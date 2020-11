Hoyos: “Hasta ayer las marchas y aglomeraciones eran condenadas por el oficialismo. Ahora te pagan para concurrir a una manifestación multitudinaria (¿…?)”

19

DIME PARA QUIEN MARCHAS Y TE DIRÉ QUÉ ERES…Orcos contra Elfos

El oficialismo provincial prepara una marcha para el 17 N, que pretende ser multitudinaria y como siempre el oficialismo sabe que a la “adhesión voluntaria y espontánea de la gente” hay que ayudarla un poquito, así que ya hay convocatorias en las redes donde los organizadores están ofreciendo desde 500 $ a las motos y 1500 $ para los autos que se sumen a la ESPONTÁNEA marcha de apoyo al gobernador .

El realismo mágico de este Macondo argentino que es Formosa hace que todo sea posible en esta tierra, pero lo mismo de vez en cuando te vuelven a sorprender con cosas muy raras , porque hasta ayer las marchas y aglomeraciones eran condenadas por el oficialismo, es más hasta ayer domingo no te permitían bajarte a tomar mate en la costanera, reuniones de más de 10 personas , fiestas privadas, la atención de justicia, la administración pública y la educación tampoco funcionan normalmente porque favorecían a la difusión y contagio del virus.

Sin embargo ahora te pagan para concurrir a una manifestación multitudinaria (¿…?) , no me digan que no es muy raro… porque entonces los que marchaban eran lo Orcos del contagio, la muerte y el odio promovidas por las fuerzas del mal y la oscuridad sintetizada en CAMBIEMOS.

Antes las marchas eran organizadas por, UNA ORGANIZACIÓN CLANDESTINA Y TERRORISTA, AL MÁS PURO ESTILO DE LAS SERIES DEL SUPERAGENTE 86 DONDE SUS ARCHIENEMIGOS ERAN LOS SINIESTROS SUPERAGENTES DEL RECONTRAESPIONAJE DE “CAAAOS”, QUE MIENTRAS LOS BUENOS DURANTE EL DÍA SE ESFORZABAN TRABAJANDO PARA EL BIEN DE TODOS A LA NOCHE MIENTRAS LOS BUENOS DORMÍAN, EL COMITÉ DEL MAL DE CAOS SE REUNÍA PARA CONSPIRAR Y VER QUE DAÑO PODÍAN OCASIONAR.

Mientras los los ORCOS del Caos marchan días “no laborales”, los ELFOS “autoconvocados espontáneamente” al fragor de billetazos MARCHAN en días y horarios laborales

Y digo que es raro porque los Orcos del Caos marchamos los días “no laborales”, porque casi todos trabajamos o estudiamos mientras los elfos “autoconvocados espontáneamente” al fragor de choripanes y billetazos lo hace en días y horarios laborales será que esa gente no tiene obligaciones laborales…? Parece que la administración pública provincial tendrá asueto solo para concurrir a la marcha o sea, si tenías algún trámite que hacer en alguna dependencia pública y si hace un mes te dieron turno para mañana estás al horno con papas deberás esperar otro mes.

Mientras los Orcos marchamos envueltos en banderas Argentinas, los ELFOS marchan envueltos en pasacalles que rezan : “Gracias por cuidarnos Gildo”

Los Orcos de CAOS, nos convocamos solos en nuestros propios vehículos, o a pié envueltos en banderas argentinas, mientras los elfos del oficialismo se convocan a través de prebendas o peor aún presionados por tener algún plan o su situación laboral ambas manipuladas por el gobierno, envueltos en pasacalles que rezan : “Gracias por cuidarnos Gildo”.

A todo esto el inefable gran ministro de la pandemia, ya convertido en un personaje hilarante, amenaza con perseguir a los tiwteros que estarían promoviendo una suerte de “Golpe Blando” (¿…?) que en el delirio propio de alguien que no está tomando bien su medicación no nos termina de explicar cómo se implementa un Golpe Blando por twiter?.

Esto si que es novedoso y la verdad que lo medité mucho y lo único que se me ocurre es algo así como una guerra de almohadazos de un pijama party virtual…? Lo único concreto y contundente es que nuestro Ministro Supremo de la Pandemia…con esto último ha hecho los méritos suficientes para ser coronado y merecidamente distinguido en el programa de Lanata.

Bueno el oficialismo entonces simplifica y reduce toda la crítica a los desmanes y tropelías cometidas por ellos a teorías conspirativas de los superagentes del recontraespionajes de CAOS (Cambiemos) donde funcional y utilitariamente , se enrolan Jueces federales, la Cámara de apelaciones del Chaco, la Corte Suprema de la Nación, Amnesty International, radios, diarios y canales de todo el país, todos grotescos Orcos militantes de cambiemos que odian y envidian a los privilegiados y felices Elfos que viven y solo gozan de la bondades del Modelo Formoseño.

En fin y tomando un rumbo más serio, solo quiero que paremos con toda esta locura de daños, estropicios, mala praxis y errores no forzados que los formoseños padecimos en los últimos 9 meses.

Que el oficialismo recapacite y evalúe este nuevo daño y despilfarro que está ocasionando con esta bravuconada de la marcha “ESPONTANEA” del día del militante, que solo servirá para satisfacer el gigantesco egocentrismo patológico que padece nuestro gobernador.

Les pido que piensen y calculen: cuantos respiradores , hisopados, reactivos , testeos o aranceles para médicos y enfermeros, equipamiento e indumentaria de seguridad etc podríamos comprar con lo que se va a gastar en choripanes y birra en los puntos de concentración, cartelería, pasacalles y sobornos para pagar autos y motos etc. en la movida de mañana que seguro será tan multitudinaria como forzada y que no se la creerá nadie.

Blas Hoyos

