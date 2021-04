Impactante: Un ahijado formoseño de Cristina sumido en la miseria y el abandono

147

FM Radio Parque, a través de sus movileros de exteriores, Matías González y Nestor Benitez, hizo un descubrimiento periodístico impactante. Bajo la lluvia, tiritando por el frío y con visibles huellas de abandono, en medio de una protesta habitacional contra Gildo Insfran, entrevistó a una familia con numerosos menores, que formó parte del corte de la Ruta Nacional 11 a la altura del aeropuerto internacional “El Pucú”, reclamando módulos habitacionales.

Yo tengo mi comadre que es Cristina. Mi hijo es su ahijado

En medio de la consulta periodística por lo que estaban pasando los reclamantes, la madre de ocho menores varones que estaban con ellos, reveló que el anteúltimo, un niño que cursa el cuarto grado, es el ahijado de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En un costado de la lluvia, apenas resguardados por un árbol, la madre precisó que “yo tengo mi comadre que es Cristina. Mi hijo es su ahijado porque es el séptimo varón. Pero a pesar de todo eso, estamos sin casa, con muchas necesidades, reclamando en la ruta”.

Añadió que “estoy anotada desde el año 2012 para los módulos pero jamás me dieron ni tampoco me llamaron. Nunca me salió una vivienda o módulo, nada donde vivir, estamos en la calle”, reveló con mucha congoja.

El marco de la entrevista brindó un cuadro revelador de la sufrida familia, con evidentes muestras de abandono social, impactante desidia ante tanta indigencia y el desaire de la vicepresidenta de la Nación. Resulta evidente, más allá de la conocida personalidad de la viuda de Kirchner, que estos padrinazgos son nada más que simbólicos y protocolares, que en este caso puntual para nada se plasma en realidad, sino esta numerosa familia y el menor ahijado, deberían estar cobijados en una cálida vivienda y con la asistencia correspondiente a estos casos.

“Él tiene derecho a tener una casa porque su madrina es la vicepresidenta. Tiene su beca y todo, pero hace como tres años que no percibe nada por eso. Se olvidó de él y creo que tiene que ayudarlo porque es su madrina”, dijo la madre dirigiéndose a la vicepresidenta.

Agregó que “tengo ocho hijos varones. Desde que se bautizó nunca más se acordó de él y la beca también dejaron de pagarle. Nosotros necesitamos de todo, porque nada tenemos”, precisó.

Para completar la impactante entrevista bajo la lluvia, la madre pidió a su hijo que salude a su madrina. El chico así lo hizo y con voz trémula, dijo “hola madrina, necesito zapatillas, ropas, comidas y casa”.

