el mecanismo para solventar gastos y dar un beneficio a la comunidad,

Pero lo que no va a avalar bajo ningún punto de vista, es que un personaje que no tiene nada que ver con la universidad UNNE, se arrobe una facultad que no posee, y con total autoritarismo porque un docente que tenga ética no puede hacer esto, apelar al apriete, a la extorsión, ninguneo, al desprecio hacia el alumno, con una falta total de respeto hacia ellos, nunca la prepotencia y la amenaza son herramientas son válidas en una casa de estudios y en un sistema educativo porque la docencia y la educación son una obra de amor.

«Este señor afirmando estas cosas por más que quiera no puede jactarse de ser docente sino que es un violento, es un barrabrava metido en el sistema educativo, y la cuota sí puede ser una herramienta como decía y está bien se puede aceptar que se pague una cuota, pero no es cierto porque me puse en comunicación con las más altas autoridades de la UNNE, porque muchos fueron compañeros míos, estudiamos y militamos juntos, explicó.

Nadie puede expulsar a nadie del sistema educativo porque no pague una cuota

En primer lugar me aclaran que nadie puede obligar y decir, echar ni expulsar de sistema educativo a una persona por el simple hecho de que no puede juntar esa plata, porque se habla de 3 meses acumulados para que administrativamente se lo suspenda, en ningún momento se lo expulsa, pero aun así, al alumno le queda la posibilidad de rendir y presentarse como libre, como en el caso de la abogacía qué es muy frecuente,

“Incluso pueden inscribirse libremente sin ningún condicionamiento, cosa que este señor, este energúmeno metido dentro de un curso jamás les dijo, o les dio la opción sino que al contrario amenazó y avanzó en la posibilidad de sanciones, y estoy que aclararle a todos los alumnos de la extensión de Clorinda y a sus familiares, no existe ningún sistema de sanción en la UNNE para aquellos que no pagan la cuota, es absolutamente falso e infundado» remarcó.

Para terminar sentenció que este señor Paredes no tienen ninguna relación de dependencia con la UNNE, no tiene ninguna autoridad para hablar en nombre de la institución y no tiene ningún cargo que lo ligue orgánica e institucionalmente a la universidad,

Este abogado que alguna vez colaboró como adscripto en la cátedra de derecho penal, cuyo titular era Buompadre, inclusive no está calificado para dar clases enfrente de los alumnos, es lo que expresaron autoridades encumbradas de la Universidad del Nordeste, y que a lo sumo suele colaborar como una especie de nexo, de contacto, de facilitador de trámites, entre Celauro que es el intendente de Clorinda y la UNNE para conseguir algunos elementos, pero no tiene absolutamente ninguna dependencia, ni tiene ninguna autoridad para agredir a los estudiantes de extensión de la UNNE de Clorinda.

Paredes está usurpando un lugar que no le corresponde, por lo tanto debería tener el sentido ético de renunciar, y el Intendente también, debería tener la delicadeza de apartar a este señor, por sus condiciones y su situación que no es muy estable emocionalmente, en otras palabras no puede estar frente a los alumnos y el pueblo de Clorinda que fue lo suficientemente valiente para luchar contra el autoritarismo debería serlo por estos derechos de sus estudiantes y pedir que este señor no aparezca más por la casa de altos estudios.

