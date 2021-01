Hoyos: Es descabellado y patético tener a dos abogados al frente de una pandemia sanitaria. Espero que Anibal Gomez pueda poner las cosas en su lugar

7

796 total views, 796 views today

El doctor Blas Hoyos y titular de la Cátedra de Biología Molecular de la UNAF, en comunicación con Radio Parque FM 89.3, destacó la designación de Aníbal Gómez frente al Ministerio de Desarrollo Humano.

El dirigente comentó que ante una situación de pandemia que es un evento sanitario inherente a la salud pública, tiene que estar al frente alguien idóneo en el tema como ocurre en todo el país, pero el único lugar en donde como rareza de la provincia en educación hay un médico cómo es zorrilla y a cargo de la salud está un abogado que es el jefe de la seguridad de Formosa, y no se conoce otro antecedente tan descabellado, esto sin duda tuvo impacto de las medidas con respecto al COVID, en donde se realizaron gravísimos errores de enfoque y González lo hizo otra cosa que lo que sabía hacer ya que es jefe de una fuerza policial.

No se les cae una idea en el enfoque médico epidemiológico en estos 10 meses, la única respuesta que tienen es bloqueo y barricadas patrulleros campos de concentración de refugiados, cómo curar el dolor de cabeza por decapitación y porque no se le puede pedir tanto a un policía para lo que está capacitado es para una situación de represión, pero no puede desarrollar un criterio médico sociológico ante situaciones que se pueden ir planteando en una pandemia, diferenció.

Cuando cargamos en la mochila de la policía un rol que no le corresponde es que se producen situaciones aberrantes cómo pasó en Santiago Del Estero con la niña que estaba haciendo el tratamiento oncológico o en Tucumán donde hubo gente muerta o Córdoba donde no dejaron ver a un padre a su hija que estaba por fallecer y en Formosa lo que sucedió con la muerte de Mauro Ledesma y Mayorquín, que lo dejaron tirado en un hospital solo en Corrientes, cuestionó.

Además recordó que el primer caso de coronavirus lo trajo el Gobierno de la provincia desde Quilmes, que era el centro de la epidemia, y se gastó tanta energía tanto esfuerzo hasta económico y en recursos humanos para combatir los fallos de la justicia, o cuestiones contra el juez Carbajal en donde pusieron pasacalles y un montón de cosas porque se temía que el virus viniese del sur.

Sin embargo, fue todo lo contrario y no se tomaron previsiones con Clorinda y llegó por el norte, así como tampoco por el lado oeste en donde hay muchos casos, nada que ver con la suerte de estigmatización que dio el gobierno sobre los varados otorgándoles el grado de ejército del contagioy este vino por otro lado y esto es falta de previsión, recriminó.

Gómez tiene experiencia en la gestión pública, es moderado y prudente

En cuanto a Gómez explicó que al menos tiene experiencia en cuanto a la gestión pública, debo reconocer que es moderado y prudente, pese a que tiene el condicionante que tiene cualquier funcionario en la provincia y es moverse dentro del verticalismo qué propone el feudalismo en el gobierno, pero por lo menos es un profesional que entiende del tema, por lo tanto esperó que se termine que estás puestas en escenas del mediodía que ella llegaba un punto de grotesco ya que el parecía un parte de guerra en donde se anunciaban muertos y caídos e inmediatamente se pasaba efemérides propias del peronismo convirtiéndose todo en una tribuna política nada que ver con el coronavirus, criticó.

Sólo Leo Fernández pudo romper el guión lamentable y ridículo del triunvirato de la pandemia, desatando los gestos histriónicos, soberbios, prepotentes y detestables del ministro González

Lo mismo sucede con las preguntas guionadas en donde sólo Leo Fernández pudo romper ese guión, todo muy lamentable, los periodistas sentados ante este triunvirato de la pandemia, todo muy patético y ridículo, todo esto agregado a los gestos histriónicos soberbios y detestables del ministro de justicia González, remarcó Hoyos.

Esto era un aquelarre, algo increíble de ver, enfrentados contra el gobierno Nacional, contra el Juez Carbajal, contra la Camara Federal y la Corte Suprema de Justicia, algo que en vez de unificar criterios, esto era totalmente lo opuesto, para terminar con el desfile de fotos de barbijos, una cosa muy poco seria y patética en el marco de una pandemia, cuando lo único que deben darse son datos fundados que nunca se dieron, porque quién conoce el índice de contagio en Clorinda por ejemplo, el R0 que es la duplicación de contagio cada 15 días, pero nunca lo supimos y es un elemento básico y fundamental, pero esto no se hizo porque no hay testeos en la provincia, remarcó.

Así mismo expresó que los testeos son fundamentales para la lucha porque van marcando el mapa de la epidemia, sin embargo en Formosa ni siquiera el 4% de la población fue testeada.

