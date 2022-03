«Esto demuestra como 2 periodistas junto a un par de vecinos comprometidos pueden más que cientos de funcionarios parasitarios»

37

«Muy bueno, y muy valiente de su parte Leo y Julieta, que viajaron hasta Tres Lagunas, para demostrar la mentira del relato educativo de El Modelo Formoseño..», expresó Blas Hoyos al resaltar el valor del trabajo periodístico independiente visibilizando los problemas de la gente,

El martes el gobierno tendría que verse forzado a inaugurar la Escuela provincial N° 21, que se terminó hace tres años y que pese al relato, a los falsos estandartes de que la «educación es Cuestión de Estado«, de que «los únicos privilegiados son los niños«, de que el modelo educativo formoseño es mejor que el de la Capital Federal, España y Suiza, y muy a pesar de los discursos grandilocuentes de Gildo Insfran, no se pueden inaugurar por los problemas de agenda del gobernador.

La visibilización lograda por los periodistas de Radio Parque, demostrando en el terreno la veracidad de la denuncia, 2 días después del gran y pejotizado acto de lanzamiento del ciclo lectivo 2022, en el que tanto el agrónomo Ministro como el veterinario gobernador, fueron a enseñarles a los alumnos que «los gatos paren peronistas«, que somos «Neustrales» ante la masacre a los Ucranianos, y que el Fondo Monetario, y que Mauricio Macri y que «si estamos todos unidos triunfaremos, Viva Perón!!», y varias consignas más de la liturgia peronista más transmitidas desde un supuesto acto escolar en directo por la cadena provincial de medios públicos.

«Pero lo cierto es que el trabajo periodístico de Leo y Julieta, demostró la insensibilidad del gobierno provincial, y que la mera especulación electoral o los problemas de agendas del Gobernador, con un edificio terminado hace tres años obligó a que decenas de pibes tengan que dar clases debajo de los árboles«, significó Blas Hoyos

«Esto demuestra que hoy en día dos periodistas y un par de vecinos comprometidos. pueden más que 30 diputados provinciales, nacionales, el intendente y los concejales de Tres Lagunas, el Defensor del Pueblo, directores , supervisores, secretarios, subsecretarios ministros etc. etc. Cuanta plata tirada en sueldos , dietas, viáticos , gastos reservados que al final no sirven para resolverle los problemas a la gente», concluyó Blas Hoyos.

