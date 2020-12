Infobae: El juez federal que habilitó el ingreso de los varados fue ovacionado cuando dejó su juzgado

4

El juez federal subrogante, Fernando Carbajal, se despidió de su magistratura en la provincia de Formosa, logrando lo que muchos en la justicia federal desde hace años no logran: el reconocimiento a su función. Es que el magistrado dejó el lugar acompañado de aplausos de sus compañeros de trabajo y de ciudadanos comunes que llegaron hasta las oficinas del juzgado federal N° 2 de la provincia para despedirlo.

El juez Carbajal dejó huella porque no solo le ordenó al gobierno de Gildo Insfrán que dejara entrar a los varados sino que declaró inconstitucional el ingreso ordenado y administrado de la provincia que tenía a más de 8 mil personas fuera de Formosa. Luego la Corte Suprema de Justicia hizo lo propio.

El funcionario se manifestó muy satisfecho con el trabajo realizado y expresó: “Que me hayan hecho llegar su apoyo es enormemente gratificante”. Agregó también que “me voy con la conciencia tranquila de haber actuado conforme a derecho, cumpliendo con lo que me comprometí el día que asumí el cargo de hacer respetar las leyes y la Constitución”.

En referencia a la expresión de cariño en su último día como juez, dijo que “me emocionó mucho. Agradezco lo de la gente en la calle, pero me emocionó mucho la despedida del personal del juzgado porque son los compañeros del trabajo con los que hemos estado poniendo el hombro, y si algún merito tengo es sin duda por el enorme apoyo de los empleados y los funcionarios”.

En la provincia de Formosa hay tres juzgados federales pero hasta el año pasado solo dos estaban cubiertos. El N°1 se integro después de 10 años por con la asunción del cargo por parte del Juez Federal, Juan Pablo Morán y el N°2 lo subrogaba, Fernando Carbajal. El Juzgado Federal N°3 de la provincia está pensado para la ciudad de Clorinda, en la frontera con Paraguay pero ni siquiera tiene presupuesto para su puesta en marcha.

Antes de estos funcionarios, jueces federales subrogantes ocupaban los cargos de los juzgados N°1 y N°2 pero iban y venían de la provincia de Corrientes a durante la semana, donde también se desempeñaban como jueces.

Al respecto Carbajal, explicó que: “Estos eran juzgados que venían de una situación muy compleja y en estos años hemos logrado ponerlos en funcionamiento y mejorar la calidad del servicio de justicia”.

Formoseños varados

Cuando a partir de su decisión de habilitar el ingreso de los varados limitó a las políticas sanitarias de la provincia que desde marzo registró una sola persona fallecida y menos de 30 casos hospitalizados, Carbajal cayó en desgracia. El magistrado le ordenó al gobierno dejar entrar a los formoseños varados y luego declaró inconstitucional el ingreso ordenado y administrado. El principal derecho vulnerado: la libertad ambulatoria.

Tras su decisión, lo descalificaron desde todos los estamentos del gobierno provincial y hasta llegaron a pedir un juicio político en el Congreso de la Nación. “Al que pierde el juicio no le gusta, así que no les he contestado, siendo que los litigantes y las partes no están conformes por lo cual a mí en lo personal no me afectó de ninguna manera”, expresó el magistrado.

En ese sentido, dijo que “la presión del gobierno fue mediática y pública pero tuve la capacidad de aguantar esa presión que no debería ejercerse porque los jueces tienen que poder trabajar tranquilos”.

Además, descartó tener motivaciones políticas luego de que lo acusaran de eso por el hecho de que fue fiscal del radicalismo. A la pregunta si sería candidato respondió que no: “Estoy concentrado en mi carrera judicial, sigo siendo conjuez de la Cámara Federal de Resistencia, Chaco así que no tengo previsto incursionar en política”.

La reemplazante

Por primera vez en la historia de Formosa, asumió una mujer en la justicia federal de la provincia. María Belén López Macé era la secretaria Penal del Juzgado Federal donde era subrogante Carbajal. El reemplazo del magistrado debía realizarse el 17 de diciembre, pero el gobierno provincial apuró la designación de López Macé.

La funcionaria que se hizo cargo del Juzgado Federal N°2 de Formosa después de un trámite en el Senado de la Nación había quedado tercera en el concurso para cubrir dicha vacante, pero el presidente Alberto Fernández decidió proponerla como jueza. Se trata de una atribución del Presidente de la Nación elegir, de la terna que le eleva el Consejo de la Magistratura, a quien propondrá de juez para el cargo concursado.

La ahora jueza federal dijo en el acto de asunción que su función será “ejercida con mucha responsabilidad, diligencia y suma dedicación” y se emocionó al hablar de su familia, quienes estaban presentes en el acto. Anteriormente evitó pronunciarse sobre los fallos de quien fuera su “jefe”, pero en todo momento tuvo palabras de elogio acerca de su capacidad.

Respecto del pronunciamiento de la Corte dijo que: “No ha cuestionado el programa de ingreso ordenado y administrado, y lo que sí cuestionó fueron los plazos excesivos, porque afectan el derecho constitucional de las personas a circular”.

Durante el acto de asunción del cargo de la nueva jueza, silla de por medio estaban el saliente juez Carbajal y el Ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, Jorge González, funcionario que tildó al fallo del magistrado como el “estatuto del contagio”.

