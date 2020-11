Indignación: el gobierno autorizó a entrar a un hombre que ya había muerto hacía cinco meses, y al que no dejaron ingresar a Formosa

10

La polémica por el cierre de la provincia de Formosa y el desamparo en el que quedaron miles de formoseños que querían volver a sus hogares en medio de la pandemia de coronavirus, no se detiene. Este lunes, poco después de que comenzaran a autorizar algunos regresos, se conoció la historia de un hombre que recibió la notificación para volver, pero que había muerto hacía cinco meses.

Se trata de Víctor Mallorquín, un suboficial de la policía provincial de Formosa, que había viajado el 5 de mayo a Resistencia, Chaco, a realizarse un tratamiento oncológico que duraría 20 días. Según denuncia su familia, el 12 de junio se pidió la autorización para el regreso y recién este viernes 20 de noviembre llegó el OK del gobierno de Gildo Insfrán.

“Víctor terminó el tratamiento el 11 de junio y el 12 ya tenía todo listo para volver y traer los resultados de sus estudios al hospital de Alta Complejidad”, contó Francisco, uno de sus hermanos, en diálogo con TN.

Allí contó que “no lo autorizaron jamás a entrar a la provincia” y que pese a que había excepciones para que ingresaran los formoseños con residencia en la provincia que tuvieran problemas de salud “él cumplía con los tres requisitos y jamás autorizaron la orden para que pueda ingresar”. Además, se había hecho un hisopado “que le dio negativo”.

También relató que su hermano “se quedó en Resistencia, sin recursos” y que pese a que “desde Formosa la familia hizo todo lo posible para que vuelva” no pudieron conseguirlo.

“Lo que más nos indigna es lo que pasó el viernes pasado, que nos tomó de sorpresa: a la esposa le enviaron la solicitud para que pueda ingresar mi hermano a la provincia. Indigna la poca seriedad de cómo se manejan. Es una falta de respeto a mi familia, juegan con el dolor”, reclamó Francisco.

Y descartó ir a la justicia por este hecho. “Me preguntó un periodista si vamos a hacer un juicio legal y le pregunté si le parecía que en Formosa que hay injusticia va a pasar algo con esta cosa”, afirmó.

el mensaje que recibió Itatí donde le notificaban la autorización de regreso de su marido.

Itatí Decoud, la esposa de la víctima, fue quien recibió el mensaje en su teléfono celular, de parte de una tal Florencia, en nombre del gobierno de la Provincia de Formosa. En él se le notificaba que el ingreso iba a poder hacerlo el 25 de noviembre y le pedía todos los datos de la persona para poder hacerlo efectivo.

La mujer respondió al mensaje informando que su esposo había fallecido y que le dejara ese lugar a otra persona que quería entrar. Luego, descargó su furia en las redes sociales.

“Hermosa sorpresa para mi hijo en el día de su cumpleaños, le dieron el ingreso a su papi!!! A CUATRO meses de su fallecimiento… gracias!!! Váyanse todos a la mierda”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook, indignada con la situación.

El mensaje de itatí Decoud tras recibir la autorización de ingreso para su marido.

Víctor murió el 3 de julio, luego de esperar casi un mes por el permiso para ingresar a la provincia. “Mi hermano se fue solo y murió solo. Once días después de su muerte nos trajeron las cenizas”, contó su hermano.

“No hubo forma de despedirse. Lo que mi familia pide es una explicación no de por qué mi hermano falleció, porque quizás fallecía allá o acá, era algo inevitable. Pero hay dos cosas que a mí me molestan, una por qué no lo dejaron ingresar reuniendo todos los requisitos. La otra, la que más nos duele es cómo es que no tienen el control de nada. Son incompetentes. Mi hermano falleció hace 5 meses, hace 4 y medio ingresaron sus restos y no tienen su nombre, quizás para ellos sea algo por error, pero hay una familia que está sufriendo”, concluyó.