Esos positivos que Informa el consejo son los que se hacen en los campos de concentración en los campos de refugiados, o de los hospitales y de la gente que va por voluntad porque tiene síntomas, cuando se indica lo contrario y es ir con equipos en busca del virus, porque eso da criterios para realizar acciones pero aquí sólo se han clausurado negocios se ha destruido la economía sólo por impericia, denunció.

Esto tiene que cambiar porque la provincia está colapsada en cuanto a sistema de distribución, en cuanto abastecimiento en Clorinda, la gente tiene que caminar kilómetros para conseguir una garrafa, la provincia está bloqueada y cada comunidad no puede salir de su espacio, porque lo único que se aplica es la represión, dijo.

Por eso espero que Aníbal Gómez coloque cada cosa en su lugar, convoque a un comité de crisis ligado al comercio con áreas de antropología y sociología, médicos especialistas en epidemiología.

Sería bueno que haya epidemiólogos con conocimiento de la cuestión social y que en base a esto se tomen medidas lógicas, qué en vez de destinar el dinero en compra de patrulleros y en centros de refugiados, se gaste en hacer más testeos porque hay que tener una valoración real y concreta de cuál es el pulso de la pandemia, alguien puede decir si este consejo del covid-19 tiene un índice real de la población de riesgo, y donde están para poder aislarlos y mantenerlos a salvo, pero el gobierno se empeña en mantener una lógica futbolera, es decir hasta se deben cambiar los parámetros que tienen de valoración porque tal vez no es tan importante tener un contagio cero, porque tal vez con el contagio se logra la inmunización del rebaño, porque sin cuestiones ciertas sólo se va corriendo el arco primero 0 contagios luego 0 muertos y ahora se habla de que somos los que menos muertos tenemos“, sostuvo.

El virus no le tiene miedo a la policía ni a la barricada

También argumentó que se debe tener equipamiento sanitario y capacidad de internación, respiradores, PCR, porque el único lugar donde se hace esto último es en el hospital de alta complejidad y se debe tener también en Lomitas y en Juárez o al menos tenerlos en las zonas principales, indicó.

Estas son las cosas lógicas que lo hace el gobierno, porque lo estamos siendo atacados por un equipo de guerrilleros el virus no le tiene miedo a la policía ni a la barricada, y otra cuestión a destacar es el tremendo colapso desastroso que está sufriendo la salud privada sobre todo con el conflicto con el IASEP. no se tienen obras sociales, estas no cubren los testeos serológicos, esto por no tener un sentido lógico de cubrir esos espacios.

Y esto porque un abogado estuvo a cargo de la salud de la provincia durante 10 meses

Los sanatorios que son elementos que descomprimen el sistema sanitario de la provincia están quebrados con serios problemas de abastecimiento de medicamentos, por eso otras enfermedades están descuidadas Y esto porque un abogado estuvo a cargo de la salud de la provincia durante 10 meses.

Hoyos enunció “por eso espero a qué Gómez tengo una gestión diferente y que corrijas los errores, porque la falta de previsión hizo que esto sea bastante difícil controlar en la actualidad, controlar una frontera inhóspita como es el Oeste formoseño es complejo, hay miles de pasos no habilitados, tanto con Bolivia con Paraguay con Salta, y encima la gente que transita por ahí son baqueanos, los aborígenes por ejemplo, y tienen enfrente a un policía que se fue hace dos meses de Formosa y no tienen ni idea, tampoco tienen la infraestructura necesaria para hacerlo, sólo sé que en lomitas tienen algo más o menos en condiciones.

Pero los que conocemos sabemos que es Juárez la cabecera de todo lo que es el departamento Matacos, Bermejo, Ramón Lista y sin embargo no tiene un Hospital Distrital en condiciones, en 10 meses no pudieron poner un centro para hacer testeos, lo mismo que sucede en Clorinda que cuando no pudieron controlar el centro fronterizo, no tuvieron mejor idea que bloquear la Ruta 11 y 86, es decir su única solución es cerrar y que no pase nadie tampoco los miles de clorindenses, describió.

Para culminar añadió que con la designación de Gómez se habre al menos un poco de sentido común, pero vale recordar que Décima también estaba pero luego se hicieron un montón de acusaciones de irregularidades, de auditorías qué iba a dirigir el ministro Ibáñez, cuyos resultados nunca se conocieron y nadie sabe a ciencia cierta porque renunció este ministro, sólo las versiones dicen que fue por el altísimo protagonismo en las decisiones que estaba tomando González.

Por eso esperó que Gómez no sólo pueda resolver el colapso epidemiológico sino también la situación del IASEP y la precariedad de las obras sociales en la provincia, la situación de los sanatorios es decir la salud privada Qué son elementos fundamentales en la lucha contra esta pandemia es decir ojalá le den el protagonismo y la coordinación de la lucha contra el coronavirus porque si lo sigue dirigiendo este ministro de Justicia se va a seguir fracasando, en decir por fin el inodoro sale del living y se lo coloca en el baño, ironizó.

Comments

comments