IMPUNIDAD: El Juez Picabea sobreseyó a Gildo Insfran de los gravísimos delitos denunciados por Naidenoff por la coima a Boudou

La responsabilidad del Gobernador de Formosa está plenamente acreditada por la firma del Decreto N° 477 del 24 de junio de 2010, donde ratificó todo lo actuado

«No existió delito en la reestructuración de la deuda de Formosa cuyo convenio se firmó en 2009 con Nación y terminó cumpliéndose en los términos acordados», concluyó el Juez Marcelo Picabea ya en noviembre del año pasado, horas después que recibiera la causa reenviada por nación, luego que el senador Luis Naidenoff.

El senador nacional Luis Naidenoff y el presidente de la Unión Cívica Radical de Formosa Martín Osvaldo Hernández, quienes impulsaron la denuncia de gravedad institucional por los delitos de «corrupción, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» Expediente Nº 1632/2012, donde aseguran que la responsabilidad del Gobernador de Formosa está plenamente acreditada por la firma del Decreto N° 477 del 24 de junio de 2010, donde Gildo INSFRÁN ratificó todo lo hecho tanto por el FON.FI.PRO como por la Ministra de Economía, Hacienda y Finanzas Beatriz Lotto de Vechietti.

La denuncia se enfoca en delitos de acción penal pública; vinculados al manejo de fondos públicos por parte de funcionarios de la más alta jerarquía, incluida la conducta delictiva el propio Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán y de sus funcionarios.

En la causa se denunció delitos los hechos de corrupción de gravedad institucional, quedaron involucrados GILDO INSFRÁN, titular del Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa, a INÉS LOTTO DE VECCHIETTI, en ese entonces Ministra de Economía, Hacienda y Finanzas del Gobierno provincial, a JORGE UBALDO MELCHOR, titular del Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), a MARTÍN CORTÉS, Presidente del Directorio del Banco Formosa S.A., y a quien se desempeñó como Ministro de Economía del Poder Ejecutivo nacional, AMADO BOUDOU,

La denuncia iniciada por Naidenoff y Vandebroele arrepentido

En el año 2012, el senador Nacional, Luis Naidenoff, denunció estos hechos de corrupción ante el juez Federal de Formosa que declinó su competencia y la remitió a la justicia ordinaria provincial, que no vio nada, luego apelaron y la causa fue reabierta en Buenos Aires donde aparece un hecho verdaderamente revelador y contundente del accionar delictivo, donde el imputado ALEJANDRO VANDERBROELE solicita incorporarse como arrepentido.

Vanderbroele fue el responsable de The Old Fund, la consultora que con su factura Nº 3 le cobró siete millones de pesos a la provincia de Formosa, por autorización y orden del gobernador Gildo Insfrán, en una operación en la que intervino también la ex ministra de Economía, Inés Beatriz Lotto de Vecchietti y Jorge Melchor como titular del Fondo Fiduciario Provincial.

Vanderbroele habló de esa operación y de cómo se repartieron esos siete millones de pesos. Parte de la ruta del dinero está probada en la causa; incluso que el entonces presidente del Banco Formosa S.A., Martín Cortés, recibió un pago un poco más de 2 millones de pesos.

La coima fue autorizada e instrumentada por Gildo Insfran

Las dilaciones e incompetencias locales terminan siendo resuelto por la Cámara Criminal y Correccional Federal que afirmó que en los hechos investigados “habrían intervenido funcionarios locales y afectado el patrimonio provincial”, y que la mecánica fue instrumentada entre el Gobernador Insfran y el entonces Ministro de Economía de la Nación Boudou para reestructurar la deuda que la provincia tenía con la Nación.

La Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso con claridad que “DEBERA INTERVENIR LA JUSTICIA FEDERAL CON COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE FORMOSA” respecto de los hechos imputados a Gildo INSFRÁN, Inés LOTTO DE VECCHIETTI, Jorge Ubaldo MELCHOR, Martín CORTÉS, Amado BOUDOU, José María NÚÑEZ CARMONA y Alejandro Paul VANDENBROELE, titular de la empresa THE OLD FUND, que cobró más de siete millones de pesos –equivalentes en esa época a DOS MILLONES DE DÓLARES– por un supuesto servicio de asesoramiento que se evidenció fraudulento.

El pago salió de las arcas estatales formoseñas a través del Fondo Fiduciario Provincial (FON.FI.PRO) y THE OLD FUND cobró un servicio de consultoría –que en realidad nunca se prestó– por asesorar al gobierno de la Provincia de Formosa para la reestructuración de su deuda con el Estado nacional.

La Cámara remarcó Justicia Federal de Formosa debió haber investigado la denuncia de corrupción, no declararse incompetente, pero las actuaciones volvieron al juzgado de Formosa, donde Naidenoff solicitó se cite a declarar a ALEJANDRO PAUL VANDENBROELE y al Gobernador GILDO INSFRÁN, para producir en forma urgente las medidas probatorias como lo ordenara en su oportunidad la Cámara Criminal y Correccional Federal.

Gildo Insfran blindado por la IMPUNIDAD que le garantiza una justicia adicta, con la que sueña Cristina FK

Finalmente el gobernador de Formosa Gildo Insfrán fue sobreseído en tramite exprés en dos vergonzosos fallos consecutivos del juez Marcelo López Picabea en la causa Ciccone, en donde se lo investigaba por gravísimos delitos de corrupción, quién alegremente y pese a todas las pruebas dictaminó que no hubo delito alguno en la operatoria del mandatario provincial respecto a sus gestiones ante autoridades nacionales y que tampoco existió una intermediación para tal fin, a través de la contratación como consultora de la firma The Old Fund, que tenía como cabeza visible al polémico «arrepentido» Alejandro Vandenbroele.

Para la justicia, no hubo irregularidad alguna en los convenios firmados con Nación ni tampoco hubo objeciones –a lo largo de los años- de parte de ningún organismo de control. Así, no solo el acuerdo de reestructuración fue legal, según se concluyó, sino que además, por el paso del tiempo, terminó siendo cumplido en todos sus términos por parte de la provincia.

Ambas decisiones de López Picabea fueron dictadas en noviembre último, aunque no habían trascendido. El Ministerio Público Fiscal no apeló, por lo tanto el sobreseimiento de Insfrán se encuentra firme.

Sobreseídos

La misma decisión que tomó sobre Insfrán, el juez la adoptó para el resto de los imputados María Inés Lotto (exministra de Economía de Formosa), el propio Vandenbroele, Jorge Gustavo Martínez, José María Núñez Carmona, Martín Cortés (exdirector del Banco de Formosa) y Boudou. Es decir, se los sobreseyó por la acusación de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función.

Por una idéntica maniobra el senador radical Luis Naidenoff había radicado una denuncia penal en Formosa. El 3 de junio de 2014, el juez federal Héctor Ricardo Shur, ya había sobreseído por el mismo hecho a Jorge Melchor, titular del Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa, precisamente por esa contratación. El objeto procesal idéntico y la existencia de conexidad que había sido reconocida durante todo el trámite de la investigación por parte de los magistrados intervinientes derivaron en este previsible final.

